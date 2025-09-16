Hai dấu ấn đặc biệt của ngân hàng NCB trong tháng 9

Trong không khí tự hào đại lễ 2/9 và kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng, NCB đã ra mắt hai dấu ấn đặc biệt: Đồng hành cùng MV triệu view và ra mắt thẻ tín dụng NCB Visa “Tự hào”.

Ra mắt chào mừng sự kiện A80, nhưng tới sau đại lễ, MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” do divo Tùng Dương thể hiện, sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đạt hơn 4 triệu lượt nghe chỉ riêng trên nền tảng YouTube.

“Người đứng sau” ca khúc quốc dân

MV ra mắt ngay trong những ngày tháng lịch sử của đất nước với giai điệu bắt tai, ca từ hào hùng, những hình ảnh vừa gần gũi, vừa hùng tráng đã khơi dậy tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc trong công chúng. “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” nhanh chóng trở thành bản hit được hàng chục triệu lượt nghe trên các nền tảng, sử dụng làm nhạc nền, tạo “cơn bão” trên mạng xã hội và trong hàng loạt hoạt động của cộng đồng.

Ít ai biết, đằng sau MV này còn có sự đồng hành của ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Sự kết hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương và NCB với MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” đã thể hiện một điểm giao thoa: Một nhạc sĩ yêu nước, một divo luôn muốn dùng tiếng hát để ca ngợi Tổ quốc và một ngân hàng luôn khát khao đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, tiên phong phát triển sản phẩm tài chính sáng tạo, gắn liền với tình yêu và lòng tự hào người Việt.

Hình ảnh NCB được xuất hiện khéo léo trong MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”.

Theo ông Tạ Kiều Hưng - Tổng giám đốc NCB, thông điệp mà ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” mang đến cũng chính là những gì mà NCB muốn gửi gắm và lan tỏa đến cộng đồng. Đó là tinh thần tiến bước, chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước để kiến tạo tương lai rực rỡ.

“Với khát khao đồng hành cùng sự đổi thay và phát triển không ngừng của đất nước, với tinh thần sáng tạo, tiên phong, NCB đã sẵn sàng để bước sang một giai đoạn mới, tự hào tiếp nối những thành quả đã có để mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và đóng góp vào công cuộc kiến tạo tương lai rực rỡ của đất nước”, ông Tạ Kiều Hưng chia sẻ.

Thông điệp “Tự hào tiếp bước tương lai” cũng được NCB chọn và lan tỏa sâu rộng tại ngân hàng này trong những ngày lịch sử của đất nước, cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng.

Dấu ấn “Tự hào”

Cùng với việc đồng hành ra mắt MV triệu view “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, trong những ngày cả nước rực rỡ sắc đỏ tự hào, NCB còn ghi dấu ấn khi ra mắt phiên bản thẻ tín dụng đặc biệt mang tên “Tự hào” - như một dấu son tri ân lịch sử và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Mỗi người khi sở hữu thẻ NCB Visa Tự hào, cũng đồng thời mang theo hình ảnh đất nước trong từng giao dịch, trong từng chuyến đi.

Đây là sản phẩm tiếp theo của dòng thẻ Tự hào mà NCB phát triển trong năm 2025. Thẻ Tự hào có 2 phiên bản: Phiên bản với hình ảnh bản đồ Việt Nam trên nền họa tiết văn hóa dân tộc trống đồng và phiên bản đặc biệt khắc ghi khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Cả hai đều được khắc họa tinh xảo trên nền thẻ màu đỏ thắm như màu cờ Tổ quốc.

Không đơn thuần là sản phẩm tài chính, dòng thẻ Tự hào được phát triển như một lời khẳng định về tình yêu và lòng tự hào dân tộc và là một biểu tượng đồng hành cùng người Việt trong kỷ nguyên mới - mạnh mẽ, tự tin, vươn mình ra thế giới nhưng vẫn gắn kết sâu sắc với cội nguồn, để “kể câu chuyện Việt Nam” ở bất kỳ nơi đâu. Mỗi người khi sở hữu thẻ Visa Tự hào, cũng đồng thời mang theo hình ảnh đất nước trong từng giao dịch, trong từng chuyến đi, trên hành trình hội nhập quốc tế.

MV và thẻ Tự hào là 2 dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập NCB.

Đồng hành cùng MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” và ra mắt thẻ NCB Visa Tự hào là 2 dấu ấn trong chuỗi các hoạt động của NCB, không chỉ chào mừng 80 năm Quốc khánh, mà còn là dấu ấn kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng. Đồng thời, gửi gắm triết lý phát triển của NCB, đặt hành trình phát triển của ngân hàng trong sự phát triển của cộng đồng, của đất nước và góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng.

Trong hành trình 30 năm, NCB đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ mang tính bước ngoặt của một ngân hàng “nhỏ nhưng có võ”. Từ một ngân hàng nhỏ với quy mô khiêm tốn, đến nay, NCB được biết đến như một ngân hàng đổi mới, sáng tạo, hiện đại và có năng lực không ngừng nâng cao. 4 năm qua, NCB liên tục tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính, đầu tư mạnh vào công nghệ và chuyển đổi số, kiện toàn bộ máy nhân sự và tích cực triển khai tái cơ cấu theo đúng lộ trình đã được phê duyệt tại phương án cơ cấu lại, đạt được những kết quả tăng trưởng cao.