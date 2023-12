'Hãy học Maguire' không phải câu nói đùa với Varane

"Man Utd có những điểm yếu nhất định. Varane đang chậm đi, mà Premier League lại có nhịp độ nhanh. Mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt", cựu trợ lý huấn luyện viên của United, Rene Meulensteen từng nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với ESPN.

Tới đầu tháng 11, HLV Erik ten Hag của Man Utd loại Raphael Varane khỏi đội hình xuất phát trong trận derby thành Manchester. Những ngày tiếp theo, trung vệ người Pháp phải dự bị nhiều hơn...

Đâu là khác biệt lớn nhất của Varane? Câu trả lời là ngôi sao người Pháp được phú cho tốc độ. Muốn biết Varane từng nhanh thế nào, hãy nhìn lại pha bứt tốc của cầu thủ này với cầu thủ Atletico trong trận tứ kết Champions League mùa 2014/15.

Siêu sao điền kinh Usain Bolt từng được mệnh danh người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới. Nhưng sau này, hậu vệ cánh Hector Bellerin còn chạy nhanh hơn Bolt ở cự ly 40 m. Cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ cần 4,42 giây để chạy 40 m, còn Bolt mất tới 4,64 giây. Nhìn sang Varane, anh được cho là có pha bứt tốc khủng khiếp hơn (trong trận gặp Atletico).

Ngày trước, trung vệ người Pháp được ví như chiếc Rolls-Royce hay chính xác hơn là Ferrari - mẫu xe đua tốc độ. Đáng buồn thay, tốc độ đáng gờm từng một thời thách thức các đối thủ của Varane giảm dần, khiến anh dễ bị vượt qua. Hình ảnh Varane thất thế trước đối thủ Copenhagen tại UEFA Champions League đã vạch trần sự thật về trung vệ người Pháp, và đó không phải lần duy nhất.

Trung vệ người Pháp không còn thường xuyên giành chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi, kỹ thuật lại suy giảm, khiến anh thường xuyên thực hiện sai các đường chuyền cơ bản và đưa ra những quyết định sai lầm khi phát động tấn công từ hàng thủ. Cơ thể của Varane phản chủ, khát khao không còn cháy bỏng như trước. Ngày tới Old Trafford, trung vệ người Pháp đã là nhà vô địch World Cup, 4 lần đăng quang ở Champions League và 3 lần đội vòng nguyệt quế tại La Liga.

Phong cách thi đấu của Varane giờ trở thành vấn đề với Man Utd. Anh không phải kiểu hậu vệ phân phối bóng hay chuyển trạng thái nhanh nhất bằng những đường chuyền vượt tuyến có tính sáng tạo cao. Thay vào đó, Varane thích thực hiện những đường chuyền ngắn và theo chiều ngang của sân.

Các đối thủ biết thói quen của Varane vì đội nào cũng có đội ngũ phân tích hùng hậu. Hệ quả khiến trung vệ người Pháp bị bắt bài. Khi bóng tìm đến chân cựu sao Real Madrid, đối phương thường gây sức ép quyết liệt, chặn những đường chuyền ngang của cầu thủ.

Khả năng cầm bóng của Varane cũng không được cải thiện. Trong bối cảnh tiền vệ phòng ngự Casemiro sa sút phong độ, cùng với các vấn đề khác của Man Utd ở tuyến giữa, vị trí của nhà vô địch World Cup 2018 càng bị khai thác hơn.

Thời gian qua, Varane than vãn nhiều. Anh cho rằng giới cầu thủ đối mặt nguy cơ kiệt sức vì quy định mới về thời gian bù giờ của Premier League, dẫn đến nhiều trận đấu kéo dài hơn 100 phút.

"Thay mặt cho các HLV và cầu thủ, chúng tôi bày mỏ mối quan ngại về số lượng trận đấu phải chơi quá nhiều. Lịch thi đấu dày đặc và mức độ nguy hiểm nó gây ra với sức khỏe thể chất và tinh thần cầu thủ", Varane viết trên mạng xã hội.

Người ủng hộ Varane không ít, kẻ chống đối cũng nhiều. Họ cho rằng Varane giảm bớt sự nhiệt tình với môn thể thao vua. Một cầu thủ mất đi niềm tin vào hệ thống thi đấu đang bị chỉ trích vì thiếu quan tâm đến sức khỏe cầu thủ.

