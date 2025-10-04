Harry Kewell là phép thử táo bạo của Hà Nội FC

“Những hoàn cảnh ở Yokohama không phải lỗi của Kewell - nhưng rõ ràng ông chưa sẵn sàng cho vị trí ấy”, nhà báo Dan Orlowitz chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Harry Kewell đến Việt Nam làm việc.

Nhận định thẳng thắn của Dan Orlowitz, nhà báo chuyên theo dõi bóng đá Nhật Bản, từng làm việc cho The Japan Times, phần nào khắc họa hành trình nhiều thử thách của Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool, nay chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá Hà Nội.

Sáng 4/10, đội bóng Thủ đô ra thông báo bổ nhiệm HLV người Australia, người từng vô địch UEFA Champions League 2004/2005 cùng Liverpool. Đây được xem là bước ngoặt mang tính biểu tượng, thể hiện quyết tâm của Hà Nội FC trong việc chuyên nghiệp hóa, hội nhập với môi trường bóng đá khu vực.

Tuy nhiên, trước khi đến Việt Nam, Kewell từng có giai đoạn ngắn dẫn dắt Yokohama F. Marinos ở J.League - quãng thời gian mà Orlowitz mô tả là “một nhiệm kỳ đầy khó khăn, nơi ông không có nhiều điều kiện để thành công”. Nhà báo này cho rằng Marinos khi đó “đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, và kết quả sau khi Kewell rời đi cũng không khá hơn”.

“Có tin nói ông đã mất kiểm soát phòng thay đồ - dù điều đó vẫn còn tranh cãi - và ban lãnh đạo không hài lòng với thái độ công khai của ông trước trọng tài hay phản ứng của người hâm mộ,” Orlowitz chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo cây bút người Mỹ, nguyên nhân lớn nhất nằm ở hoàn cảnh tài chính: “Từ năm 2022, Marinos gần như không còn ngân sách chuyển nhượng. Kevin Muscat đã vô địch năm đó gần như bằng ‘một hộp sắt vụn’. Việc họ vẫn đua vô địch đến cuối mùa 2023 là điều kỳ diệu. Khi Muscat rời đi và Kewell được chọn, có cảm giác CLB chỉ làm vậy vì tin vào công thức ‘HLV người Australia từng hiệu quả’”.

Những nhận định ấy không nhằm phủ nhận năng lực của Kewell, mà phản ánh bức tranh toàn cảnh - một HLV trẻ đang học cách thích nghi trong môi trường khắc nghiệt. Trước Yokohama, Kewell từng làm việc tại Anh trong màu áo Crawley Town, Oldham Athletic và Barnet, đồng thời có thời gian làm trợ lý cho Ange Postecoglou ở Celtic, nơi ông tiếp cận triết lý bóng đá hiện đại của châu Âu.

Bây giờ, khi bắt đầu hành trình tại Việt Nam, Hà Nội FC là chương mới trong sự nghiệp huấn luyện còn non trẻ của Kewell. CLB giàu thành tích nhất V.League đang đặt mục tiêu xây dựng lối chơi hiện đại, kỷ luật và hiệu quả hơn, song song với khát vọng vươn tầm châu lục.

Nếu ở Yokohama ông phải làm việc giữa một tập thể mất phương hướng và thiếu ngân sách, thì tại Hà Nội, Kewell có nền tảng ổn định hơn: đội hình chất lượng, trung tâm đào tạo trẻ mạnh và sự ủng hộ từ ban lãnh đạo. Dù vậy, kỳ vọng lớn cũng đồng nghĩa với áp lực lớn - bởi V.League đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, nơi mọi thử nghiệm đều bị soi kỹ.

Từ những thất bại tại Nhật Bản đến cơ hội ở Việt Nam, hành trình của Harry Kewell là lời nhắc rằng sự nghiệp huấn luyện không chỉ cần danh tiếng, mà còn đòi hỏi bản lĩnh và khả năng thích ứng. Lần này, trong màu áo tím của Hà Nội FC, ông có cơ hội để chứng minh rằng mình đã sẵn sàng.