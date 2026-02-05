Hành trình 20 năm Nha khoa Đông Nam kiến tạo niềm tin từ sự tận tâm

Nha khoa Đông Nam chia sẻ về những giá trị mà đơn vị theo đuổi trong hơn 20 năm hoạt động, thông qua chương trình "Góc nhìn người tiêu dùng" phát sóng trên kênh VTV9.

Thương hiệu mong muốn mang đến cho người xem góc nhìn về cách tiếp cận điều trị nha khoa dựa trên sự tận tâm, minh bạch và trách nhiệm lâu dài.

Hành trình tìm kiếm sự tận tâm

Đối với nhiều người, lựa chọn cơ sở nha khoa không chỉ dựa vào vị trí hay chi phí, mà quan trọng hơn là mức độ tận tâm, đặc biệt trong điều trị chuyên sâu như cấy ghép Implant.

Trong chương trình, chị Nguyễn Thúy Trinh (khách hàng Nha khoa Đông Nam) cho biết: “Tôi đã đi tư vấn nhiều nơi và thấy rằng tìm được một nha khoa tận tâm rất khó”.

Bước tư vấn ban đầu đóng vai trò quan trọng để khách hàng hiểu rõ tình trạng và kế hoạch điều trị sau đó.

Theo chị Trinh, sự tận tâm thể hiện ở việc bác sĩ lắng nghe, giải thích rõ ràng và đưa ra phương án phù hợp tình trạng thực tế. “Khi biết đến Nha khoa Đông Nam, tôi rất hài lòng vì bác sĩ tư vấn chi tiết, phương án điều trị được trình bày rõ ràng”, chị chia sẻ.

Với Nha khoa Đông Nam, buổi tư vấn không chỉ là bước khởi đầu điều trị, mà còn là quá trình giúp khách hàng hiểu đúng tình trạng của mình và yên tâm trước khi đưa ra quyết định.

Khi sự chăm sóc không dừng lại ở phòng khám

Tuy nhiên, sự tận tâm trong một lần gặp gỡ chưa đủ để tạo nên niềm tin lâu dài. Yếu tố bền vững theo thời gian là điều khách hàng đặc biệt quan tâm. Anh Lâm Quốc Bạch, khách hàng đã cấy ghép Implant tại Nha khoa Đông Nam, chia sẻ: “Tôi chọn Nha khoa Đông Nam vì phòng khám hoạt động từ lâu, khoảng hơn 20 năm và bạn bè tôi cũng từng điều trị tại đây”.

Hai mươi năm hoạt động không chỉ là dấu mốc thời gian, mà còn thể hiện kinh nghiệm tích lũy và khả năng đồng hành dài hạn - yếu tố quan trọng trong quy trình điều trị cần theo dõi lâu dài như Implant. Sau khoảng 3 tháng điều trị, anh Bạch cho biết răng cứng cáp, ăn uống thoải mái và cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được.

Nha khoa Đông Nam có hơn 20 năm kinh nghiệm trong điều trị vấn đề về răng miệng.

Theo Nha khoa Đông Nam, sự tận tâm và kinh nghiệm chỉ thực sự trọn vẹn khi đi cùng với minh bạch thông tin, giúp khách hàng hiểu rõ quá trình điều trị của mình. Trong chương trình, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thanh Long cho biết: “Nha khoa Đông Nam lấy an toàn làm nền tảng, tuân thủ chặt chẽ quy trình chuyên môn, điều trị dựa trên chỉ định y khoa thực tế và luôn minh bạch thông tin”.

Theo đó, thông tin về vật liệu Implant, chi phí và bác sĩ trực tiếp điều trị được chủ động trao đổi ngay từ buổi tư vấn ban đầu. Đồng thời, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp phức tạp. Việc lựa chọn phương án phù hợp và cần thiết nhất cho từng người bệnh cũng là một cách thể hiện sự tận tâm.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Long chia sẻ về triết lý điều trị lấy an toàn làm nền tảng tại Nha khoa Đông Nam.

Theo đại diện Nha khoa Đông Nam, với can thiệp như cấy ghép Implant, giai đoạn theo dõi hậu phẫu đóng vai trò quan trọng không kém quá trình điều trị. Sau mỗi ca can thiệp, khách hàng được xây dựng lịch tái khám cụ thể nhằm theo dõi lành thương và kiểm soát phản ứng hậu phẫu.

Trải nghiệm thực tế của chị Nguyễn Thúy Trinh cho thấy sự đồng hành này không chỉ dừng ở chuyên môn. “Răng ăn uống như răng thật, không đau nhức. Tôi còn thường xuyên được gọi điện hỏi thăm và hướng dẫn chăm sóc chu đáo”, chị Trinh chia sẻ. Sự quan tâm sau điều trị tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác an tâm, không đơn độc cho người bệnh.

Tham gia chương trình “Góc nhìn người tiêu dùng” là dịp để Nha khoa Đông Nam nhìn lại hành trình hơn 20 năm hoạt động. Trong thời gian tới, với định hướng chuyên sâu về cấy ghép Implant và phục hình răng sứ, đơn vị tiếp tục nỗ lực để xứng đáng niềm tin của khách hàng.