Hé lộ cuộc gặp bí ẩn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các tướng lĩnh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa ra lệnh triệu tập hàng trăm tướng lĩnh tới Virginia vào tuần tới để thảo luận về “chuẩn mực tác phong, tiêu chuẩn và tầm nhìn tinh thần chiến binh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Theo 3 quan chức quân sự và 1 trợ lý quốc hội hiểu biết về kế hoạch, cuộc họp bí mật này được thiết kế như một “cuộc mít tinh khích lệ tinh thần”- nơi ông Hegseth nhấn mạnh vào ứng xử và kỳ vọng đối với đội ngũ lãnh đạo quân sự. Động thái bất thường này gây không ít hoang mang trong giới lãnh đạo quân sự toàn cầu.

Gần như toàn bộ tướng lĩnh và đô đốc của quân đội Mỹ, bao gồm cả nhiều chỉ huy từ các bộ tư lệnh toàn cầu, sẽ phải có mặt vào thứ Ba tới (30/9) tại căn cứ quân sự Quantico, bang Virginia. Đây là sự kiện hiếm hoi khi một số lượng lớn lãnh đạo quân sự cấp cao cùng tập trung tại một địa điểm.

Một quan chức quân sự giấu tên cho biết, ông Hegseth muốn nhấn mạnh thông điệp rằng “mọi người phải cùng chèo lái theo một hướng” - nếu không, sự nghiệp của họ có thể gặp hậu quả.

Tổng thống Donald Trump hôm 25/9 gọi sự kiện này là một cuộc gặp gỡ thân mật, trong khi một số quan chức quốc phòng lại cho rằng đây chỉ là màn “chụp ảnh lưu niệm”. Theo một quan chức, bài phát biểu sẽ được ghi hình và có thể phát sóng sau đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã trực tiếp can dự vào các vấn đề nhân sự, coi chuẩn mực tác phong và thể lực là trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình. Ông cũng tập trung vào cái gọi là “tinh thần chiến binh” mới, đề cao một quân đội mang tính chất quyết đoán, chủ động hơn.

Theo các quan chức, những yếu tố này sẽ là trọng tâm trong bài phát biểu của ông Hegseth, đồng thời ông sẽ phác thảo một tầm nhìn an ninh quốc gia mới dưới thời chính quyền ông Trump, trong đó nhấn mạnh hơn đến an ninh trong nước và khu vực Tây Bán cầu, thay vì sa lầy vào các xung đột xa xôi.

Theo Politico, dự thảo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới của Lầu Năm Góc - hiện nằm trên bàn của ông Hegseth sẽ điều chỉnh trọng tâm quân sự, từ răn đe Trung Quốc sang các khu vực gần hơn và ngay tại lãnh thổ Mỹ. Một đánh giá về cách bố trí lực lượng sắp tới nhiều khả năng sẽ kêu gọi cắt giảm binh lính tại châu Âu và các nơi khác.

Hình ảnh tại sự kiện lần này có thể đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng trong nhiệm kỳ của ông Hegseth. Kể từ khi nhậm chức, ông đã dành nhiều thời gian và công sức xây dựng hình ảnh trước công chúng, thuê chuyên gia truyền thông ghi lại cảnh ông tập luyện cùng binh sĩ, tiếp xúc với đối tác nước ngoài hay công bố các video ngắn giải thích các quyết định của mình.

Những “khoảnh khắc” như vậy đã trở thành đặc điểm trong nhiệm kỳ của ông Hegseth, dù danh tiếng của ông bị ảnh hưởng bởi nhiều bê bối, từ việc sa thải các trợ lý cấp cao đến chia sẻ thông tin nhạy cảm về các cuộc tấn công quân sự trong một nhóm chat trên Signal mà vô tình có sự tham gia của một nhà báo.

Các quan chức quân sự cho biết, nhìn chung, chỉ huy của họ không “quá lo ngại” về cuộc họp này và xem đây là một bài phát biểu mang tính khích lệ tinh thần hơn.