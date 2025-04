Hàng triệu người bị lừa trên YouTube

YouTube đã phải tắt chức tăng kiếm tiền của hai kênh lớn chuyên làm trailer phim giả mạo từ các video do AI tạo ra.

Một cảnh phim giả mạo bằng AI trên kênh Screen Culture. Ảnh: Screen Culture.

Gã khổng lồ video trực tuyến YouTube đã khóa chức năng kiếm tiền trên kênh Screen Culture và KH Studio sau khi một cuộc điều tra của Deadline chỉ ra quy mô và độ tinh vi trong các video do AI tạo ra trên hai kênh này.

Cụ thể, Deadline đã phân tích cách Screen Culture tạo ra các trailer mô phỏng sát sao tài liệu quảng cáo chính thức của hai phim The Fantastic Four: First Steps và Superman, nhưng lại chèn thêm hình ảnh AI để "nhá hàng" những chi tiết hấp dẫn không có thật nhằm thu hút lượng lớn người hâm mộ.

Trong khi đó, KH Studio lại sao chép và tạo ra ra những phiên bản kỳ lạ lấy cảm hứng từ các bộ phim và series nổi tiếng. Nổi bật trong số này có thể kể đến một bộ phim James Bond với sự tham gia của Henry Cavill và Margot Robbie, và bên cạnh phiên bản Squid Game với nam chính là Leonardo DiCaprio.

Khi điều tra sâu hơn, Deadline bất ngờ phát hiện thay vì bảo vệ bản quyền cho những video này, một số hãng phim Hollywood, bao gồm Warner Bros. Discovery và Sony, đã bí mật yêu cầu YouTube đảm bảo doanh thu quảng cáo từ các video chứa nhiều nội dung AI này sẽ chảy về phía họ.

Điều này thực tế vi phạm nghiêm trọng chính sách kiếm tiền của YouTube. Theo đó, nền tảng này quy định rằng nếu vay mượn tài liệu có sẵn, người sáng tạo cần "thay đổi đáng kể để biến nó thành của riêng bạn". Ngoài ra, chính sách này cũng yêu cầu những video tải lên không được "trùng lặp hoặc lặp đi lặp lại" và không được tạo ra với "mục đích duy nhất là để thu hút lượt xem".

Theo Deadline, chỉ trong hai năm qua, lượt xem (1,4 tỷ) và số lượng người đăng ký (1,4 triệu) của kênh Screen Culture đã tăng hơn gấp đôi và mang lại hàng triệu USD doanh thu từ quảng cáo.