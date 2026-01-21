Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

Trong lịch sử loài người, người ta thường kể về các vị vua, những nhà tư tưởng, các cuộc cách mạng hay hệ thống thể chế chính trị. Nhưng Ed Conway - nhà báo kinh tế kỳ cựu của Sky News - lại chọn một cách nhìn hoàn toàn khác trong cuốn sách “6 vật liệu định hình văn minh nhân loại: Lịch sử của cát, muối, sắt, đồng, dầu mỏ và lithium”. Thay vì đặt con người ở trung tâm, ông kể lại lịch sử từ góc nhìn của sáu vật liệu tưởng chừng bình thường nhưng thực ra là nền móng của toàn bộ văn minh nhân loại.

Xuất bản

Hành trình tỷ năm của một hạt cát

  • Thứ tư, 21/1/2026 09:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người ta ước tính rằng khoảng một nửa số hạt cát thạch anh trên Trái đất đã trải qua ít nhất sáu vòng tuần hoàn như vậy - từ đá, thành cát, rồi lại hoá đá.

Hành trình dài nhất

Có rất nhiều hành trình phi thường trong thế giới tự nhiên. Chuyến di cư dài và bí ẩn của lươn châu Âu đến vùng biển Sargasso; chuyến hành trình từ cực này đến cực kia của chim nhàn Bắc Cực, loài có thể bay hơn 2,4 triệu cây số trong suốt cuộc đời; hay hành trình phi thường của cá hồi vua, vượt hàng trăm dặm ngược dòng, nhảy qua thác nước và xuyên qua những dòng chảy xiết.

Những hành trình trong Thế giới Vật liệu cũng không kém phần kỳ diệu, đặc biệt khi được nhìn qua lăng kính của thời gian. Hãy nghĩ về hạt cát bé nhỏ, một mảnh vụn của thạch anh. Trong hàng triệu năm - thậm chí hàng tỷ năm - nó đã chứng kiến dòng thời gian sâu thẳm trôi đi. Nó từng là đá, rồi trở thành hạt cát, rồi lại hoá đá. Nó từng bị nén chặt thành đá trầm tích, nằm sâu dưới lòng đất hàng triệu năm trước khi được giải phóng bởi những dòng sông hay những cơn gió bào mòn.

Nó đã bị cuốn trôi qua những cửa sông và bờ biển, bị sóng cuộn xoáy, rồi lại bị nén chặt và hoá đá một lần nữa. Nó đã bị bào mòn bởi những dòng sông băng, bị cuốn qua các kênh rạch và thác nước, nằm im lìm hàng thiên niên kỷ trước khi chu kỳ ấy lại bắt đầu trở lại.

Người ta ước tính rằng khoảng một nửa số hạt cát thạch anh trên Trái đất đã trải qua ít nhất sáu vòng tuần hoàn như vậy - từ đá, thành cát, rồi lại hoá đá. Đá có thể bị bào mòn theo thời gian, nhưng hạt cát thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình bất tận của nó. Đây có lẽ là hành trình kỳ vĩ thứ hai trong Thế giới Vật liệu.

Hat cat anh 1

Mỗi hạt cát là một vòng tuần hoàn bất tận của thời gian. Ảnh: Freepik.

Vậy tại sao chỉ đứng thứ hai? Bởi dù kỳ diệu đến đâu, hành trình của một hạt cát vẫn chưa thể sánh với một cuộc hành trình vĩ đại hơn nhiều. Đây là hành trình bắt đầu từ một khối đá bị khai thác khỏi lòng đất và kết thúc ngay trong túi bạn, sau khi đã được biến đổi thành một trong những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất từng được chế tạo.

Trên đường đi, nó có thể trải qua hai, ba, thậm chí nhiều vòng quanh Trái đất. Chuyến hành trình này không chỉ băng qua lục địa và thời gian mà còn đưa chúng ta vào những lĩnh vực xa xôi nhất của hoá học, vật lý và công nghệ nano, với những quy trình tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhưng đừng nhầm - đây là thực tế đang diễn ra mỗi ngày, ở quy mô khổng lồ. Bởi lẽ cuộc hành trình vĩ đại nhất chính là chuỗi cung ứng biến silic thành chip bán dẫn.

Ngày nay, không ai còn xa lạ với tầm quan trọng của chip bán dẫn. Ai cũng biết chúng là “bộ não” của máy tính và smartphone. Nhưng ít ai nhận ra rằng chúng hiện diện khắp mọi nơi. Bộ vi xử lý chính trong điện thoại của bạn chỉ là một trong hàng chục con chip khác nhau, mỗi con chip đảm nhận một chức năng riêng riệt. Một chiếc ô tô hiện đại có thể chứa hàng trăm con chip: từ hệ thống giải trí, định vị, điều khiển động cơ, kính xe và vô số bộ phận khác.

Ngay cả trong những thiết bị không có chữ “thông minh” trong tên gọi, các cơ cấu cơ khí đã dần nhường chỗ cho mạng lưới vật liệu bán dẫn. Chúng không chỉ là “bộ não” của thế giới, mà còn là hệ thần kinh, mạch máu và cơ bắp của nó. Gần như mọi hoạt động kinh tế, mọi đô-la trong GDP toàn cầu, đều phụ thuộc theo cách này hay các khác vào những công tắc vi mô của chip bán dẫn.

Nếu bạn cầm trên tay một tấm wafer silic tinh khiết, có lẽ bạn sẽ thấy khó tin rằng vật thể bóng loáng, kim loại này lại có chung nguồn gốc với silic trong cát, đá và bê tông. Nhưng chính điều kỳ diệu của silic đã làm nên tất cả. Không chỉ sở hữu những đặc tính vật lý giúp nó tạo thành thuỷ tinh, không chỉ đủ bền để nâng đỡ những toà nhà khi ở dạng bê tông, silic còn có tính chất điện tử đặc biệt, giúp nó trở thành một vật liệu bán dẫn - một yếu tố khiến nó khác biệt hoàn toàn so với phần lớn các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn.

ED Conway/Omega+ - NXB Tri Thức

Hạt cát Hạt cát Hành trình Tỷ năm

    Đọc tiếp

    Loai muoi dac biet khien vua chua cat cong tim kiem hinh anh

    Loại muối đặc biệt khiến vua chúa cất công tìm kiếm

    17:27 12/1/2026 17:27 12/1/2026

    0

    Người Trung Quốc là những người đầu tiên phát hiện ra loại muối này, cạo những lớp muối trắng có vị hăng từ các tảng đá và viên gạch, sau đó đốt cháy nó - và kết quả là những vụ nổ dữ dội.

    Hai tap doan xuat ban lon muon kien Google hinh anh

    Hai tập đoàn xuất bản lớn muốn kiện Google

    50 phút trước 09:34 21/1/2026

    0

    Tập đoàn xuất bản Hachette Book Group (HBG) và Cengage Group đã cùng bắt tay để tham gia vụ kiện chống lại Google. Họ cho rằng Google đã nhiều lần có hành vi vi phạm bản quyền.

    'Dau tranh bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong giai doan moi' hinh anh

    'Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới'

    1 giờ trước 09:16 21/1/2026

    0

    Cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn gồm 27 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia với nội dung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động đối với các nội dung trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng...

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý