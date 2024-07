Havertz quá vô duyên ở EURO 2024

Kai Havertz là cầu thủ đầu tiên đạt 10 cú sút trúng đích tại EURO 2024. Tuy nhiên, số 7 tuyển Đức chỉ mang về vỏn vẹn 2 bàn thắng. Cả 2 bàn của cầu thủ sinh năm 1999 đều được ghi trên chấm penalty.

Trong hiệp 1 trận gặp Tây Ban Nha, cầu thủ đang khoác áo Arsenal cũng có một cú sút hướng về khung thành của Unai Simon. Tuy nhiên, cú sút thiếu lực và cũng không có ý đồ cụ thể nên không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Hơn 90 phút thi đấu trên sân, Havertz tung ra 4 cú sút. 2 trong số đó đã đi trúng đích nhưng anh vẫn không thể "khai súng" từ một tình huống bóng sống.

Bên cạnh sự chắc chắn của hàng thủ Tây Ban Nha, việc Havertz quá vô duyên cũng góp phần khiến tuyển Đức không tìm được đường vào khung thành của "La Roja".

Thử so với Florian Writz, cầu thủ vào sân từ phút 46 đã tung ra 2 cú sút, một trong hai đã đem về bàn duy nhất của "Die Mannschaft" trong trận tứ kết EURO 2024.

Giờ đây, khi tuyển Đức đã bị loại, Kai Havertz là một trong những cái tên tiếc nuối nhất. Nếu anh chính xác hơn trong từng pha dứt điểm, có lẽ kết quả đã khác cho "Những cỗ xe tăng".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.