Hành trình 10 năm đưa dưỡng chất lành từ đậu nành đến với trẻ em

Hơn một thập kỷ, chương trình “Sữa đậu nành học đường” đã bền bỉ mang nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành đến với hàng trăm nghìn trẻ em Việt Nam tại các vùng khó khăn.

Từ một hộp sữa nhỏ, chương trình đã góp phần thu hẹp khoảng cách dinh dưỡng, trao cơ hội được tiếp cận nguồn dưỡng chất lành tốt cho sức khỏe và thắp sáng niềm tin về tương lai được phát triển toàn diện cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa.

Từ một hộp sữa nhỏ, chương trình đã góp phần thu hẹp khoảng cách dinh dưỡng, trao cơ hội được tiếp cận nguồn dưỡng chất lành tốt cho sức khỏe và thắp sáng niềm tin về tương lai được phát triển toàn diện cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa.

Nhiều năm qua, dinh dưỡng học đường vẫn là khoảng trống cần được lấp đầy, đặc biệt tại các khu vực có điều kiện khó khăn, vùng sâu vùng xa. Không ít trẻ em gặp tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng do hạn chế về phát triển kinh tế hoặc khó tiếp cận các nguồn thực phẩm đa dạng. Một bộ phận trẻ em không dung nạp lactose hoặc dị ứng đạm sữa bò, khiến việc bổ sung dinh dưỡng càng trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, đậu nành được xem là nguồn dinh dưỡng quen thuộc, gần gũi với văn hóa ẩm thực Á Đông. Từ lâu, hạt đậu nành đã hiện diện trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt như nguồn đạm thực vật lành tính và dễ hấp thu.

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, đạm đậu nành là một trong số ít nguồn đạm thực vật đạt giá trị sinh học cao với chỉ số PDCAAS đạt mức 1 - tương đương đạm động vật. Đậu nành đồng thời không chứa cholesterol, không lactose, phù hợp nhiều nhóm trẻ em khác nhau. Đây là nguồn cung cấp chất đạm, vitamin và khoáng chất quan trọng cho quá trình phát triển thể chất.

Từ niềm tin vào giá trị dinh dưỡng của đậu nành, Vinasoy lựa chọn theo đuổi hành trình dài hơi thay vì hoạt động ngắn hạn. Bên cạnh chuyên tâm nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng thực vật, doanh nghiệp còn đặt mục tiêu đưa nguồn dinh dưỡng lành quý giá từ tự nhiên đến gần hơn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Sữa đậu nành học đường”.

Mỗi buổi sáng ở các điểm trường được cấp phát sữa thuộc chương trình, đều có thể bắt gặp ánh mắt háo hức mong chờ cùng đôi chân nhỏ ríu rít chạy quanh sân trường. Trong thời gian nghỉ giữa các tiết học, các em học sinh nâng niu hộp sữa trên tay như món quà quen thuộc và thỏa thích thưởng thức, hút “rột rột” đến giọt cuối cùng. Những hình ảnh trẻ thơ hồn nhiên ấy đã trở thành động lực cho biết bao chuyến xe “trao dưỡng chất lành” băng qua những cung đường gập ghềnh, xa xôi suốt nhiều năm.

Những chặng đường chương trình đã đi qua có thể khoảng cách địa lý rất xa, nhưng lại góp phần thu hẹp khoảng cách về dinh dưỡng. Với nhiều em nhỏ, được uống sữa không đơn thuần là bổ sung dinh dưỡng mà còn mang theo cảm giác được yêu thương, quan tâm và sẻ chia. Những hộp sữa ấy góp phần tiếp sức các em suốt ngày dài học tập, tiếp thêm động lực đến trường đều đặn hơn.

Năm học 2025-2026, chương trình “Sữa đậu nành học đường” đã hoàn tất trao 948.048 hộp sữa đậu nành cho 15.724 học sinh tại 4 tỉnh gồm Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Trị và Lai Châu, với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng . Đánh dấu thêm một năm học các em được vui khỏe đến trường, thỏa sức khám phá và tự tin theo đuổi ước mơ.

