Hành trình kiên cường của 405 học sinh vùng cao sau bão lũ

Giữa nghịch cảnh hậu thiên tai, nụ cười trong veo và sự ham học của các em học sinh dân tộc thiểu số đã sưởi ấm núi rừng Tuyên Quang, khơi dậy niềm tin vào tương lai.

Từ tan hoang sau lũ, các em vươn lên, trở lại với con chữ bằng nghị lực phi thường và sự lạc quan tuổi thơ.

Những nụ cười trở lại sau bão lũ

Tháng 10/2025, cơn bão số 10 (Bualoi) kèm mưa lũ lịch sử đã quét qua tỉnh Tuyên Quang, để lại nỗi đau thương cho nhiều vùng đất. Thuận Hòa - xã miền núi khó khăn của tỉnh Tuyên Quang - là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa của xã Thuận Hòa, nơi đang nuôi dưỡng ước mơ cho 405 học sinh dân tộc thiểu số, đột ngột trở thành đống đổ nát.

Thầy Vũ Khắc Lân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa, nhớ lại ngày mưa lũ kinh hoàng do bão số 10 hồi tháng 10/2025. Ảnh: Kalite.

“Ngày 1/10, trận lũ lịch sử chưa từng có đã xảy ra tại xã Thuận Hòa nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa nói riêng. Nước lũ cuốn băng mọi thứ nhà trường hiện có. Hầu hết tầng 1 của trường không còn đồ đạc gì, tất cả chỉ có bùn và nước”, thầy Vũ Khắc Lân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa, nhớ lại.

Gần như toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của nhà trường đều bị tàn phá nặng nề: Từ tivi, bàn ghế, bảng viết, bếp ăn tập thể cho đến giường ngủ nội trú của học sinh, tất cả đều hư hỏng nghiêm trọng, méo mó hoặc vùi lấp dưới lớp bùn đất dày đặc.

Nhiều sổ sách hành chính, giáo án giảng dạy cùng hồ sơ, bằng cấp quan trọng của giáo viên cũng bị nước lũ ngâm lâu ngày, ướt sũng và hỏng nặng. Tổng thiệt hại từ trận lũ lịch sử này ước tính lên đến khoảng 2 tỷ đồng .

Hơn 2 tháng sau khi cơn bão số 10 đi qua, 405 em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa quay trở lại với nhịp học tập như bao ngày.

Các em nhỏ hăng say học tập sau trận mưa lũ lịch sử tại trường. Ảnh: Kalite.

Sau trận lũ, dù còn bộn bề khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị học tập, các em vẫn hàng ngày cắp sách đến trường đều đặn. Balo cũ kỹ vá víu, đôi dép lê lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt các em vẫn sáng lên niềm háo hức mỗi khi tiếng trống trường vang vọng. Nụ cười trong veo vang khắp núi rừng vùng cao, tựa như trận lũ kia không thể cuốn đi niềm ham học của các em.

Nghĩa cử ấm áp từ “Chuyến xe tử tế” và Tập đoàn UKG

Để bù đắp phần nào khó khăn do lũ quét đi qua đối với học sinh vùng cao, “Chuyến xe tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam đồng hành cùng chiến dịch “Trạm Kalite, Chạm yêu thương” do Tập đoàn UKG thực hiện trao hàng trăm phần quà ý nghĩa đến các em. Ngoài ra, hàng trăm suất cơm cũng được các thành viên trong đoàn tự tay thực hiện.

“Những gì còn lại của trận lũ được xóa tan trong buổi sáng hôm nay. Thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa đầy ắp niềm vui và tiếng cười khi đón nhận cử chỉ ấm áp của ‘Chuyến xe tử tế’ và ‘Trạm Kalite, Chạm yêu thương’. Qua đây, tôi mong muốn sự sẻ chia này được lan tỏa đến nhiều mảnh đời gặp khó khăn vì thiên tai hơn nữa”, thầy Vũ Khắc Lân xúc động chia sẻ.

Hình ảnh các trò nhỏ háo hức thưởng thức bữa cơm “10 điểm” tại trường.Ảnh: Kalite.

Mong muốn của thầy Lân cũng là thông điệp Tập đoàn UKG muốn truyền tải khi thực hiện chiến dịch “Trạm Kalite, Chạm yêu thương”. “Trạm Kalite” như những điểm dừng chân yêu thương, nơi khởi đầu của sự sẻ chia giữa người với người. “Chạm yêu thương” không chỉ là trao quà mà còn chứa đựng nghĩa cử ấm áp, thật tâm chạm đến trái tim.

Câu chuyện của 405 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa là minh chứng sống động cho tinh thần lạc quan và kết đoàn của người Việt Nam trước nghịch cảnh. Đó không chỉ là hành trình khắc phục khó khăn của ngôi trường vùng cao, mà còn là bài học về lòng kiên cường, về sức mạnh của cộng đồng và tình yêu thương, san sẻ.

Trong thời đại kinh doanh mới, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững, không chỉ nhằm tạo lợi nhuận mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và hài hòa với môi trường.

Tổng giám đốc Tập đoàn UKG (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng các em nhỏ tại trường. Ảnh: Kalite.

Kalite và Unie, hai thương hiệu gia dụng thông minh hàng đầu thuộc Tập đoàn UKG, là những đại diện cho mô hình kinh doanh tử tế, nơi lợi ích kinh tế song hành cùng trách nhiệm xã hội. Qua chiến dịch “Trạm Kalite, Chạm yêu thương”, thương hiệu không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, góp phần xoa dịu mất mát do thiên tai gây ra.

Khi nụ cười các em lại rạng rỡ trên sân trường, chúng ta tin rằng tương lai vùng cao sẽ sáng ngời hơn bao giờ hết, để mọi trẻ em Việt Nam đều được “chạm” đến yêu thương và ước mơ.