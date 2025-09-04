Trên tay chiếc thẻ Visa đặc biệt mừng 80 năm Quốc khánh

Thẻ Tự Hào là sản phẩm tiếp theo trong dòng thẻ “Tự Hào” được NCB phát triển trong năm nay. Trước đó, ngân hàng này được chú ý với thẻ Visa Thống Nhất ra mắt dịp 30/4, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. “Tự Hào” của NCB là dòng sản phẩm thẻ đầu tiên trên thị trường kết hợp giữa giá trị tài chính hiện đại và tinh thần lịch sử dân tộc như một điểm nhấn để nhắc nhớ về lịch sử, để mỗi lần cầm trên tay lại thấy gần gũi, tự hào với hai tiếng Việt Nam. Như một lời tri ân đặc biệt dành cho các khách hàng trong những ngày lịch sử này, Ngân hàng NCB sẽ dành tặng khách hàng đăng ký mở mới thẻ Visa platinum Tự Hào bộ quà tặng đặc biệt gồm ví đựng hộ chiếu, tag hành lý, AirTag tinh tế, tiện dụng, khơi gợi hành trình mang tinh thần Việt đi khắp muôn nơi. Cùng với đó là thư cảm ơn và card mailer với gam đỏ rực rỡ - sắc màu của sức mạnh và khát vọng vươn lên, tinh thần tiến bước vào kỷ nguyên mới.