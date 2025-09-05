Ra mắt MV "Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai", NCB cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển Việt Nam ngày càng thịnh vượng.

Sau 12 ngày ra mắt, ca khúc Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai vượt mốc 3 triệu lượt xem, chiếm vị trí số 1 trên YouTube Music Vietnam Daily Chart, Zing Chart real-time và Zing MP3 Chart. Trên mạng xã hội, bài hát đạt hơn 30 triệu lượt nghe, trở thành nhạc nền của hàng nghìn video, tạo cơn sốt từ các sự kiện lớn đến khoảnh khắc đời thường.

Trong lần đầu hợp tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và divo Tùng Dương mang đến sản phẩm chỉn chu, giàu cảm xúc. Ca khúc với giai điệu bắt tai, ca từ hào hùng cùng MV ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Mảnh ghép đặc sắc của MV

MV tái hiện hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới - tươi đẹp, mạnh mẽ và tự cường. Những thước phim tại các địa điểm biểu tượng như Lăng Bác, Cột cờ Hà Nội, vịnh Hạ Long, Cầu Vàng, đỉnh Fansipan, Cầu Hôn… vừa gợi nhắc lịch sử, vừa khẳng định tầm vóc đất nước. MV khắc họa Việt Nam bình dị mà hùng tráng, lắng đọng mà bừng sáng, chan chứa khát vọng vươn xa.

Cảnh quay trong MV tái hiện Việt Nam dung dị, hùng tráng và hiện đại.

Đạo diễn Vũ Hồng Thắng chọn nhiều hình ảnh giàu biểu tượng: Cảng biển tấp nập gợi nhắc nền kinh tế hội nhập; quảng trường Ba Đình trong nắng gợi nhắc khoảnh khắc thiêng liêng 80 năm trước; các công trình du lịch mới thể hiện vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Cao trào của MV là cảnh Tùng Dương đặt tay lên trái tim, hướng ánh nhìn về lá quốc kỳ tung bay tại quảng trường Ba Đình. Hình ảnh này đã truyền cảm hứng về niềm tự hào dân tộc, như “lời thề thầm lặng” tiếp bước xây dựng Việt Nam thịnh vượng.

MV lồng ghép nhiều hình ảnh biểu tượng, dấu ấn du lịch mới đưa Việt Nam ra thế giới.

Âm nhạc hòa chung nhịp đập thương hiệu

Đằng sau MV Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai không chỉ có sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương, mà còn có dấu ấn đồng hành của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

“Chất xúc tác đặc biệt đến tình cờ, khi tôi trò chuyện cùng lãnh đạo NCB và lắng nghe họ chia sẻ về thông điệp ‘Tự hào tiếp bước tương lai’ đang được lan tỏa trong dịp lịch sử này, cũng là cột mốc 30 năm thành lập ngân hàng. Đó là ý niệm giản dị nhưng sâu sắc, phản ánh khát vọng đồng hành cùng sự phát triển dân tộc. Tôi thấy mình đồng điệu và muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy bằng âm nhạc”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Hình ảnh NCB xuất hiện trong MV gây ấn tượng với người xem.

Hình ảnh NCB xuất hiện trong MV như điểm nối giữa hành trình 30 năm của ngân hàng và niềm tự hào dân tộc. Đại diện NCB cho biết đây là niềm vinh dự lớn khi doanh nghiệp có cơ hội đồng hành, góp phần ca ngợi Tổ quốc thông qua âm nhạc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

“Thông điệp ca khúc mang đến cũng chính là tinh thần NCB muốn gửi gắm cộng đồng. Đó là tinh thần tiến bước, chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới để kiến tạo tương lai rực rỡ. Với khát vọng đồng hành cùng sự đổi thay và phát triển không ngừng của đất nước, cùng tinh thần sáng tạo, tiên phong, NCB sẵn sàng bước sang giai đoạn mới - tự hào tiếp nối thành quả và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng”, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc NCB, nhấn mạnh.

Trong MV, nếu ca từ và giai điệu của Nguyễn Văn Chung khơi gợi niềm tin và niềm tự hào dân tộc, thì hình ảnh tòa nhà NCB bổ sung thêm lớp nghĩa: Hành trình phát triển của doanh nghiệp Việt cũng là một phần trong bức tranh phồn vinh chung của đất nước. Đó không chỉ là sự xuất hiện hình ảnh, mà còn là lời cam kết đồng hành dân tộc trên con đường bước vào kỷ nguyên thịnh vượng mới.