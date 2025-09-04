Trên tay chiếc thẻ Visa đặc biệt mừng 80 năm Quốc khánh

|
Đến với Hà Nội những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, có lẽ nhiều du khách thấy thích thú khi được tận hưởng không khí dễ chịu, khắp mọi con đường đều được nhuộm đỏ bởi lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Sắc đỏ mừng ngày lễ lớn của dân tộc khiến Hà Nội tưng bừng hơn bao giờ hết. Chính sắc đỏ ấy đã được Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) gửi gắm vào chiếc thẻ tín dụng Visa Platinum phiên bản giới hạn mang tên “Tự Hào”. Thẻ ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 như dấu son tri ân lịch sử và gửi gắm niềm tin vào tương lai.
Không đơn thuần là sản phẩm tài chính, chiếc thẻ Visa đặc biệt này khơi gợi tinh thần dân tộc, niềm tự hào và khát vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường. Đây được nhiều người xem như hành trang không thể thiếu để đồng hành trong từng khung hình dịp nghỉ lễ 2/9. Tựa như sợi dây kết nối để nhắc nhớ về trang sử huy hoàng của dân tộc, chiếc thẻ NCB Visa Platinum Tự Hào được thiết kế với 2 phiên bản tái hiện dấu son đáng nhớ của đất nước. Phiên bản đầu tiên có thiết kế mô phỏng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 - khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với lời khẳng định đanh thép “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.
Phiên bản tiếp theo là hình ảnh bản đồ Việt Nam rực sáng trên nền trống đồng Đông Sơn như lời khẳng định về sự toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thể hiện tinh thần vươn mình ra biển lớn với khát vọng tiếp nối giá trị lịch sử, dựng xây kỷ nguyên mới vững bền, phồn vinh của cả dân tộc.
“Đằng sau mỗi thiết kế của thẻ NCB Visa Platinum Tự Hào không chỉ là tâm huyết mà còn là lòng yêu nước cùng tinh thần tiếp bước tương lai, tự hào bất diệt về hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc mà mỗi người NCB chúng tôi đều mong muốn được lan tỏa”, đại diện Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) nhấn mạnh. Trong đời sống hiện đại, chi tiêu bằng thẻ đã trở thành một thói quen. Nhưng với mỗi lần rút chiếc “thẻ Tự Hào”, mỗi khách hàng không chỉ đang thanh toán một bữa ăn, một chuyến đi hay một tấm vé… mà còn nhận được lời nhắc nhớ về cội nguồn và tuyên ngôn đầy kiêu hãnh: “Tôi là người Việt Nam”.
Càng xúc cảm hơn khi cầm trên tay tấm thẻ đỏ thắm màu cờ quê hương này, dạo qua những con phố rợp trời cờ hoa của thủ đô và dừng chân dưới cột cờ Hà Nội. Nhưng không chỉ có miền Bắc đang hân hoan hạnh phúc, nơi miền Nam nắng ấm, niềm tự hào của ngày Tết Độc lập cũng được nhân rộng trên khắp phố phường, mọi gương mặt và trên cả những khung hình “nhìn đâu cũng thấy tự hào” này.
80 năm đã đi qua, đất nước đã đổi thay với những bước tiến dài. Song, ký ức về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Hà Nội năm ấy, đẹp đến khó quên như những câu thơ thuở đầu đi học ai cũng thuộc làu: “Nắng Ba Đình mùa thu. Thắm vàng trên lăng Bác. Vẫn trong vắt bầu trời. Ngày Tuyên ngôn Độc lập” chắc chắn vẫn luôn là ngọn lửa thôi thúc mỗi thế hệ gìn giữ, trân trọng. Một trong những cung bậc cảm xúc tích cực nhất là tự hào. Và một trong những “di sản” đáng quý nhất mà chúng ta được kế thừa suốt hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông cũng chính là niềm tự hào: Tự hào về một dân tộc “Con rồng cháu tiên”, luôn đồng lòng, kiên cường và bất khuất để giành lấy độc lập, tự do.
Thẻ Tự Hào là sản phẩm tiếp theo trong dòng thẻ “Tự Hào” được NCB phát triển trong năm nay. Trước đó, ngân hàng này được chú ý với thẻ Visa Thống Nhất ra mắt dịp 30/4, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. “Tự Hào” của NCB là dòng sản phẩm thẻ đầu tiên trên thị trường kết hợp giữa giá trị tài chính hiện đại và tinh thần lịch sử dân tộc như một điểm nhấn để nhắc nhớ về lịch sử, để mỗi lần cầm trên tay lại thấy gần gũi, tự hào với hai tiếng Việt Nam. Như một lời tri ân đặc biệt dành cho các khách hàng trong những ngày lịch sử này, Ngân hàng NCB sẽ dành tặng khách hàng đăng ký mở mới thẻ Visa platinum Tự Hào bộ quà tặng đặc biệt gồm ví đựng hộ chiếu, tag hành lý, AirTag tinh tế, tiện dụng, khơi gợi hành trình mang tinh thần Việt đi khắp muôn nơi. Cùng với đó là thư cảm ơn và card mailer với gam đỏ rực rỡ - sắc màu của sức mạnh và khát vọng vươn lên, tinh thần tiến bước vào kỷ nguyên mới.