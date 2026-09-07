‘Hành hương’ theo dấu manga bùng nổ khắp châu Á

"Hành hương" đến các địa điểm gắn liền với manga và anime, có tên seichi junrei trong tiếng Nhật, đã thúc đẩy ngành du lịch nước này suốt thập kỷ qua. Xu hướng này đang lan rộng.

Ảnh: Unsplash/Resonate Voices.

Trái với tên gọi, những địa điểm này không liên quan đến đền chùa hay núi non, nơi các tín đồ hành hương thường lui tới. Thay vào đó, chúng là các nhà ga, cây cầu, bậc thang hay những con phố mua sắm.

Người hâm mộ thường tái hiện các cảnh truyện, cảnh phim và chụp ảnh để so sánh với nguyên tác. Họ đứng ở nơi các nhân vật hư cấu từng đứng. Mục đích là hòa mình trọn vẹn vào thế giới trong truyện và phim.

"Hành hương" du lịch theo dấu manga và anime

Tại Nhật Bản, xu hướng này đã phát triển mạnh từ nhiều năm nay. Trang Unseen Japan dẫn một cuộc khảo sát năm 2024 của Cơ quan Du lịch Nhật Bản cho thấy 11,8% du khách quốc tế đến nước này coi các địa điểm xuất hiện trong anime hoặc phim ảnh là lý do cho chuyến đi của họ.

Ảnh trái: Các điểm đến trong bản đồ hành trình "hành hương" của các tín đồ manga và anime tại Nhật Bản (ảnh: JNTO/Unseen Japan). Ảnh phải: Tượng nhân vật trong One Piece tại Kumamoto, Nhật Bản (ảnh: kumamoto-guide).

Nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản như Kumamoto, Kyoto, Nagoya và Miyagi thậm chí đã có mặt trong bản đồ “hành hương” dành cho các tín đồ manga và anime. Những tỉnh này cũng kịp thời nắm bắt xu hướng này và đưa các điểm tham quan dành cho người hâm mộ anime trực tiếp vào cơ sở hạ tầng du lịch của mình.

Theo Unseen Japan, ví dụ, sau trận động đất năm 2016, Kumamoto đã hợp tác với tác giả Oda Eiichiro để lắp đặt tượng đồng của băng Mũ Rơm tại nhiều khu vực khác nhau với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên thực tế, các bức tượng đã tạo thành một tuyến du lịch trải rộng khắp tỉnh khi du khách di chuyển giữa các thị trấn để hoàn thành hành trình.

Còn tại tỉnh Miyagi, do một phần bối cảnh trong bộ truyện Haikyu!! diễn ra ở thành phố Sendai, nơi đây đã đưa tác phẩm này vào nhiều hoạt động quảng bá du lịch chính thức.

Các nhân vật trong truyện đã được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch, các bức tượng và nắp cống được thiết kế theo chủ đề của bộ truyện được lắp đặt tại nhiều địa điểm. Ngoài ra, thành phố còn phát hành bản đồ hướng dẫn du khách tham quan các địa điểm liên quan đến tác phẩm.

"Hành hương" của fan manga khắp châu Á

Theo Trip.com, lượng tìm kiếm các trải nghiệm du lịch liên quan đến manga và anime tại châu Á đã tăng vọt 195% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các chuyến đi xoay quanh văn hóa người hâm mộ, các sự kiện triển lãm và những địa điểm thực tế gắn liền với thế giới manga và anime. Sự quan tâm này đặc biệt mạnh mẽ ở du khách đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Philippines và Hàn Quốc.

Sự kiện Hong Kong Comic Con 2026 đã thu hút sự quan tâm lớn từ du khách nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc đại lục và Đông Nam Á. Dữ liệu của Trip.com cho thấy hơn 8 trong số 10 người mua vé thuộc thế hệ Gen Z và Millennials, trong khi nữ giới chiếm hơn 80% tổng doanh số bán vé.

Sự kiện Summer Comiket 2026 tại Odaiba, Nhật Bản đang ghi nhận mức tăng 78% về số lượng đặt phòng khách sạn so với cùng kỳ năm ngoái trong thời gian diễn ra sự kiện. Sự kiện Pokémon GO Fest 2026 cũng đang thu hút sự quan tâm lớn trên Trip.Pulse, nền tảng theo dõi xu hướng của Trip.com.

Theo Resonate Voices, các sự kiện anime đang ngày càng đóng vai trò trung tâm trong các kế hoạch du lịch khắp châu Á. Số lượng đặt phòng khách sạn trong bán kính 3 km quanh các lễ hội anime lớn đã tăng lên trong thời gian diễn ra sự kiện, cho thấy các triển lãm này đang tác động đến cả nơi lưu trú lẫn điểm đến của người hâm mộ.

Sức ảnh hưởng toàn cầu của manga và anime

Trang Toy People cho biết, một người dùng mạng xã hội X tại Nhật Bản thậm chí đã đưa trải nghiệm du lịch “hành hương” lên một tầm cao mới khi thực hiện chuyến hành trình kỳ công đến Nam Cực, bối cảnh chính của bộ anime được nhiều người yêu mến mang tên A Place Further Than the Universe.

A Place Further Than the Universe truyền cảm hứng cho hành trình đến Nam Cực của người hâm mộ Nhật Bản. Ảnh: Toy People.

Bất chấp nhiều lần trì hoãn do đại dịch, chuyến đi này đã được lên kế hoạch từ tháng 10 năm 2023. Sau khi chọn lộ trình khởi hành bằng tàu biển từ Argentina và trải qua nhiều biến cố, cuối cùng hành trình cũng diễn ra và đến được Nam Cực vào ngày 4/1/2025.

Go Wakabayashi, nhà sản xuất âm nhạc của A Place Further Than the Universe, cũng đã rất xúc động và chia sẻ: "Tôi cảm thấy thực sự vinh dự khi được góp phần vào một tác phẩm đầy cảm hứng như vậy".

Có thể thấy manga và anime giờ đây không còn chỉ là hình thức giải trí tại gia. Thế giới trong các câu chuyện đang dần trở thành một ngôn ngữ văn hóa chung, định hình cách mọi người lựa chọn điểm đến, những người họ gặp gỡ và phong cách du lịch mà họ theo đuổi.

Trang Resonate Voices cũng dự đoán du lịch "hành hương" sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi manga và anime ngày càng phổ biến trong đời sống đại chúng nhờ các nền tảng phát trực tuyến và mạng xã hội. Những tác phẩm đình đám toàn cầu như Đảo Hải Tặc, Thanh Gươm Diệt Quỷ và Naruto đang tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của manga, anime, đặc biệt đối với độc giả thuộc thế hệ Gen Z và Millennials toàn thế giới.