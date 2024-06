Truy tố nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa

VKSND Đồng Nai hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", trong đó có bị can Quách Văn Đức.

Ngày 27/6, VKSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần (CTCP) đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (TCT) Tín Nghĩa); Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc CTCP đầu tư Nhơn Trạch); Đỗ Tấn Điểm (61 tuổi, thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, nguyên thành viên HĐQT CTCP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng giám đốc TCT Tín Nghĩa).

Các bị can này đều bị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trước đây, TCT Tín Nghĩa là doanh nghiệp Nhà nước, chủ sở hữu là Tỉnh ủy Đồng Nai. Sau đó, Tỉnh ủy Đồng Nai phê duyệt phương án cổ phần hóa TCT Tín Nghĩa do ông Quách Văn Đức làm người đại diện.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Quách Văn Đức, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa. Ảnh: CA.

Năm 2003, TCT Tín Nghĩa có văn bản xin chủ trương để triển khai để thực hiện đầu tư phát triển khu dân cư đô thị theo quy hoạch thành phố mới tại huyện Nhơn Trạch. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương góp vốn, cho phép thành lập CTCP đầu tư Nhơn Trạch.

Đến tháng 3/2005, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương, giới thiệu địa điểm và điều chỉnh bổ sung diện tích đất cho CTCP đầu tư Nhơn Trạch đầu tư dự án khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch với tổng diện tích gần 760 ha (thay cho diện tích hơn 500 ha như quyết định trước đó).

Cùng thời gian, UBND tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thu hồi khoảng 752 ha đất để thực hiện dự án.

Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch. Ảnh: N.N.

Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, do dự án chậm triển khai thực hiện, tình hình kinh doanh không hiệu quả, CTCP đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn về tài chính và cần tiền để trả nợ các khoản vay. Do đó, mặc dù chưa xin chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai nhưng Hội đồng quản trị CTCP đầu tư Nhơn Trạch do Quách Văn Đức làm Chủ tịch đã tổ chức họp bàn tìm kiếm đối tác để hợp tác, liên doanh triển khai dự án Long Tân - Phú Thạnh.

Để làm cơ sở hợp tác đầu tư, tháng 1/2017, CTCP đầu tư Nhơn Trạch thuê công ty thẩm định giá trị đối với diện tích hơn 34 ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong diện tích tại phân khu 1A và 1B). Kết quả thẩm định xác định diện tích đất này có giá trị hơn 380 tỷ đồng .

Đến giữa năm 2017, HĐQT CTCP đầu tư Nhơn Trạch họp thống nhất thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) để triển khai dự án đô thị 106 ha tại huyện Nhơn Trạch với tên gọi "Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch".

Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch có vốn điều lệ hơn 566 tỷ đồng . Trong đó, CTCP đầu tư Nhơn Trạch góp 20% vốn tương đương hơn 113 tỷ đồng , dưới hình thức góp một phần giá trị quyền sử dụng đất tại phân khu 1A và 1B. Sau đó, dự án này lấy tên "Thành phố Thiên Nga" có diện tích hơn 106 ha, dự kiến xây 917 căn nhà ở.

Theo cáo trạng, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ chấp thuận cho CTCP đầu tư Nhơn Trạch góp hơn 113 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng 34 ha đất tại phân khu 1A và 1B thuộc dự án khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nhơn Trạch đã thống nhất góp vốn (thực chất là chuyển nhượng) toàn bộ diện tích 106 ha với Công ty VNIC 2, để CTCP đầu tư Nhơn Trạch nhận lại phần chênh lệch giữa giá trị khu đất và vốn góp.

Việc góp vốn này không xin ý kiến Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, gây thất thoát về tài sản cho Nhà nước số tiền hơn 554 tỷ đồng .