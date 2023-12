Hào quang rực rỡ và bi kịch tận cùng của một diva

Trời đã ban cho Whitney Houston giọng hát vàng, là một diva hàng đầu thế giới nhưng cũng mang đến cho cô quá nhiều bi kịch trong chưa đầy 49 năm sống trên dương thế.

Whitney Houston (1963-2012).

9/8 là ngày sinh của Whitney Houston. Nếu còn sống, năm nay nữ ca sĩ tròn 60 tuổi. Fan của Whitney Houston trên khắp thế giới vẫn luôn nhớ giọng ca tuyệt vời cùng những ca khúc kinh điển: I Will Always Love You, I Have Nothing, Greatest Love Of All hay bản song ca tuyệt vời với Mariah Carey - When You Believe... Với người hâm mộ, Whitney Houston không bao giờ chết, bởi giọng hát cô để lại là vĩnh cửu.

11/2/2012 trở thành ngày đau buồn nhất với gia đình Whitney Houston cũng như rất đông người hâm mộ. Ngay trước lễ trao giải Grammy, chiều hôm đó, người ta phát hiện nữ danh ca đã qua đời trong bồn tắm một khách sạn ở Beverly Hills, Mỹ.

Cái chết của Whitney Houston được cho là tai nạn. Cô chết đuối trong bồn tắm sau khi sử dụng cocaine và bị cơn đau tim bất ngờ - kết luận được đưa ra trong báo cáo dài 42 trang của cơ quan pháp y. Whitney Houston đột ngột ra đi ở tuổi 49, kết thúc cuộc đời của một trong những giọng ca có ảnh hưởng nhất với âm nhạc thế giới.

40 phút trước khi qua đời, Whitney Houston vẫn gọi điện cho mẹ ruột là bà Cissy Houston nói con gái dường như vẫn ổn, không có gì bất thường trong giọng nói.

Thương nhớ Whitney!

Một năm sau khi Whitney Houston qua đời, năm 2013, huyền thoại nhạc phúc âm Cissy Houston ra mắt cuốn sách Remembering Whitney với những câu chuyện và hình ảnh chưa từng công bố về con gái. Năm 2022, tác phẩm này được Tân Việt Books mua bản quyền phát hành tại Việt Nam với tựa Thương nhớ Whitney.

Ngoài tình cảm vô bờ người mẹ dành cho con cùng nỗi đau không thể lột tả bằng lời, cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ bi kịch cuộc đời của Diva phía sau hào quang rực rỡ. Cissy Houston đã cho khán giả thấy con người thật của Whitney Houston hoàn toàn không giống như những tờ báo lá cải thêu dệt.

Thương nhớ Whitney giống cuốn phim tua chậm 49 năm cuộc đời của Whitney Houston, từ lúc cô chào đời cho tới khi gặt hái thành công vang dội ở cả âm nhạc và phim ảnh; thời điểm lập gia đình, có con, hứng chịu áp lực khủng khiếp của sự nổi tiếng. Cissy Houston không ngại phơi bày những khoảnh khắc xấu xí của con gái khi cô mệt mỏi, vướng vào ma túy, bị chồng bạo hành....

Bìa cuốn sách về cuộc đời Whitney Houston do mẹ cô viết.

Mọi người thường chỉ biết được sự nghiệp thành công của Whitney Houston, nhưng gần như chưa bao giờ hiểu về cuộc sống thực sự của cô, cái giá Whitney Houston phải trả khi đứng trên đỉnh cao danh vọng cho tới khi đọc cuốn sách do chính mẹ nữ ca sĩ viết ra.

"Con cảm thấy mệt mỏi lắm mẹ ơi"!

Whitney Houston nhiều lần than thở với mẹ rằng: "Con mệt rồi", "Con cảm thấy mệt mỏi lắm mẹ ơi".... "Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, Nippy (tên gọi thân mật từ nhỏ của Whitney Houston - PV) vẫn luôn là người sống có trách nhiệm. Nippy sẽ đứng trên sân khấu hát trước khán giả bất kể cổ họng gặp vấn đề hay bản thân con bé muốn ở nhà cùng Bobby và Krissi bé nhỏ (chồng và con gái Whitney Houston - PV). Nippy cống hiến tất cả cho âm nhạc, đêm nối đêm, ngày nối ngày", trích chương Bí mật của một Diva.

Dù có lần cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu dừng biểu diễn 2 tuần nhưng Whitney Houston không muốn hủy chương trình vì biết rằng mình quyết định kế sinh nhai của ban nhạc và cộng sự. "Con bé cũng biết khán giả phải trả tiền vé rất đắt đến xem trình diễn. Hủy bỏ một đêm diễn sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con người. Vì thế Nippy xem trọng việc biểu diễn hơn bất cứ điều gì", trích sách.

Đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng Whitney Houston không hạnh phúc trong cuộc sống riêng. Cô yêu và kết hôn với ca sĩ Bobby Brown, người kém cô 6 tuổi và cũng kém Whitney Houston về mọi mặt, nhất là danh tiếng. Tuy nhiên, trong thời gian hẹn hò nữ ca sĩ chưa bao giờ đề cập đến thói bạo hành của Bobby Brown.