Nhìn lại cả hành trình kéo dài suốt một thập kỷ, đã có rất nhiều yêu thương và “điều tốt đẹp” được chương trình và Vinasoy tạo nên cùng với sự đồng hành, ủng hộ của cả cộng đồng. Tính đến hết tháng 5/2025, chương trình đã trao gần 14 triệu hộp sữa đậu nành cho hơn 906.000 học sinh tại hơn 1.600 trường học thuộc 21 tỉnh thành trên cả nước.

Theo ghi nhận từ giáo viên và nhà trường tại các địa phương tham gia chương trình, nhiều học sinh duy trì được thể trạng sức khỏe ổn định hơn trong năm học, cải thiện tình trạng thiếu tập trung trong giờ học và có tinh thần học tập hơn sau thời gian được uống sữa đều đặn tại trường. Tỷ lệ chuyên cần tại một số điểm trường cũng được cải thiện khi các em hào hứng đến lớp và tham gia đầy đủ các hoạt động học tập.

Bên cạnh đó, việc bổ sung nguồn đạm thực vật từ đậu nành vào khẩu phần hàng ngày góp phần hỗ trợ quá trình phát triển thể chất của trẻ em trong độ tuổi học đường, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế điều kiện dinh dưỡng. Với nhiều em nhỏ vùng sâu vùng xa, những hộp sữa không chỉ là nguồn bổ sung dinh dưỡng mà còn trở thành động lực để đến trường mỗi ngày, giúp các em tự tin, năng động và hòa nhập tốt hơn trong môi trường học tập.

Sau nhiều năm đồng hành cùng chương trình “Sữa đậu nành học đường”, Vinasoy không dừng lại ở việc trao đi những hộp sữa, mà còn muốn gieo thêm ý thức và trách nhiệm với môi trường cho thế hệ trẻ.

Từ đó, cuộc thi sáng tạo “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu” được phát động trên toàn quốc. Cuộc thi trở thành sân chơi để học sinh biến những vỏ hộp sữa thành các mô hình sáng tạo mang đậm màu sắc tuổi thơ.

Bằng trí tưởng tượng phong phú và đôi tay khéo léo, các em học sinh đã biến những chiếc vỏ hộp sữa thành mô hình Lăng Bác, trường học, công trình kiến trúc hay những món đồ chơi đầy màu sắc. Mỗi sản phẩm vừa thể hiện sự sáng tạo, vừa cho thấy nhận thức về bảo vệ môi trường đang dần được hình thành từ những điều gần gũi nhất.

Trong năm học 2025 - 2026, từ gần 200 bài dự thi của tập thể các em học sinh gửi về từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, ban tổ chức gồm Vinasoy, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã lựa chọn ra 25 tác phẩm xuất sắc để trao giải sau quá trình chấm điểm và bình chọn trực tuyến.

Nhiều bài thi gây ấn tượng bởi sự đầu tư và câu chuyện ý nghĩa phía sau. Tiêu biểu như tập thể các em học sinh Trường TH Lê Hồng Phong (Đắk Lắk) đã biến hóa vỏ hộp sữa thành mô hình trường học thu nhỏ, nơi các em được gắn bó vui chơi học tập mỗi ngày. Nhóm học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (Đắk Lắk) thực hiện mô hình Lăng Bác từ vỏ hộp sữa và các vật liệu tái chế. Hay mô hình “Đô thị ven sông Trấn Biên” của em Nguyễn Thị Huỳnh Như (Đồng Nai) mang theo thông điệp về đô thị xanh và môi trường bền vững.

Thông qua những hoạt động đồng hành ý nghĩa cùng chương trình, Vinasoy khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng thực vật gắn với trách nhiệm cộng đồng. Sự kiên định với sứ mệnh “trao dưỡng chất lành” được thể hiện qua cách doanh nghiệp bền bỉ đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trong suốt nhiều năm.

Mười năm là hành trình đủ dài để nhìn thấy những đổi thay tích cực. Với Vinasoy, hành trình ấy vẫn sẽ tiếp tục nối dài trong nhiều thập kỷ tới. Bởi ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S, vẫn còn những ngôi trường cần được tiếp sức, còn các em nhỏ cần bổ sung dinh dưỡng để tiếp tục đến lớp mỗi ngày. Và yêu thương, cũng như những hạt đậu nành, sẽ tiếp tục được gieo xuống đất mẹ để nuôi dưỡng một thế hệ học sinh Việt Nam mạnh khỏe hơn, vươn xa hơn.