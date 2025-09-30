Hành trình chuyển mình bứt phá của NCB

Trải qua 3 thập kỷ nhiều thách thức, NCB khẳng định dấu ấn của một tổ chức tài chính năng động, sáng tạo với hành trình chuyển mình ấn tượng, mở ra chương mới đầy hứa hẹn.

Trải qua 3 thập kỷ nhiều thách thức, NCB khẳng định dấu ấn của một tổ chức tài chính năng động, sáng tạo với hành trình chuyển mình ấn tượng, mở ra chương mới đầy hứa hẹn.

30 năm - chặng đường đủ dài để Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) nhìn lại dấu ấn đã qua và cũng đủ chín muồi để tạo nên bước nhảy vọt cho hành trình phía trước, hướng đến tương lai bứt phá.

Cách đây 30 năm, NCB khởi đầu với nền tảng là ngân hàng nhỏ ở phía Nam. Không chọn cách đi nhanh bằng mọi giá, ngân hàng tập trung gây dựng nội lực, mở rộng mạng lưới, nâng cấp mô hình hoạt động. Bước sang giai đoạn 2010-2020, cái tên Ngân hàng TMCP Quốc Dân được định hình, với tham vọng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, thân thiện và gần gũi khách hàng.

Hành trình ấy tất nhiên không trải hoa hồng. Với quy mô nhỏ, NCB đối diện nhiều thách thức từ năng lực tài chính, công nghệ đến sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Trong khó khăn, ngân hàng kiên định với lối đi riêng, vững vàng tiến từng bước để “nén lực”, chuẩn bị cho những đổi thay mạnh mẽ.

Bước ngoặt diễn ra vào năm 2021, khi NCB chính thức triển khai kế hoạch tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện.

Với sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới giàu kinh nghiệm, có tâm, tầm, tài, NCB ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực quản trị, điều hành và xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động mới hiệu quả. Ngân hàng chuyển dịch cơ cấu thu nhập từ mảng tín dụng truyền thống sang sản phẩm bán lẻ và dịch vụ ngân hàng số. Đây cũng là năm chứng kiến sự đầu tư lớn nhất của NCB cho hạ tầng và giải pháp công nghệ, đặt nền móng cho thế hệ sản phẩm mới hiện đại, sáng tạo và tiên phong cùng phương thức sản xuất số trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, hệ thống kiểm soát nội bộ được củng cố với giải pháp ICAAP chuẩn Basel II và xây dựng lộ trình kiện toàn Hệ thống Kiểm soát nội bộ dưới sự tư vấn của KPMG, nâng cao năng lực quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Điều này không chỉ giúp NCB cải thiện rõ rệt năng lực cạnh tranh mà còn mở ra quỹ đạo phát triển khác biệt. Chỉ 3 năm sau khi triển khai tái cấu trúc toàn diện, NCB được thị trường định danh là “nhỏ nhưng có võ” trong hệ thống tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Sự đổi mới toàn diện trong chính sách nhân sự và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lấy con người làm trọng tâm giúp NCB lần đầu được vinh danh “Môi trường làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards - giải thưởng được ví như giải Oscar của ngành nhân sự, sau 28 năm hoạt động. Năng lực cạnh tranh của NCB cũng được khẳng định qua nhiều giải thưởng uy tín như “Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2023” dành cho ứng dụng NCB iziMobile, “Top 50 sản phẩm - dịch vụ tin dùng Việt Nam 2024” dành cho ứng dụng NCB iziBankbiz...

Dấu ấn “ra khơi” được xác lập rõ vào năm 2023, khi ngân hàng chuyển trụ sở chính về vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Nội và ký kết hợp tác cùng đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Qua đó, NCB hoạch định chiến lược phát triển dài hạn với khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất.

“Tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất, hướng tới trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ” - đó là chia sẻ của lãnh đạo NCB về sứ mệnh đặt ra trong chiến lược mới. Đây là chiến lược được NCB thực hiện bài bản với trợ lực từ những “người khổng lồ” trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong nước và quốc tế.

