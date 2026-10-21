Hateco và Maersk đầu tư 3,5 tỷ USD vào ga hàng hóa đường sắt Việt Nam

Tập đoàn Hateco và APM Terminals (APMT), thành viên Tập đoàn A.P. Moller - Maersk dự kiến chi khoảng 3,5 tỷ USD đầu tư vào mạng lưới ga hàng hóa đường sắt Việt Nam.

Tập đoàn Hateco và APM Terminals ký kết MOU, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng đường sắt và logistics. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo Báo Chính phủ, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, Tập đoàn Hateco và APM Terminals (APMT), thành viên Tập đoàn A.P. Moller - Maersk, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu đầu tư, phát triển và vận hành mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại Việt Nam.

Theo nội dung ký kết, Hateco và APM Terminals sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất đầu tư phát triển và vận hành ga hàng hóa đường sắt tại Hải Phòng, bao gồm trung tâm xử lý hàng hóa và hệ thống bãi chứa hàng.

Đồng thời, hai bên dự kiến nghiên cứu thêm 3 địa điểm khai thác hàng hóa bằng đường sắt tại miền Bắc, hướng tới hình thành mạng lưới kết nối giữa các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất, đầu mối logistics và hệ thống cảng biển.

Sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án hai bên dự kiến triển khai lên đến khoảng 3,5 tỷ USD .

Các hạng mục được định hướng phát triển theo mô hình khai thác hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tiếp nhận, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa.

Khi được kết nối đồng bộ với cảng biển và hệ thống giao thông liên vùng, mạng lưới này được kỳ vọng góp phần tối ưu hóa vận tải, giảm áp lực lên đường bộ, nâng cao hiệu quả logistics và năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thỏa thuận đánh dấu bước mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai bên, từ hạ tầng cảng biển sang kết nối đường sắt, hướng tới phát triển hệ sinh thái logistics đa phương thức và nâng cao năng lực kết nối thương mại quốc tế của Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hãng vận tải biển Đan Mạch cũng đang mở rộng đầu tư vào một số dự án khác. Hồi tháng 4, Hateco và APM Terminals công bố hợp tác phát triển dự án bến cảng container quốc tế Liên Chiểu tại Đà Nẵng.

Theo định hướng, dự án có quy mô 8 bến container, công suất thiết kế dự kiến hơn 5,7 triệu TEUs/năm, hướng tới hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế mới tại miền Trung.

Trước đó, Hateco và APM Terminals đã hợp tác triển khai cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), thuộc khu bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng).

Cảng được phát triển theo định hướng cảng nước sâu hiện đại, cảng xanh, cảng thông minh, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và khai thác, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tàu container trọng tải lớn 18.000 TEUs và kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải biển quốc tế.