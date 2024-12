Haruki Murakami nhận mình là 'sinh viên kém cỏi' khi nhận bằng tiến sĩ

Trong phát biểu nhận bằng Tiến sĩ Danh dự tại Đại học Waseda, tác giả "Rừng Na Uy" đã nói với các thế hệ hậu bối rằng ông từng là "sinh viên kém cỏi".

Haruki Murakami nhận mình từng là một "sinh viên kém cỏi". Ảnh: Richard A. Brooks.

Chiều 17/12 (giờ Nhật Bản), Haruki Murakami nhận bằng Tiến sĩ Danh dự tại trường Đại học Waseda, nơi ông từng theo học.

Theo Kyodonews, nhà văn 75 tuổi nổi tiếng thế giới sẽ gia nhập hàng ngũ khoảng 150 người Nhật Bản và nước ngoài được trao bằng tiến sĩ vì những đóng góp quan trọng cho học thuật, văn hóa, xã hội hoặc nhân văn.

Trong thông cáo báo chí gần đây, trường đại học này cho biết Murakami là "tiểu thuyết gia vẫn tiếp tục gây ấn tượng với độc giả trên toàn thế giới bằng những tác phẩm văn học độc đáo".

Theo Agence France Presse, Murakami nói giữa tiếng cười của khán giả tại Đại học Waseda: "Tôi thấy thật kỳ lạ khi được trao tấm bằng này, khi mà trước đây tôi từng là một sinh viên kém cỏi".

"Tôi hay trốn tiết và quên học bài. Tôi cứ vậy làm những gì mình muốn và gây biết bao rắc rối cho trường đại học", ông cho biết.

Do đó, tấm bằng này là "một nghĩa cử khá hào phóng từ phía Waseda", trong lễ phục tốt nghiệp, tiểu thuyết gia nói với hàng trăm người hâm mộ và sinh viên Waseda nhiệt tình hưởng ứng bên dưới.

Khi trao bằng tiến sĩ danh dự, trường Đại học Waseda danh tiếng của Tokyo đã ca ngợi "bầu không khí quốc tế" trong tác phẩm của Murakami và khả năng "tự do chuyển dịch giữa thực tế và siêu thực" của ông.

Nổi tiếng với những câu chuyện phức tạp về sự phi lý và nỗi cô đơn của cuộc sống hiện đại đã được dịch sang khoảng 50 ngôn ngữ, Murakami nhiều lần được gọi tên ở các mùa giải Nobel. Tuy nhiên, ông vẫn khá ẩn dật và rất ngại xuất hiện trước truyền thông.

Độc giả của ông sẽ bị cuốn vào "thế giới Murakami" nơi bầy ếch khổng lồ thách chiến nhân viên văn phòng còn mưa cá thì đổ ào xuống từ trên trời.

Tiểu thuyết mới nhất của ông The City and Its Uncertain Walls (tạm dịch: Thành phố và những bức tường vô định) phát hành tại Nhật Bản vào năm ngoái; bản dịch tiếng Anh ra mắt vào tháng 11 vừa qua.

Trong bài phát biểu ngắn gọn, tự giễu của mình, Murakami nói ông "hoàn toàn chẳng đạt được gì" từ sáu bằng tiến sĩ danh dự trước đây - tất cả đều do các trường đại học ở nước ngoài trao tặng - và gọi chúng là "vô dụng".

"Chúng nào có đi kèm với lương hưu... Vả lại, có bằng tiến sĩ danh dự thì không có nghĩa sách của bạn sẽ bán chạy", ông nói đùa và mọi người lại cười. Nói như vậy không phải là ông không biết ơn trường cũ của mình.

Murakami bộc bạch: "Nếu không theo học tại Waseda, có thể tôi đã không theo đuổi sự nghiệp tiểu thuyết gia", đồng thời gọi vinh dự lần này là một cột mốc trong cuộc đời của ông.

Đúng với phong cách kiệm lời của mình, Murakami không hé lộ dự án tiếp theo, nhưng ông đã khép lại bài phát biểu bằng một câu nói tươi sáng: "Tôi muốn tiếp tục viết những tiểu thuyết hay".

Haruki Murakami sinh năm 1949 tại Kyoto. Sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda, Murakami ra mắt tiểu thuyết Lắng nghe gió hát vào năm 1979. Tác phẩm giúp ông giành Giải thưởng Văn học Gunzo dành cho các cây bút mới. Ông được biết đến với phong cách viết độc đáo, pha trộn giữa hiện thực và yếu tố siêu thực, mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản kết hợp với ảnh hưởng từ văn học phương Tây. Các tác phẩm của Murakami thường khai thác các chủ đề như sự cô đơn, cảm giác chênh vênh, trống rỗng, hành trình tìm kiếm bản ngã và những mối quan hệ con người phức tạp.

Ông trở nên nổi tiếng sau khi xuất bản tiểu thuyết ăn khách Rừng Na Uy vào năm 1987. Nhiều tiểu thuyết khác của ông cũng được độc giả khắp nơi trên thế giới yêu thích, bao gồm Kafka bên bờ biển, 1Q84, Biên niên ký chim vặn dây cót,...