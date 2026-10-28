Hãng xe điện của cựu CEO Green SM lại vừa tăng vốn

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng kể từ khi thành lập, hãng xe điện AVES đã hai lần tăng vốn điều lệ, từ 30 tỷ đồng lên 59,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES, từng là Tổng giám đốc Green SM. Ảnh: Aves.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES (AVES Technology & Green Energy JSC) vừa đăng ký tăng vốn điều lệ từ 42 tỷ đồng lên 59,1 tỷ đồng , tương đương tăng thêm 17,1 tỷ.

Đây là lần tăng vốn thứ hai của AVES kể từ khi thành lập ngày 9/9. Trước đó, ngày 2/10, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng .

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 2 tháng thành lập, vốn điều lệ của AVES tăng thêm gần gấp đôi so với thời điểm thành lập.

Cơ cấu vốn của doanh nghiệp không thay đổi, với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu tư nhân và được góp bằng Đồng Việt Nam.

Một thay đổi đáng chú ý là ngành nghề kinh doanh chính của AVES được làm rõ từ “sản xuất xe điện” thành “sản xuất xe điện 02 bánh, 03 bánh”. Các ngành nghề còn lại không thay đổi, đều liên quan đến lĩnh vực xe điện, như bán buôn ôtô và xe có động cơ khác, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ.

Việc bổ sung phạm vi sản xuất xe 3 bánh phù hợp với định hướng phát triển danh mục phương tiện điện mà AVES từng công bố. Bên cạnh xe đạp điện và xe máy điện, doanh nghiệp cũng đã giới thiệu hình ảnh ý tưởng về mẫu xe 3 bánh.

Về cơ cấu sở hữu, tại thời điểm thành lập, AVES có 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng , nắm giữ 85% vốn điều lệ. Ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng , tương đương 10%, còn ông Triệu Tuyên Hoàng góp 1,5 tỷ đồng , sở hữu 5% vốn.

Trong nhóm cổ đông sáng lập, ông Lê Hoàng Long có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe điện. Trước khi tham gia AVES, ông từng giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega (tiền thân là HKbike) và Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast. Tại AVES, ông Long đảm nhiệm vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối thương mại.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh có hơn 7 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup. Gia nhập hệ sinh thái này từ năm 2019, ông từng đảm nhiệm một số vị trí quản lý tại các doanh nghiệp như VinBus và VinFast. Đến tháng 6 năm nay, ông Thanh thôi giữ chức Tổng giám đốc GSM sau hơn 3 năm trực tiếp tham gia xây dựng Green SM.

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, AVES phát triển 3 nhóm chính gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong đó, phương tiện điện là nhóm được ưu tiên thương mại hóa trước.

AVES cho biết đang đồng thời xây dựng đội ngũ và chuẩn bị hạ tầng để đưa những sản phẩm đầu tiên, dự kiến là xe máy điện và xe đạp điện, ra mắt thị trường vào mùa hè 2027.

Trong giai đoạn chuẩn bị, doanh nghiệp tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị nhà máy và triển khai trung tâm R&D tại Hưng Yên. Trung tâm này dự kiến phụ trách nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện mẫu xe trước khi chuyển sang sản xuất thương mại.