Và NCB đã tạo ra bước đột phá, có thể xem như “bước nhảy Alpha” năm 2024, đưa ngân hàng bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Tháng 6/2024, NCB là tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành xây dựng và được phê duyệt phương án cơ cấu lại theo “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” với sự tư vấn của 1 trong 4 đơn vị hàng đầu thế giới - Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) và KPMG - đối tác tư vấn nhiều kinh nghiệm, uy tín hàng đầu thị trường.

Song song triển khai phương án cơ cấu lại (PACCL), NCB cùng đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới quyết liệt triển khai chiến lược mới với tầm nhìn dài hạn và khát vọng kiến tạo một NCB mới mang lại các trải nghiệm ngân hàng xuất sắc thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất.

Khép lại năm 2024, NCB ghi nhận những con số ấn tượng, minh chứng cho sức bật mạnh mẽ. Ngân hàng không chỉ hoàn thành lần tăng vốn thứ 2 trong vòng 3 năm liên tiếp (2022-2024), nâng tổng vốn điều lệ lên gần 11.780 tỷ đồng , mà còn lần đầu tiên đưa tổng tài sản vượt 118.000 tỷ đồng , tăng hơn 23% so với năm trước. Số lượng khách hàng mở rộng gần 40%, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 54% và dư nợ cho vay đạt gần 111% kế hoạch.

Nếu xét trong nhóm ngân hàng quy mô tương tự NCB trong giai đoạn 2021-2024, hiếm nhà băng nào có bước tiến dài như NCB với tổng tài sản tăng hơn 60%, dư nợ cho vay khách hàng tăng trên 70% và huy động tiền gửi của khách hàng tăng gần 50%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo đúng mục tiêu đưa ra tại phương án cơ cấu lại. Đặc biệt, việc nâng vốn điều lệ vượt mốc 10.000 tỷ đồng đưa ngân hàng vươn mình từ nhóm quy mô nhỏ sang nhóm quy mô vừa.

Công tác nhân sự cũng là dấu ấn chuyển đổi mạnh mẽ của ngân hàng trong giai đoạn này. Không chỉ gây ấn tượng với dàn lãnh đạo và nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý trên thị trường tài chính ngân hàng, chiến lược nhân sự với thay đổi đột phá, toàn diện giúp NCB trở thành điểm đến mới của nhân sự ngành ngân hàng. Tháng 8/2025, NCB nhận cú đúp giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2025” và “Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025” tại giải thưởng hàng đầu về nhân sự HR Asia Awards 2025.

Sự ghi nhận từ thị trường không chỉ thể hiện qua loạt giải thưởng uy tín trong năm 2024-2025, mà còn nằm ở kết quả kinh doanh chuyển biến rõ rệt. Năm 2025 tiếp tục đánh dấu bước “lội ngược dòng” của NCB khi ghi nhận bước tăng trưởng vượt trội trong những tháng đầu năm, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu nhiều thách thức.

Tại đại hội đồng cổ đông diễn ra tháng 3/2025, tức chưa đầy 4 năm kể từ khi NCB tái thiết lại bộ máy điều hành mới, bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT NCB - lạc quan khẳng định với toàn thể cổ đông và cán bộ nhân viên: “NCB đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình!”.

3 tháng sau lời khẳng định ấy, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 462 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30/06/2025 đạt hơn 144.054 tỷ đồng , tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỷ đồng . So với kế hoạch 2025 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên hồi cuối tháng 3 cho vay khách hàng 6 tháng đầu năm đã sắp cán mốc chỉ tiêu đề ra, đạt 94% và tổng huy động vốn vượt gần 1,4% so với kế hoạch.

Công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được đầu tư khủng và toàn diện trong cả hệ thống vận hành nội bộ và phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao năng lực số hóa toàn diện, hướng tới trải nghiệm số hóa an toàn vượt trội, giúp NCB trở thành điểm sáng trong ngành và nhận được sự tin yêu của hàng triệu cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng: Là ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai tính năng mở tài khoản thanh toán thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an; giành giải tại cuộc thi "Data for Life 2024" với giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao ngay lần đầu tham dự; triển khai hệ thống RLOS tạo đột phá trong trải nghiệm vay vốn với thời gian phê duyệt khoản vay được rút ngắn chỉ còn 5 phút...