Song, từ sau World Cup 2022, Varane đã tuyên bố giã từ ĐTQG Pháp. Điều này đồng nghĩa trung vệ 30 tuổi không phải căng sức cày ải trên nhiều mặt trận trong nhiều tháng qua. Vậy tại sao Varane lại than vãn?

Người hâm mộ cho rằng Varane hết động lực thi đấu. Quyết định chia tay "Les Bleus" nói lên điều đó. Thông thường, các cầu thủ chỉ nghỉ thi đấu quốc tế khi sự nghiệp đã gần kết thúc.

Chia sẻ trước truyền thông, HLV Erik ten Hag khẳng định không hề có mâu thuẫn nào với Varane. Việc trung vệ người Pháp bị mất suất đá chính là do chiến thuật, khi chiến lược gia người Hà Lan muốn sử dụng trung vệ thuận chân trái chơi lệch trái.

HLV Ten Hag tin rằng khi hậu vệ đá ở vị trí phù hợp với chân thuận của họ, điều đó sẽ giúp cầu thủ nhận bóng tốt và tạo ra những góc chuyền thuận lợi hơn khi tổ chức từ sân nhà.

Mùa trước, Ten Hag chọn Victor Lindelof chơi ở vị trí trung vệ lệch trái. Lý do cho điều này xuất phát từ việc cựu thuyền trưởng Ajax thích cầu thủ của mình có thể dễ dàng dùng chân thuận để thực hiện những pha tắc bóng hay chuyển đối hướng chuyền bóng sáng cánh đối diện mà không mất quá nhiều thời gian chuyển động cơ thể.

Cụ thể, khi một cầu thủ thuận chân phải cố gắng ngăn chặn đối phương vượt qua ở bên trái, họ thường phải đặt chân phải ngang người, điều Ten Hag không thích. Ngoài ra, các cầu thủ thuận chân phải cũng thường thực các pha tắc bóng bằng cách cố gắng móc bóng bằng má ngoài chân phải - điều Ten Hag cho rằng quá mạo hiển.

Với cầu thủ thuận chân trái chơi ở cánh trái, việc thực hiện cú tắc bóng sẽ là pha quét bóng bằng chân thuận, điều này giúp họ kiểm soát tình hình tốt và có cơ hội giữ quyền kiểm soát bóng cao hơn.

Varane nằm trong nhóm cầu thủ thuận chân phải và hoàn toàn gặp khó khăn khi đáp ứng yêu cầu Ten Hag đưa ra dành cho vị trí trung vệ lệch trái. Để so sánh, Lindelof, Jonny Evans đá được bằng cả hai chân, Lisandro Martinez thuận chân trái. Luke Shaw là hậu vệ biên trái. Để so sánh, Varane kém hơn tất cả ở khía cạnh dùng chân trái.

Việc Ten Hag không muốn xếp cầu thủ thuận chân phải ở vị trí trung vệ lệch trái là một trong những lý do khiến Harry Maguire bị đẩy lên ghế dự bị mùa trước. Hiện tại, điều tương tự xảy ra với Varane.

Ngày 17/12, Man Utd sẽ làm khách tại Anfield của Liverpool. Đó là trận đấu Varane có thể được khôi phục vị trí, do Maguire dính chấn thương. Ông Ten Hag nhiều khả năng để cựu sao Real Madrid đá trung vệ lệch phải, còn Evans chơi như trung vệ lệch trái.

Với Varane, anh được chọn vì Ten Hag không có nhiều giải pháp nào tốt hơn. Dù vậy, đây vẫn là thời cơ để trung vệ người Pháp chứng minh rằng bản thân vẫn còn giá trị. Một màn trình diễn tốt sẽ giúp ngôi sao 30 tuổi tạo ra bước ngoặt.

Maguire đã làm được điều đó sau thời gian bị đẩy lên ghế dự bị. Khi trở lại, trung vệ người Anh chơi bùng nổ, thậm chí được bình chọn "Cầu thủ hay nhất tháng 11".

Varane cần học Maguire. Điều duy nhất cản trở cựu sao Real Madrid nằm ở bản ngã. Varane là nhà vô địch World Cup, Champions League, La Liga. Việc bị đẩy lên ghế dự bị ở Man Utd là điều anh không thể chấp nhận. Song, mệnh lệnh của HLV cao hơn tất cả.

Thay vì càm ràm, hết động lực, Varane cần bùng nổ tại Anfield, chơi thứ bóng đá không còn gì để mất, để tất cả thấy rằng bất kỳ chê bai hay chỉ trích anh hết thời là sai lầm.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.