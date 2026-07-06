Đời sống
Giới trẻ
Hàng trăm người trẻ bùng nổ cảm xúc ở đêm nhạc 'phá chuẩn' của Tuborg
- Thứ hai, 6/7/2026 20:00 (GMT+7)
- 51 phút trước
Với tinh thần “Sao phải theo chuẩn”, Tuborg Beat mang đến không khí sôi động giữa Sài thành, đồng thời truyền cảm hứng để giới trẻ “bật tung” cá tính, phá bỏ rào cản áp lực xã hội.
19:00 15/6/2026
19:00
15/6/2026
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Vừa qua, Jay Park khiến khán giả Hà Nội “đứng ngồi không yên” với loạt bản hit, cùng bia Tuborg khuấy động không khí đại hội nhạc nước K-PULSE Hà Nội 2026.
17:00 2/6/2026
17:00
2/6/2026
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Nhiều Gen Z đối mặt áp lực thành công trước tuổi 25, thăng tiến nhanh, cân bằng cuộc sống. Thay vì nghiêm túc hóa mọi chuyện, giới trẻ chọn cách giải quyết “chất” hơn.
Tuborg Beat
Tuborg
Sao phải theo chuẩn