Những kết quả trên không chỉ phản ánh thành công của chiến lược tái cấu trúc, mà cho thấy NCB đang bước vào quỹ đạo phát triển mới, vững vàng và đầy hứa hẹn. Đồng thời, điều này thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư và khách hàng vào chiến lược, lộ trình phát triển và tương lai tươi sáng của ngân hàng.

Khổng Tử - triết gia lỗi lạc bậc nhất Á Đông, nổi tiếng với lời dạy “Tam thập nhi lập” để nói về cột mốc 30 tuổi. Đây là giai đoạn trưởng thành, đủ bản lĩnh để xây dựng sự nghiệp, vị thế của mình. Lời dạy này phần nào đúng với trường hợp của NCB khi 2025 là năm ngân hàng tròn 30 tuổi và sẵn sàng tiến vào chương mới của hành trình phát triển đột phá và bền vững.

Năm 2025, NCB sẽ nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng - sớm hơn so với lộ trình đặt ra tại phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt. Với con số này, NCB sẽ vượt qua một số ngân hàng lớn về quy mô vốn điều lệ. Nhưng không đơn thuần là con số, điều này thể hiện quyết tâm và là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn dài hạn và tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hoạt động kinh doanh. Qua đó, ngân hàng có thể đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Ngay từ ngày đầu chuyển đổi, NCB luôn thẳng thắn và khiêm nhường nhìn nhận rằng mình chưa phải là ngân hàng lớn về quy mô. Nhưng thay vì xem đó là hạn chế, NCB biến thành lợi thế: Sự linh hoạt trong quyết sách, nhanh nhạy trong hành động và táo bạo trong việc chọn lối đi khác biệt. NCB tận dụng tri thức, công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu từ đối tác chiến lược để bứt phá. Điểm mạnh nằm ở tầm nhìn chiến lược sắc bén, khả năng đổi mới sáng tạo không ngừng và khát vọng kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội.

Từ sự sáng tạo và nhanh nhạy, nhà băng này cho ra đời dòng sản phẩm độc bản trên thị trường tài chính ngân hàng trong năm 2025: Dòng thẻ “Tự Hào” - sản phẩm thẻ đầu tiên trên thị trường kết hợp giữa giá trị tài chính hiện đại và tinh thần lịch sử dân tộc. Với sản phẩm đầu tiên mang tên “Thống Nhất” ra mắt trước thềm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và sản phẩm tiếp theo mang tên “Tự Hào” ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, NCB tạo nên biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc trong lĩnh vực tài chính. Mỗi sản phẩm hàm chứa giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và giá trị tài chính, công nghệ; kết nối giữa lịch sử hào hùng và khát vọng tương lai bền vững của đất nước, của mỗi người dân Việt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không chỉ với thẻ “Tự Hào”, mỗi sự nâng cấp và đột phá trong sản phẩm NCB, mỗi đổi mới công nghệ từng ngày đều là nỗ lực trên hành trình tạo sự khác biệt trong trải nghiệm khách hàng - bản sắc riêng trên thị trường ngân hàng.

Tầm nhìn dài hạn được NCB phác thảo cho giai đoạn 2025-2030 là bức tranh toàn cảnh về ngân hàng phiên bản mới với chiến lược Digital Wealth, hứa hẹn mang đến giải pháp tài chính tiên phong trên thị trường cho khách hàng và kiến tạo sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá trong cơ hội của quốc gia, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

30 năm - chặng đường đủ dài để nhìn lại dấu ấn đã qua, và cũng đủ chín muồi để tạo nên bước nhảy vọt cho hành trình phía trước. Từ ngân hàng nông thôn nhỏ bé, NCB không ngừng trưởng thành, mạnh mẽ tái cấu trúc, biến thách thức thành cơ hội và bứt phá để vươn lên, mở ra chương tiếp theo: Rực rỡ, bền vững và tràn đầy khát vọng, cùng đất nước trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường.