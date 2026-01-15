Hành trình gây án của đối tượng sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên

Nhằm cướp tài sản, đối tượng Kiều Ngọc Anh đến chợ thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên mua 2 con dao với giá 70.000 đồng để gây ra vụ án rúng động dư luận vào chiều 14/1.

Khoảng 13h15 ngày 14/1, Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh phát hiện chị Bùi Thị Thanh Lon (SN 2006), trú tại Xóm Tưa 2, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ tử vong, tại vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay có nhiều vết thương tích.

Đồng thời vào cùng thời điểm trên, Công an xã Lạc Đạo (Hưng Yên) cũng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1982, trú tại thôn Hoàng Nha xã Lạc Đạo) đã bị một đối tượng nam giới (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đâm nhiều nhát vào vùng cạnh sườn trái, phải tại khu vực vỉa hè, sân nhà ông N.N.T, ở thôn Hoàng Nha. Hậu quả, chị Xuân bị thương tích được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an tỉnh Hưng Yên lấy lời khai đối tượng Kiều Ngọc Anh.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương các xã Như Quỳnh, Lạc Đạo cùng các đơn vị liên quan tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các vật chứng, tài liệu có liên quan để làm rõ nội dung vụ án và truy xét về đối tượng gây án.

Căn cứ các tài liệu điều tra cùng vật chứng thu thập được, chỉ sau 1 giờ từ khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng gây án là Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo).

Với quyết tâm nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đảm bảo tình hình ANTT, không để đối tượng tiếp tục gây án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an các xã Như Quỳnh, Lạc Đạo và các đơn vị liên quan xác minh, truy bắt đối tượng Kiều Ngọc Anh. Đến 8h19 ngày 15/1, biết không thể bỏ trốn, nên đối tượng Kiều Ngọc Anh đã phải đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Kiều Ngọc Anh khai nhận anh ta đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền chi tiêu cá nhân, nên đã tự nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Sáng 14/1, đối tượng Ngọc Anh đến chợ thôn Hoàng Nha xã Lạc Đạo mua 2 con dao (dạng dao bầu) với giá 70.000 đồng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khoảng 13h cùng ngày, đối tượng Ngọc Anh điều khiển xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, dựng xe đạp ở rìa đường nhằm mục đích chặn xe của người đi đường để cướp tài sản.

Thời điểm này, chị Bùi Thị Thanh Lon điều khiển môtô nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển số: 28FN-094.49 đi đến khu vực trên, thì Ngọc Anh chặn xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay của chị Lon khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Kiểu Ngọc Anh tại cơ quan Công an.

Sau đó, đối tượng Ngọc Anh cướp môtô của chị Lon rồi tiếp tục điều khiển xe trên đi đến thôn Hoàng Nha thì gặp chị Nguyễn Thị Xuân điều khiển môtô nhãn hiệu Honda Airblade, màu vàng đen, biển số 89L1 - 039.58 đi ngược chiều, nên Ngọc Anh đã vòng xe lại, đuổi theo áp sát xe của chị Xuân nhằm tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đi đến khu vực trước cổng nhà ông N.N.T, đối tượng Ngọc Anh đỗ, chặn xe của chị Xuân để cướp tài sản, nên chị Xuân đã điều khiển xe đi vào cổng nhà ông N.N.T và đối tượng tiếp tục chạy đến dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cạnh sườn trái, phải của chị Xuân khiến nạn nhân bị thương tích, ngã gục xuống sân nhà ông N.N.T.

Lúc này, đối tượng Ngọc Anh thấy có người trong nhà và khu vực xung quanh, nên đối tượng quay ra điều khiển môtô biển số 28FN-094.49 bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, đối tượng Ngọc Anh đã vứt 2 dao dùng để đâm chị Lon và chị Xuân tại thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, đối tượng Ngọc Anh điều khiển xe đi đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của chị Lon để trong cốp xe rồi bỏ lại xe tại đây và bỏ trốn đến TP Hà Nội tiêu xài cá nhân hết số tiền nêu trên.

Được biết đối tượng Ngọc Anh từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên (từ tháng 2 đến tháng 8/2024). Thời điểm đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan Công an test nhanh Ngọc Anh âm tính với các chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án.