Năm 1992, họ làm đám cưới. Nhưng khác với vợ, Bobby Brown thích tiệc tùng sau mỗi buổi diễn. Bobby Brown cũng không thích Whitney Houston tham gia dự án phim lớn vì ghen với các bạn diễn nam của vợ. "Trong buổi công chiếu The Bodyguard, Bobby đùng đùng rời khỏi rạp khi màn hình xuất hiện cảnh Nippy và Kevin Costner hôn nhau. Cậu ấy gần như lên cơn ghen với mọi người đàn ông bên cạnh Nippy", trích chương Chúng ta hiểu gì về đàn ông.

Bà Cissy Houston không ngần ngại đề cập đến lần con gái bị thương do Bobby Brown bạo hành vào năm 1997 khiến cô phải nhập viện. Thế nhưng, cả Whitney Houston và Bobby Brown nói đó chỉ là tai nạn. Cô yêu chồng và chưa bao giờ phàn nàn với mẹ. "Nếu nhắc về cậu ta, con bé chỉ khen ngợi.... Hơn hết, Nippy là người vợ chung thủy. Con bé muốn một cuộc hôn nhân yên ấm", bà Cissy Houston viết.

Ma túy và cái chết đột ngột

Whitney Houston đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng như nhiều ngôi sao khác, cô vướng vào ma túy nên phải hủy bỏ nhiều show diễn, suốt 7 năm không ra album. Những lời đồn không hay bắt đầu xuất hiện song cô là bậc thầy giữ kín mọi bí mật đến mức người thân không biết Whitney Houston nghiện ngập.

"Tháng 1/2000, an ninh sân bay Hawaii phát hiện cần sa trong hành lý Nippy và Bobby. Họ đã trình báo cảnh sát nhưng Nippy không muốn bị bắt giữ. Vì thế, chúng nhanh chóng lên chuyến bay đang chờ. Khi cảnh sát đến nơi, máy bay vẫn chưa cất cánh. Nhưng cảnh sát quyết định bỏ qua vì số cần sa ít. Nippy chưa bao giờ phạm pháp vì thế mọi người bàn tán rất nhiều về sự việc", trích chương Một năm ác mộng.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ khi Whitney Houston bị đuổi khỏi buổi tập luyện lễ trao giải Oscar vì "phê thuốc", tự hát theo ý mình thay vì làm theo yêu cầu của BTC. Đây là cú sốc với nữ danh ca.

"Nippy không thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Vì vậy, sân khấu là nơi cứu cánh con bé thoát khỏi áp lực. Nippy có thể kém phong độ trong vài chương trình nhưng sự kém phong độ của 1 diva vẫn hơn rất nhiều nghệ sĩ. Con bé yêu ca hát. Giọng hát là vũ khí giải thoát Nippy. Đến lúc này, thậm chí con bé còn chẳng giữ được bản thân mình trên thánh đường mà nó hằng trân trọng. Nippy sợ hãi nhưng con bé không nghĩ đó là do tác hại từ việc lạm dụng ma túy", bà Cissy Houston viết trong sách.

Việc tự cai nghiện ở nhà và tránh xa mọi người khiến Whitney Houston bị trầm cảm. Chồng ra tù, cả thế giới của cô chỉ thu gọn lại vừa bằng Bobby. Mỗi khi chồng không ở bên, cô lê bước vô hồn trong căn nhà rộng lớn và thường xuyên lang thang khi đêm muộn mà không biết phải làm gì.

Whitney Houston bắt đầu giảm cân dù cơ thể không hề thừa cân và trông rất hốc hác. Mẹ Whitney Houston hoảng hốt khi chứng kiến hình ảnh tệ hại chưa từng có về con gái với đôi mắt lờ đờ, mờ đục và cư xử rất lạ. "Tôi chưa từng nhìn thấy con gái mình tệ hại như vậy trong đời". Cuối cùng, bà buộc phải đưa Whitney Houston đi cai nghiện dù cô không muốn.

Sau khi đi cai nghiện, Whitney Houston vực dậy, hào quang trở lại. Cô vui mừng vì được mời đóng phim. Gia đình đoàn tụ vào dịp Giáng sinh 2011 và nữ ca sĩ hẹn gặp mẹ sau lễ trao giải Grammy 2012. Nhưng Whitney Houston đã không thực hiện được lời hứa ấy.

"Không, Nippy không thể qua đời như vậy được. Câu chuyện đó quá vô lý. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tinh thần tôi tê liệt vì cú sốc. Tôi thả mình trên chiếc ghế bất lực trước nỗi đau xót. Tôi nghe thấy tiếng thét và vài giây sau nhận ra tiếng thét ấy phát ra từ chính mình", bà Cissy Houston kể lại khoảnh khắc khi nghe tin Whitney Houston qua đời đột ngột trong chương cuối của Thương nhớ Whitney.

Cuộc đời của một nữ diva có giọng hát trời phú và sự nghiệp huy hoàng đã khép lại đau buồn như vậy ở tuổi 49, để lại nỗi đau không thể chữa lành cho người thân và sự khắc khoải khôn nguôi của hàng triệu khán giả.