Đã bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang

Sáng 15/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng đã bỏ trốn khỏi Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang.

La Hoàng Hôn (SN 1999, cư trú: ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) là đối tượng bị bắt giữ sau cùng, sau khi đã cùng Nguyễn Minh Luân (SN 1992, cư trú: ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang), Võ Ngọc Sơn (SN 2006, cư trú: Ấp Kinh Tràm, xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) và Bạch Thanh Lên (SN 1999, cư trú: Ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) bỏ trốn khỏi Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang.

Đối tượng La Hoàng Hôn bị bắt giữ.

Các đối tượng Sơn, Lên, Hôn và Luân bị tạm giam tại Phân trại tạm giam Giồng Riềng - Cơ sở 1, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Hiếp dâm". Đến khoảng 6h30 ngày 9/1/2026, cán bộ quản giáo tiến hành kiểm danh, kiểm diện thì phát hiện 4 đối tượng trên đã trốn khỏi nơi giam giữ.

4 đối tượng Sơn, Lên, Hôn và Luân.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các địa phương khẩn trương truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.