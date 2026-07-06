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Đời sống Giới trẻ

Hàng trăm người trẻ bùng nổ cảm xúc ở đêm nhạc 'phá chuẩn' của Tuborg

  • Thứ hai, 6/7/2026 20:00 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Với tinh thần “Sao phải theo chuẩn”, Tuborg Beat mang đến không khí sôi động giữa Sài thành, đồng thời truyền cảm hứng để giới trẻ “bật tung” cá tính, phá bỏ rào cản áp lực xã hội.

Đắc Tú - Ngọc Duy

Tuborg Beat Tuborg Sao phải theo chuẩn

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