Xu hướng người nổi tiếng thu âm sách nói

Những đoạn hồi ký của Britney Spears do nữ minh tinh Michelle Williams trích đọc đang bùng nổ trên mạng xã hội. Việc người nổi tiếng thu âm sách nói đang là xu hướng.

Nữ diễn viên Michelle Williams (trái) là người thu âm sách nói hồi ký của Britney Spears (phải). Ảnh: The Hollywood Reporter.

Mặc dù các cuốn hồi ký sách nói thường được chính tác giả lồng tiếng, nhưng trong bản ghi âm giới thiệu, Spears giải thích rằng vì chủ đề sách The woman in me quá “đau lòng và xúc động”, nữ ca sĩ sẽ không tự thu âm.

Màn "trình diễn" của nữ diễn viên Michelle Williams khi thu âm sách nói của Britney Spears được cộng đồng mạng đánh giá cao và lan truyền rộng rãi.

Phía Simon & Schuster không đưa ra lời giải đáp cho việc làm thế nào mà nữ diễn viên Michelle Williams lại được chọn làm giọng đọc cho phiên bản sách nói của The woman in me, nhưng theo đánh giá của báo chí, những quyết định tuyển chọn giọng đọc thường là ý tưởng của nhà sản xuất.

"Họ không chỉ đọc, họ đang biểu diễn"

Sara Jaffe, nhà sản xuất điều hành cấp cao tại Penguin Random House, cho biết: “Tôi hay coi công việc của mình giống một kiểu mai mối".

Bà Jaffe cho biết bà thấy công việc của mình không phải là tìm ra cái tên nổi tiếng nhất Hollywood để đọc một cuốn sách mà là tuyển chọn một người có thể giúp “kết nối người đọc với văn bản”.

Bà nói: “Tôi nghĩ các diễn viên là những độc giả có thể thực sự khai thác được mạch cảm xúc để khiến bất kỳ câu chuyện nào trở nên trôi chảy”.

Bà Jaffe vừa dành ba ngày sản xuất bản ghi âm Day (cuốn tiểu thuyết mới của tác giả đoạt giải Pulitzer Michael Cunningham) do diễn viên Julianne Moore thể hiện.

Theo Jaffe, chính Moore (người từng đóng vai chính trong một bộ phim chuyển thể cuốn tiểu thuyết The hours của Cunningham) đã liên hệ với đại diện của Cunningham để ngỏ ý thu âm bản sách nói cho Day.

Các diễn viên linh hoạt, có khả năng diễn xuất đa dạng và hiểu được văn bản thường nằm trong danh sách tuyển chọn hàng đầu của Karen Dziekonski, phó chủ tịch sản xuất tại Penguin Random House.

Bà Dziekonski gần đây đã làm việc với Lucy Liu về bản ghi âm sách nói Our missing hearts của Celeste Ng. Theo bà Dziekonski, chính Lucy, thông qua đại diện của mình, đã bày tỏ nguyện vọng làm người tường thuật cuốn sách.

Các diễn viên hạng A khác như Meryl Streep, Reese Witherspoon và Willem Dafoe cũng đã thể hiện khả năng nhập vai của mình qua các bản thu âm sách nói.

Lisa Hintelmann, người đứng đầu bộ phận tuyển chọn và tài năng tại Audible cho biết: “Họ không chỉ đọc, họ đang biểu diễn. Họ muốn mang đến một màn trình diễn thực sự chỉ đến từ giọng đọc của mình".

Theo bà Hintelmann, công việc lồng tiếng mang lại cho các diễn viên cơ hội “thể hiện tài năng” mới. Các diễn viên thường cố gắng tạo ra những thay đổi tinh tế trong giọng nói của họ để khắc họa các nhân vật khác nhau. Đôi khi, họ có cả sự trợ giúp của các huấn luyện viên phương ngữ.

Hồi ký The woman in me của Britney Spears. Ảnh: Evan Mitsui/CBC.

Ưu thế của những diễn viên khi thu âm sách nói

Quá trình tuyển giọng đọc cũng phụ thuộc vào kế hoạch tiếp thị cuốn sách. Vào năm 2019, bà Hintelmann tìm kiếm một người trẻ nổi tiếng để có thể thu hút thính giả trẻ cho bản sách nói của The Baby-Sitters Club, một bộ sách Scholastic xuất bản lần đầu năm 1986. Bà đã tìm đếm nữ diễn viên Elle Fanning, người khi ấy mới ngoài 20 tuổi.

Bà Hintelmann nói: “Đây là một loạt phim mang tính biểu tượng mà, bạn biết đấy, rất nhiều người trong chúng tôi tại Audible đã lớn lên cùng và sau đó chia sẻ lại với con cái mình. Chúng tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu giới thiệu được nó với thế hệ mới”.

Công việc lồng tiếng thường là một hình thức diễn xuất thoải mái hơn, thường các giọng đọc chỉ phải tương tác với huấn luyện viên lồng tiếng, kỹ sư âm thanh.

Bà Hintelmann nhận định: “Đó là một không gian rất thân mật và đó cũng là điều độc giả muốn cảm nhận được từ một màn biểu diễn. Tôi muốn người nghe thực sự cảm nhận được điều ấy”.

Đối với hầu hết diễn viên, đó là một trải nghiệm khác xa so với việc trình diễn trong một bối cảnh lớn được bài trí tỉ mỉ. Không có yêu cầu thay đổi phục trang; không cần phải ngồi hàng giờ liền trong xe kéo để làm tóc và trang điểm. Thay vào đó, các diễn viên có thể đến studio ngay và không phải lo lắng về khía cạnh thể chất khi diễn xuất.

Bà Dziekonski cho hay bà thường tìm những diễn viên dày công chuẩn bị cho thu âm sách nói như cách họ chuẩn bị cho một vai diễn trên màn ảnh. Bà nói: “Họ biết các nhân vật là ai, họ nên phát âm như thế nào để thể hiện ẩn ý của văn bản. Đó là cách họ tạo ra những bản thu âm sách nói thuyết phục".