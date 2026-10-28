Haruki Murakami: Bền bỉ chạy bộ để bền bỉ sáng tác

Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami xem chạy bộ là một phần quan trọng trong đời sống sáng tác, giúp ông duy trì sức khỏe, rèn luyện sự tập trung và sức bền.

Nhà văn Haruki Murakami cho biết chạy bộ gắn bó với sự nghiệp viết văn của ông. Ảnh: Gregg Segal/Runner’s World.

Trong hồi ký Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, nhà văn Haruki Murakami chia sẻ cách chạy đường dài gắn bó với sự nghiệp viết văn của ông. Với tác giả, chạy bộ không đơn thuần là hoạt động thể chất. Nó còn giúp ông chuẩn bị cho công việc sáng tạo đòi hỏi nhiều sức lực.

Theo cuộc phỏng vấn đăng trên Runner’s World, Murakami bắt đầu chạy bộ thường xuyên sau khi chuyển sang làm nhà văn toàn thời gian. Trước đó, ông điều hành một quán bar nhạc jazz ở Tokyo (Nhật Bản). Nhận thấy việc ngồi nhiều giờ tại bàn viết có thể khiến sức khỏe suy giảm, ông quyết định xây dựng lối sống lành mạnh hơn cũng như bỏ thuốc lá.

Murakami từng đặt mục tiêu chạy khoảng 60 km/tuần, trung bình 10 km/ngày trong 6 ngày. Ông cũng tham gia hơn 25 cuộc marathon trong nhiều năm.

Tác phẩm Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami. Ảnh: Nhã Nam.

Trong Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Murakami cho rằng viết tiểu thuyết là công việc cần sức bền thể chất bên cạnh năng lực trí tuệ. Quá trình ngồi hàng giờ, tập trung xây dựng câu chuyện, lựa chọn từng từ ngữ và duy trì mạch truyện đòi hỏi nguồn năng lượng lớn.

Ông đặc biệt nhấn mạnh hai phẩm chất cần thiết với người viết là sự tập trung và tính bền bỉ. Theo Murakami, khác với tài năng bẩm sinh, hai phẩm chất này có thể được rèn luyện qua thực hành đều đặn. Việc chạy bộ mỗi ngày trở thành cách ông xây dựng kỷ luật rồi từ đó duy trì nhịp làm việc lâu dài.

Nhịp điệu cũng là bài học ông mang từ đường chạy vào bàn viết. Murakami có thói quen dừng chạy khi cảm thấy mình có thể tiếp tục. Như vậy, với ngày hôm sau, ông sẽ dễ dàng bắt nhịp trở lại. Cách ông duy trì nhịp điệu cho chuyện viết lách cũng tương tự. Với ông, những công việc dài hơi cần được duy trì bằng kỷ luật thay vì dốc hết vốn liếng trong một lần.

Bắt đầu chạy bộ ở tuổi 33, nhà văn đã tham gia một số giải marathon lớn như Boston Marathon và New York City Marathon. Murakami cho biết việc thả lỏng trong lúc chạy bộ khiến tâm trí được thư giãn và cho phép những ý tưởng xuất hiện một cách tự nhiên.

Haruki Murakami là một trong những nhà văn Nhật Bản được biết đến rộng rãi trên thế giới. Ông ghi dấu ấn qua những tác phẩm như Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Biên niên ký chim vặn dây cót với lối viết kết hợp đời sống với những suy tư nội tâm và yếu tố siêu thực. Các tác phẩm của Murakami được dịch ra nhiều ngôn ngữ, đưa ông trở thành gương mặt có tầm ảnh hưởng trong văn học đương đại.