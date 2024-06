Hành trình truy bắt kẻ trộm vàng tại đền Bắc Lệ

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) phối hợp hiệu quả với công an nhiều địa phương truy vết, xác định thủ phạm gây án Nguyễn Đa Thuấn, tổ chức vây bắt thành công đối tượng ở TP.HCM.

Theo tài liệu điều tra, ngày 13/6, Công an huyện Hữu Lũng tiếp nhận tin báo của cán bộ Ban quản lý đền Công đồng Bắc Lệ (đền Bắc Lệ), tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, về việc bị kẻ gian đột nhập vào đền lấy 50 chỉ vàng và khoảng 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng tài sản bị mất trộm khoảng 380 triệu đồng.

Qua rà soát, lực lượng điều tra Công an huyện Hữu Lũng xác định khoảng 1h ngày 13/6, có một nam thanh niên dùng công cụ tháo bản lề cửa ngách đền Bắc Lệ, đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Để tránh bị phát hiện, đối tượng này còn mang theo một bó hoa cúc và một gói bánh giả dạng như người đi lễ đền. Sau khi đột nhập vào trong đền, đối tượng này đã lấy đi toàn bộ những chiếc dây chuyền vàng, lắc vàng trên cổ, trên tay các pho tượng và lấy đi toàn bộ số tiền mặt công đức trên các ban thờ.

Sau khi trộm cắp, nam thanh niên đã đi về nơi cất giấu xe máy tại khu vực đồi cây, cách đền Bắc Lệ khoảng 1 km. Tại đây, đối tượng hóa trang giả dạng làm người đi buôn chuyến, rồi phóng xe liên tục di chuyển qua nhiều địa phương.

Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, Công an huyện Hữu Lũng đã xác lập chuyên án báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo để khẩn truy bắt đối tượng. Vụ án đối tượng ngang nhiên giả dạng khách đi lễ, đột nhập cơ sở tôn giáo trộm cắp tài sản với số lượng lớn đã gây dư luận, sự quan tâm lớn trong nhân dân địa phương. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng tìm ra thủ phạm, truy bắt bằng được đối tượng gây án.

Nguyễn Đa Thuấn bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Sau 4 ngày tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các địa phương, đến 23h ngày 21/6, Công an huyện Hữu Lũng đã xác định, làm rõ được thủ phạm gây án và tiến hành truy bắt đối tượng.

Chia sẻ về quá trình phá án, thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng, cho biết đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Công an huyện Hữu Lũng đã tung tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy xét, cẩn thận truy theo từng dấu vết đối tượng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định được tuyến đường trốn chạy và truy theo dấu vết đối tượng qua nhiều địa phương.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kiên trì lần theo dấu vết đối tượng, tổ công tác Công an huyện Hữu Lũng phối hợp với công an các địa phương về tới tận Hải Phòng, lần ra được tung tích và xác định rõ được thủ phạm gây án chính là Nguyễn Đa Thuấn (SN 1994, trú tại thôn Phương Tường, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Tuy nhiên, lúc này Nguyễn Đa Thuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp tục truy vết, các tổ công tác phát hiện Thuấn đã bắt xe khách lẩn trốn vào miền Trung rồi di chuyển tiếp vào các tỉnh phía Nam. Với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao, 4 ngày sau khi xảy ra vụ án, các tổ công tác Công an huyện Hữu Lũng đã nhanh chóng xác định được tung tích của Thuấn và phối hợp với Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) tổ chức bắt giữ thành công khi Thuấn đang lẩn trốn ở một khách sạn trên địa bàn quận Gò Vấp. Khi thấy các CBCS Công an xuất hiện, Thuấn hoàn toàn bất ngờ, không kịp trốn chạy.

Quá trình điều tra làm rõ, sau khi lấy trộm được 50 chỉ vàng và khoảng 5 triệu đồng tiền mặt công đức tại đền Bắc Lệ, Thuấn đã di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau như: Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và lên xe khách di chuyển vào miền Trung rồi đi vào TP.HCM. Quá trình di chuyển, Thuấn thường xuyên lựa chọn các tuyến đường ngõ, ngách không có camera để tránh bị phát hiện. Tại TP.HCM, Thuấn cũng đã liên lạc với những người làm dịch vụ cấp hộ chiếu để chuẩn bị trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện ý định xuất cảnh bỏ trốn, thì Nguyễn Đa Thuấn đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đa Thuấn khai nhận, toàn bộ 50 chỉ vàng sau khi trộm cắp đã được ở đền Bắc Lệ, Thuấn mang bán cho 3 cửa hàng khác nhau tại TP Hải Phòng và huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, được tổng cộng 227 triệu đồng. Số tiền trộm cắp và tiền có được do bán vàng, Thuấn mua tặng người yêu một chiếc xe máy Honda Vision nhân dịp sinh nhật, dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hiện, Nguyễn Đa Thuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng khởi tố, tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, cơ quan này cũng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.