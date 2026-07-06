Sách mới của Murakami phát hành lúc nửa đêm, độc giả xếp hàng đợi

Nhiều độc giả Nhật Bản đã chờ sẵn để mua cuốn sách mới "The Tale of KAHO" của Murakami ngay sau khi phát hành vào nửa đêm.

Tác phẩm mới được bày tại hiệu sách Sanseido ở Tokyo vào ngày 3/7. Ảnh: Kyodo.

Cuốn sách mới của Haruki Murakami đã được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 3/7. Tuy nhiên, hàng chục người hâm mộ đã tổ chức buổi đếm ngược tại một hiệu sách lớn ở Tokyo để có thể sở hữu những bản in đầu tiên ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm, theo AP.

Theo nhà xuất bản Shinchosha, The Tale of KAHO là tiểu thuyết dài đầu tiên của Murakami có nhân vật chính là một phụ nữ độc thân.

Murakami chia sẻ: "Kaho là một tác giả sách tranh và chỉ là một phụ nữ trẻ bình thường. Tuy nhiên, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh bà ấy. Tôi đã viết cuốn tiểu thuyết này khi đặt mình vào vị trí của bà ấy".

Tuyên bố của ông đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, bởi lẽ phần lớn các nhân vật chính lâu nay của ông đều là nam giới ở độ tuổi thanh niên hoặc trung niên.

"Tôi rất háo hức muốn biết câu chuyện sẽ phát triển như thế nào khi xoay quanh nhân vật nữ chính", Naoyuki Yamano, một trong những vị khách hàng đầu tiên mua cuốn tiểu thuyết mới của Murakami, chia sẻ.

Ảnh: Shinchosha.

Lời khẳng định từ Murakami

Không chỉ đặc biệt vì có nhân vật chính là nữ, tác phẩm này còn thể hiện sự đặc sắc trong văn chương của Murakami trong bối cảnh sách do AI viết tràn ngập thị trường. Theo Japan Times, Murakami khẳng định tiểu thuyết của ông khác biệt so với văn chương do AI tạo ra.

Ông đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Kyodo News: “AI có thông tin về mọi thứ đã diễn ra từ trước đến nay và dựa vào đó để đưa ra các so sánh tương đồng. Nhưng quy trình viết tiểu thuyết của tôi lại hoàn toàn khác biệt”.

Khi hoàn toàn tập trung vào việc viết truyện, các nhân vật sẽ bất ngờ xuất hiện và “đó không phải là điều có thể nảy sinh từ sự so sánh tương đồng”. Ông cũng cho biết vai trò của một tiểu thuyết gia là “đưa một điều gì đó mới mẻ và bất chợt lóe lên trong tâm trí vào câu chuyện” và “có lẽ AI không thể làm được điều đó”.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ Asahi Shimbun về việc viết sách, Murakami nói: “Tôi có cảm giác như mình nhìn thế giới qua những đôi mắt khác so với thường ngày… Khi viết Kafka bên bờ biển, tôi đã nhìn thế giới qua đôi mắt của một cậu bé 15 tuổi, và theo nghĩa đó, một tiểu thuyết gia có thể hóa thân thành bất cứ ai”.

Về góc nhìn của nhân vật nữ trong tác phẩm mới, ông cho hay: “Không lâu trước khi viết cuốn sách này, tôi đã dành một khoảng thời gian tại Wellesley College, một trường đại học dành cho nữ giới ở Mỹ. Hiện nay, quan điểm của phụ nữ đang được đánh giá rất cao, và tôi nghĩ việc đắm mình trong bầu không khí đó cũng đã ảnh hưởng đến nhân vật Kaho trong tác phẩm lần này”.

Độc giả bị cuốn hút với văn chương của Murakami

Lối viết độc đáo và sự chăm chút kỹ lưỡng cho tác phẩm của Murakami dường như là điều đã níu chân độc giả của ông suốt nhiều năm qua. Takumi Hashimoto, một nhân viên văn phòng 33 tuổi, đã tham dự sự kiện ra mắt sách mới cùng 3 thành viên khác trong câu lạc bộ đọc sách Murakami.

Ông hy vọng được đọc câu chuyện dưới góc nhìn của nhân vật nữ chính và tìm hiểu tác phẩm đã phát triển như thế nào từ một loạt truyện ngắn trên tạp chí Shincho thành một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh dài 352 trang.

Bạn đồng hành của ông là Mizuki Shirota (33 tuổi), cũng chia sẻ rằng bà rất ấn tượng với cách Murakami khắc họa cảm xúc của nhân vật nữ chính trong phiên bản đăng trên tạp chí.

"Cách viết của câu chuyện khiến người đọc nhận thức được việc đánh giá con người qua ngoại hình, hay cách đàn ông nhìn nhận phụ nữ như tôi là có vấn đề... Có nhiều đoạn văn khiến tôi thậm chí còn cảm thấy hơi giật mình. Vì vậy, tôi muốn đọc lại nội dung đó trong cuốn sách này", Shirota nói.

Sau khi mua được sách với nụ cười rạng rỡ, cả nhóm cùng nhau đến một quán cà phê mở cửa xuyên đêm để đọc cuốn sách ngay lập tức.

Trước đó, loạt truyện ngắn đăng trên tạp chí về câu chuyện này đã được dịch sang tiếng Anh và đăng trên tờ The New Yorker. Tuy nhiên, ấn bản mới của cuốn tiểu thuyết này chỉ có bản tiếng Nhật. Chưa có thông tin nào được công bố về kế hoạch dịch tác phẩm sang các ngôn ngữ khác.