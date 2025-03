Tình huống diễn ra ở phút 36, Livakovic nỗ lực cứu bóng thành công trong vùng cấm. Tuy nhiên, Mbappe xuất hiện và liên tiếp tung ra cú sút hướng vào vị trí của Livakovic, khiến tuyển thủ Croatia ôm vai đau đớn. Ngay sau đó, nhiều cầu thủ Croatia lao đến đẩy Mbappe ra khỏi Livakovic. Dù vậy, không có xô xát nào xảy ra giữa cầu thủ hai đội.

Trên mạng xã hội, CĐV tỏ ra không hài lòng khi chứng kiến hành động xấu xí của Mbappe. Một người hâm mộ bình luận: "Mbappe đang làm gì vậy, thủ môn ôm bóng rồi mà". CĐV khác lên tiếng: "Quá xấu xí. Không hiểu Mbappe đang nghĩ gì". Tài khoản khác cho biết: "Mbappe xứng đáng bị phạt nặng ở tình huống này".

Sau pha bóng, Mbappe nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Ở cuộc đối đầu này, chân sút người Pháp có ngày thi đấu mờ nhạt. Anh chơi trọn vẹn 120 phút, tung ra 3 cú sút trúng đích nhưng không ghi bàn nào. Ở trận lượt đi, Mbappe không ghi dấu ấn nào trong thất bại 0-2 của Pháp.

Ở phía đối diện, Livakovic thi đấu chói sáng khi thực hiện 6 pha cứu thua trong cả trận. Đến loạt luân lưu, anh cản 2 pha dứt điểm của Jules Kounde và Theo Hernandez, nhưng Croatia vẫn bị loại khi có đến 3 cầu thủ sút hỏng (Baturina, Ivanovic, Stanisic).

Tháng 6 tới, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ đối đầu Tây Ban Nha tại bán kết Nations League, qua đó tái hiện trận chung kết ở mùa 2020/21.

