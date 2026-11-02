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Thể thao

Hành động kỳ lạ của cầu thủ Ligue 1

  • Thứ hai, 2/11/2026 20:30 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Tiền đạo Martial Godo gây chú ý với bài tập mắt độc đáo trước khi ghi bàn giúp Strasbourg thắng Auxerre 5-1 thuộc vòng 9 Ligue 1 hôm 1/11.

Godo gây sốt với bài tập mắt.

Ở cuộc tiếp đón Auxerre trên sân nhà Meinau, Strasbourg thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi tới 5 bàn nhờ công của Godo, Dario Essugo, Conrad Harder và cú đúp của Gessime Yassine. Riêng Godo có ngày thi đấu đáng nhớ khi ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải.

Tuy nhiên, điều khiến tiền đạo người Bờ Biển Ngà được nhắc đến nhiều nhất lại diễn ra trước giờ bóng lăn. Trong lúc khởi động, Godo thực hiện loạt động tác tập luyện thị giác khá lạ mắt. Anh liên tục di chuyển các ngón tay trước mặt, thay đổi hướng nhìn giữa những điểm khác nhau và luân phiên nhắm từng bên mắt.

Đây không đơn thuần là hành động giải trí. Godo cho biết anh sử dụng phương pháp này để kích hoạt khả năng quan sát, cải thiện sự tập trung và giúp bản thân sẵn sàng hơn trước những tình huống thực tế trên sân.

"Với tư cách một cầu thủ tấn công, tôi thích thực hiện các bài tập hình dung trước trận đấu. Điều đó giúp tôi đặt bản thân vào những tình huống có thể xảy ra trong thực tế", Godo giải thích sau trận.

Các bài tập thị giác ngày càng được chú trọng trong bóng đá hiện đại. Patricia Rodrigues, chuyên gia nhãn khoa thể thao từng làm việc với Aston Villa, Tottenham và Leeds, cho biết một chương trình rèn luyện thị giác kéo dài 6 tuần có thể cải thiện một số khả năng phối hợp giữa mắt và vận động.

Tiền đạo Wout Weghorst cũng từng thực hiện những động tác tương tự. Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold từng tham gia chương trình huấn luyện thị giác kéo dài 6 tuần với bác sĩ Daniel Laby, bao gồm bài tập che mắt, mở rộng tầm nhìn ngoại vi và thực hành bằng công nghệ thực tế ảo.

Những phương pháp tưởng chừng kỳ lạ này cho thấy bóng đá đỉnh cao ngày càng chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, nơi khả năng quan sát đôi khi tạo ra khác biệt chỉ trong tích tắc.

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