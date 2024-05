Hani cưới bác sĩ hơn 10 tuổi

Thành viên nhóm EXID tổ chức lễ cưới vào tháng 9. Người bạn đời của cô là bác sĩ tâm lý.

Theo tờ Sports Khan, sau 4 năm hẹn hò, Hani (thành viên nhóm EXID) và bác sĩ tâm lý Yang Jae Woong sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 9. Cả hai đang tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Hiện cặp nghệ sĩ - bác sĩ chưa chính thức thông báo về hôn lễ. Chồng của Hani hơn cô 10 tuổi, đang điều hành bệnh viện Women's Jin, Bucheon. Jae Woong cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí với tư cách chuyên gia sức khỏe.

Hani kết hôn với bác sĩ sau nhiều năm gắn bó.

Cả hai hẹn hò từ 2020 nhưng hai năm sau mới chính thức xác nhận mối quan hệ.

Chuyện tình cảm của cả hai được gia đình, đồng nghiệp ủng hộ, chúc phúc. Vào tháng 11/2023, nhân dịp kỷ niệm 999 ngày yêu, Hani đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Cô cũng chia sẻ chuyện tình cảm của cả hai trên một số chương trình truyền hình.

Hani tên thật là Ahn Hee Yeon, sinh năm 1992. Cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc EXID. Hani nổi tiếng sau khi fancam Up & Down của cô viral trên mạng xã hội và đạt hàng chục triệu lượt xem. Sau đó, Hani được mệnh danh "nữ hoàng fancam". Ngoài ra, cô tham gia một số bộ phim như Hit the Spot (còn được gọi là Fanta G Spot hoặc Fantasy Spot), IDOL: The coup, The ghost doctor…

Trước đó, cô từng hẹn hò nam ca sĩ Junsu (JYJ). Tuy nhiên, 9 tháng sau, cặp sao tuyên bố chia tay do ảnh hưởng của lịch trình bận rộn.