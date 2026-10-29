Hé lộ 'đại gia' đang nắm hơn 8,6% vốn VIB

Beston và Bellmont cùng nhóm cá nhân liên quan đang nắm giữ hơn 8,6% vốn VIB sau giao dịch chuyển nhượng đáng chú ý.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cho thấy biến động đáng chú ý liên quan tới các cổ đông của ngân hàng.

Cụ thể, báo cáo cho biết CTCP Beston đã chuyển 85,73 triệu cổ phiếu VIB sang CTCP Bellmont thông qua việc tách doanh nghiệp. Giao dịch chuyển nhượng được thực hiện ngày 22/10.

Trước giao dịch, Beston sở hữu gần 157,98 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,641% vốn điều lệ ngân hàng. Sau khi chuyển 85,73 triệu cổ phiếu cho Bellmont, lượng cổ phần do Beston trực tiếp nắm giữ giảm còn 87,26 triệu đơn vị, tương ứng 2,336% vốn.

Ở chiều ngược lại, Bellmont từ vị thế chưa sở hữu cổ phiếu VIB đã trở thành cổ đông nắm giữ 85,73 triệu cổ phiếu, tương đương 2,295% vốn điều lệ ngân hàng.

Đáng chú ý, nhóm cá nhân có liên quan đến hai doanh nghiệp này cũng đang sở hữu 149,6 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 4,005% vốn ngân hàng.

Biến động sở hữu vốn đáng chú ý tại VIB. Ảnh: Báo cáo từ VIB.

Theo thông tin ngân hàng công bố ngày 27/10, bà Nguyễn Thùy Nga, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của Beston và Bellmont, hiện sở hữu trực tiếp 3,386% vốn VIB. Những người có liên quan khác gồm ông Trương Hồng Hải (chồng bà Nga) sở hữu 0,523% vốn; ông Nguyễn Mạnh Thắng, Thành viên HĐQT của hai doanh nghiệp, nắm 0,071%; và bà Trịnh Hương Lan (vợ ông Thắng) sở hữu 0,025%.

Như vậy, hai doanh nghiệp Beston, Bellmont cùng 4 người liên quan nắm hơn 322 triệu cổ phiếu VIB, tương đương hơn 8,6% vốn ngân hàng này.

Beston cũng là một trong 5 doanh nghiệp được xác định có Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ cùng người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ, theo báo cáo cập nhật hồi tháng 4.

Về hoạt động kinh doanh, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 7.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 600.000 tỷ đồng , tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 411.000 tỷ đồng (+8%), trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 322.000 tỷ đồng (+9%).