Hành trình trải nghiệm fine dining tại Akuna

Trải nghiệm fine dining tại nhà hàng Akuna đưa thực khách vào hành trình đầy xúc cảm, trải dài từ không gian, cách bài trí ánh sáng đến nghệ thuật “kể chuyện” trong mỗi món ăn.

Đi cùng thực khách trong hành trình trải nghiệm này là bếp trưởng Sam Aisbett - người dẫn dắt Akuna đạt giải thưởng New Opening of the Year Award 2023 của La Liste 1000 và top 25 nhà hàng do tạp chí Robb Report bình chọn.

“Kể chuyện” fine dining bằng không gian và nghệ thuật

Akuna nằm tách biệt tại tầng 9 khách sạn Le Meridien Saigon. Chạm vào mắt thực khách là chùm ánh sáng được thiết kế ấn tượng, tựa như dòng nước bao phủ “đảo bếp mở” lộng lẫy. Tất cả mang đến cho thực khách xúc cảm huyền diệu, như bước vào lòng đại dương rộng lớn.

Không gian bếp mở với dãy bàn gỗ tại nhà hàng.

Ngay giữa nhà hàng là “đảo bếp mở” được làm bằng đá cẩm thạch trắng, cùng dãy bàn dài làm từ gỗ tự nhiên. Thực khách có thể ngồi tại đây để chiêm ngưỡng “màn biểu diễn” của người đầu bếp, đồng thời phóng tầm mắt ra ô cửa kính rộng hướng về cầu Ba Son nối liền hai bờ sông Sài Gòn. Tất cả đem đến cảm giác thư thái giữa sự náo nhiệt của thành phố.

Thực đơn 6 món phong cách quốc tế, cảm hứng văn hoá Việt

Thực đơn tasting 6 món của bếp trưởng Sam có đặc thù nhiều kết cấu (texture) và hương vị (flavor). Head Sommelier (bậc thầy rượu vang) Huyền Hà dành nhiều thời gian để lựa chọn dòng rượu thích hợp đi kèm từng món ăn (wine pairings).

Akuna chú trọng wine pairings nhằm tạo ra trải nghiệm đẳng cấp cho thực khách.

Trong đó, set rượu Australia là hương vị đến từ quê hương của bếp trưởng Sam. Dù từng trải nghiệm nhiều bữa tiệc thử rượu vang quốc tế, thực khách không khỏi bất ngờ với cách chọn rượu đi kèm món ăn tại Akuna. Những chai vang tôn lên tầng hương “bị chìm” của món ăn, đánh thức vị giác cùng thăng hoa.

Trước khi vào món chính, thực khách khởi động với một số món ăn kiểu canape. Ấn tượng nhất là khoai tây chiên hình ống ăn cùng taramasalata - loại sốt Hy Lạp có thành phần trứng cá hồi và nước chanh, vị chua.

Món chính đầu tiên là sashimi cá ngừ vây xanh, được lấy cảm hứng từ chả giò Việt Nam. Từng lát cá ngừ được tạo hình và trang trí với chiếc nón lá truyền thống làm từ củ cải. Đi kèm là ly rượu Piccadilly hương chanh vàng và táo xanh, thơm phảng phất mùi vanille, bánh mì nướng và chút creamy. Tất cả hài hòa cùng vị mặn mòi của biển cả.

Ngan om đỏ kiểu Trung Hoa.

Món chính thứ hai là ngan om đỏ kiểu Trung Hoa. Đây là món ăn được lấy cảm hứng từ chuyến đi Hà Nội của bếp trưởng Sam, gồm thịt ngan từ Hưng Yên và Vân Đình (Hà Nội), om đỏ kiểu Trung Hoa, kết hợp cùng ly vang hồng The Snow Line từ ba giống nho Pinot. Hương hoa quả đỏ tươi từ Pinot Noir, thảo mộc, hương đất ẩm của Pinot Meunier đánh thức mọi tầng hương vị của món ăn.

Với người yêu bún ngan truyền thống, khi thưởng thức món ngan được nấu bởi đầu bếp Australia, cảm nhận đầu tiên là hương vị chỉ còn phảng phất, rất mới lạ.

Dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Sam, cá sấu cũng được chế biến thành đặc sản. Mỗi chiếc lưỡi cá sấu dài chừng 20 cm, có kết cấu giòn và lạ miệng, được trang trí đẹp mắt. Lưỡi cá sấu thái lát dùng kèm cháo gạo Nhật, thêm lòng đỏ trứng ngâm, rưới nước dùng nấu từ phần đuôi. Món này thưởng thức kèm rượu vang Pinot Noir từ Australia, mang hương vị của trái cây đỏ tươi mát như cherry, dâu tươi, dâu tằm, thoảng nốt trầm của mùi lá ẩm sau mưa, mùi nấm, thảo mộc.

Sau món chính thứ tư với chim cút chần bơ kèm hạt kê chua, củ cải trắng, củ cúc vu, rượu oloroso là món bò Wagyu Úc từ nhà David Blackmore. Phần thăn nội được nấu chín tái, ăn cùng dưa cải chua, salad. Người dùng thưởng thức kèm rượu vang đỏ nho Shiraz từ Australia, có hương thơm phảng phất giống các loại quả đen thoảng mùi tiêu trắng, hài hoà hương vị đậm đà của món bò. Bếp trưởng sử dụng món dưa truyền thống của Việt Nam và thịt bò đặc biệt nhất Australia để tạo nên món chính cuối cùng.

Kết thúc bữa tiệc là bánh souffle hương mít, bánh meringue thạch mít có chứa rượu rum và ly vang Moscato sủi nhẹ hương trái cây chín nhiệt đới.

Món ăn được nấu từ niềm hạnh phúc

“Tại Akuna, tôi sẽ nấu và phục vụ những món ăn làm chính mình hạnh phúc. Khách hàng sẽ thấy một Sam Aisbett đích thực qua từng món ăn”, bếp trường Sam Aisbett chia sẻ.

Điều thú vị tại Akuna là Sam chưa từng ngơi nghỉ trong công cuộc sáng tạo nghệ thuật ẩm thực. Tasting menu luôn được đổi mới theo từng món, không đổi toàn bộ hoặc biến tấu trong nguyên liệu, cách trình bày kết hợp cùng wine pairings. Nhờ đó, Akuna luôn mang đến điều mới lạ, đưa thực khách từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bếp trưởng Sam cùng đội ngũ sáng tạo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho thực khách.

Các món ăn tại Akuna được bếp trưởng Sam cùng đội ngũ lấy cảm hứng từ con người và nguyên liệu Việt Nam, theo trải nghiệm riêng, với sự sáng tạo không giới hạn. Độc giả tham khảo tại đây.