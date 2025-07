Hành động bất ngờ của Palmer trước chung kết

Palmer trở thành ngôi sao sáng nhất khi lập cú đúp giúp Chelsea đánh bại PSG với tỷ số 3-0, qua đó lên ngôi tại FIFA Club World Cup 2025. Nhưng điều thú vị là trước khi bước vào trận đấu quan trọng này, Palmer lại chọn cách thư giãn độc đáo: đi xe scooter quanh Quảng trường Thời Đại.

Thay vì chỉ ở khách sạn hay tỏ ra lo lắng trước trận đấu quyết định, tiền vệ người Anh đã quyết định dành thời gian khám phá thành phố New York, nơi diễn ra trận đấu.

Tuy nhiên, Palmer nhanh chóng bị người hâm mộ phát hiện. Một số fan đã bắt gặp và quay clip Palmer đang đi xe scooter trên đường. Sau trận chung kết, khoảnh khắc này càng trở nên viral khi Palmer sắm vai người hùng của Chelsea.

Palmer đã chứng minh rằng việc giữ tinh thần thoải mái và vui vẻ có thể mang lại kết quả tuyệt vời. Ở giải năm nay, tuyển thủ người Anh cũng được FIFA vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải.

Tại vòng bảng, Palmer từng gây thất vọng khi chơi mờ nhạt ở hai trận gặp LAFC và Flamengo. Nhưng tiền vệ này tỏa sáng rực rỡ khi Chelsea tiến đến vòng knockout. Sau 4 trận, Palmer ghi 3 bàn và góp 2 kiến tạo.

Palmer không chỉ mang về danh hiệu cho Chelsea và cá nhân anh, mà còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ người Anh đầu tiên ghi hai bàn trong một trận chung kết FIFA Club World Cup.

