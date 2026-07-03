HD Securities nhận cú đúp giải thưởng quốc tế trước thềm IPO

Hai giải thưởng tại ABF Awards 2026 ghi nhận năng lực của HD Securities trong ngân hàng đầu tư và thị trường trái phiếu, giữa thời điểm doanh nghiệp tăng vốn và chuẩn bị IPO.

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities - HDS) được tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại Asian Banking & Finance Corporate & Investment Banking Awards 2026: “Securities House of the Year - Vietnam” và “Sustainability Bond of the Year - Vietnam”, ghi nhận những đóng góp nổi bật của HDS trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đáng chú ý, hai giải thưởng này được công bố đúng vào giai đoạn HDS đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn nhằm tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Dấu ấn từ kết quả kinh doanh và năng lực thị trường

Năm 2025, HDS ghi nhận doanh thu đạt 2.121 tỷ đồng , hoàn thành 143% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.314 tỷ đồng , tăng 94,8% so với năm trước và tương đương 130% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 33,5%, thuộc nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì ở mức 283%, vượt xa yêu cầu quy định, trong khi chi phí hoạt động giảm hơn 50% so với năm trước nhờ chiến lược tối ưu hóa chi phí và phân bổ vốn hiệu quả.

Trong mảng trái phiếu doanh nghiệp, HDS tiếp tục giữ vững vị thế Top 2 công ty tư vấn trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng tại Việt Nam, với giá trị tư vấn và cấu trúc phát hành đạt khoảng 34.740 tỷ đồng , phân phối hơn 73.000 tỷ đồng trái phiếu tới nhà đầu tư và tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng giao dịch trái phiếu tự động vượt 237.700 tỷ đồng . Đáng chú ý, 100% trái phiếu do công ty phân phối được thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư, một minh chứng rõ nét cho năng lực thẩm định và quản trị rủi ro của công ty.

Giải thưởng “Sustainability Bond of the Year - Vietnam” được trao cho HDS với vai trò đơn vị tư vấn cấu trúc, đại lý phát hành và phân phối cho thương vụ trái phiếu bền vững của Tập đoàn Vingroup, với quy mô hợp đồng đại lý phát hành khoảng 8.000 tỷ đồng . Thương vụ được thực hiện trong giai đoạn thị trường vốn Việt Nam có nhiều cải cách quy định quan trọng, bao gồm Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Nghị định 306/2025/NĐ-CP, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc tài chính ESG theo chuẩn quốc tế. Đây là một trong những thương vụ tiêu biểu góp phần khôi phục niềm tin và tăng tính minh bạch cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.

Hai giải thưởng quốc tế ghi nhận năng lực của HD Securities trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trong bài viết công bố giải thưởng, Asian Banking & Finance nhận định HDS đã đạt được tăng trưởng và lợi nhuận ấn tượng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, nhờ vào sự tập trung vào “thực thi kỷ luật, quản trị rủi ro và dịch vụ hướng đến khách hàng”.

Giải thưởng cũng đánh giá cao việc 100% trái phiếu do HDS phân phối duy trì lịch sử thanh toán không chậm trễ, cho rằng điều này phản ánh các tiêu chuẩn bảo lãnh phát hành nghiêm ngặt và khung quản trị rủi ro vững chắc của công ty. Bên cạnh đó, ABF ghi nhận những đầu tư liên tục của HDS vào công nghệ, đổi mới sản phẩm và quản lý tài sản đã củng cố vị thế của công ty như một tổ chức tài chính đẳng cấp quốc tế.

Ông Nguyễn Hà Quỳnh - Tổng Giám Đốc HDS chia sẻ: “Hai giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể HDS trong việc xây dựng một thị trường trái phiếu minh bạch, bền vững và đáng tin cậy hơn cho nhà đầu tư”.

Vốn chủ sở hữu đạt 13.000 tỷ đồng , tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Song song với các kết quả kinh doanh và giải thưởng quốc tế, HDS đang triển khai kế hoạch tăng cường năng lực tài chính nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Cho đến thời điểm hiện tại, vốn chủ sở hữu của HDS sau kiểm toán đang là 13.000 tỷ đồng . Đồng thời, HDS dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong thời gian tới.

Trên nền tảng vốn được củng cố, HDS đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng , tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và định vị theo mô hình công ty chứng khoán công nghệ, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) làm trụ cột vận hành, từ tối ưu sản phẩm, dịch vụ đến nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất phương án tăng vốn, HD Securities chính thức trở thành công ty con của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HDB), qua đó được hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái tài chính - công nghiệp của HD Financial Group (HDFG) và Tập đoàn Sovico.

Việc trở thành một phần trong cấu trúc tập đoàn giúp HDS gia tăng năng lực tiếp cận nguồn vốn, mở rộng tệp khách hàng thông qua mạng lưới khách hàng sẵn có của HDBank, đồng thời tận dụng nền tảng công nghệ, dữ liệu và uy tín thương hiệu chung trong hệ sinh thái để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đây được xem là lợi thế cộng hưởng quan trọng, củng cố vị thế cạnh tranh của HDS trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Đẩy mạnh công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư

Hạt nhân của chiến lược chuyển đổi số là ứng dụng giao dịch HD Invest, nền tảng quản lý tài sản đầu tư tập trung, cho phép nhà đầu tư thực hiện toàn bộ hoạt động từ mở tài khoản, theo dõi thị trường, giao dịch, quản lý danh mục tài sản trong một ứng dụng duy nhất. Một điểm nổi bật của HD Invest là quy trình mở tài khoản eKYC chỉ trong khoảng 3 phút, xác thực CCCD bằng công nghệ NFC, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nhà đầu tư tiếp cận thị trường.

Đại diện HDS chia sẻ: “HD Invest hướng tới việc giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ đầu tư thông minh trong tương lai”.

Công ty cũng giới thiệu các gói sản phẩm ưu đãi linh hoạt theo từng nhu cầu của khách hàng: HStart - gói ưu đãi dành cho nhà đầu tư mới với lãi suất margin chỉ 7,5%/năm; HTrading T+ là gói ưu đãi cho phép khách hàng lựa chọn kỳ hạn thanh toán (T+), với mức lãi suất được thiết kế tương ứng theo từng kỳ hạn nhằm tối ưu chi phí và nhu cầu sử dụng vốn và HBoost dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với ưu đãi lãi suất margin theo quy mô giao dịch.

HDS cũng đang triển khai chương trình dự thưởng vòng quay may mắn dành cho khách hàng sử dụng HD Invest với nhiều phần quà hấp dẫn như iPhone 17 Pro Max, AirPods, điểm SkyPoint và tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản chứng khoán. Bên cạnh đó, HDS còn có chương trình tích điểm SkyPoint cho các giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và margin, cho phép tích lũy và quy đổi thành nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái dịch vụ như du lịch, mua sắm, giải trí và ẩm thực.