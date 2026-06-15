Cùng K-PULSE 2026, Tuborg lan tỏa tinh thần 'Sao phải theo chuẩn'

Vừa qua, Jay Park khiến khán giả Hà Nội “đứng ngồi không yên” với loạt bản hit, cùng bia Tuborg khuấy động không khí đại hội nhạc nước K-PULSE Hà Nội 2026.
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Đánh dấu bước dịch chuyển đầy ngoạn mục trong việc đổi mới hình ảnh và bắt trọn phong cách sống của thế hệ mới, Tuborg đã chính thức công bố siêu sao rapper Jay Park trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở vị thế của một trong những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng nhất hiện nay, Jay Park còn là biểu tượng sống cho tinh thần tự do, dám khác biệt và không ngừng phá vỡ mọi giới hạn, những giá trị cốt lõi mà Tuborg đang theo đuổi trong hành trình đồng hành cùng giới trẻ cởi trói những áp lực vô hình. Là thương hiệu gắn liền với âm nhạc và những cuộc vui đầy cảm hứng trên toàn cầu, Tuborg lựa chọn Jay Park như một tuyên ngôn cho tinh thần "Sao phải theo chuẩn". Từ một nghệ sĩ từng vượt qua nhiều khuôn mẫu của ngành công nghiệp giải trí để tự xây dựng đế chế âm nhạc riêng, Jay Park trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ dám sống theo cách mình muốn và tạo nên dấu ấn riêng biệt.
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Ngay sau khi chiến dịch vừa ra mắt, Jay Park cũng đã có màn đổ bộ chính thức tại Việt Nam trong khuôn khổ đại hội nhạc nước K-PULSE Hà Nội 2026. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ cộng đồng yêu nhạc với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng, trong đó ông hoàng hip-hop Kpop Jay Park chính là cái tên được săn đón và mong chờ nhất. Ngay từ khi có thông tin Jay Park tham gia trình diễn tại K-PULSE Hà Nội 2026, cộng đồng fandom của nam nghệ sĩ đã “lên dây cót”, hừng hực quyết tâm săn vé để được chiêm ngưỡng thần tượng trình diễn trực tiếp.
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Không phụ sự kỳ vọng từ người hâm mộ, chủ nhân bản hit MOMMAE đã biến sân khấu K-PULSE thành một đại tiệc âm nhạc thực thụ. Jay Park điều khiển toàn bộ không gian bằng thần thái đậm chất tiệc tùng, những bản rap sôi động, vũ đạo giàu năng lượng cùng vóc dáng săn chắc đã thành thương hiệu. Đặc biệt, khả năng giao lưu của nam nghệ sĩ cũng khiến chảo lửa Mỹ Đình liên tục được hâm nóng. Khoảnh khắc Jay Park bất ngờ “thả thính” bằng câu nói "Anh yêu em" chuẩn chỉnh bằng tiếng Việt đã khiến hàng nghìn fan girl vỡ òa cảm xúc và reo hò vang dội, tạo nên một trong những điểm nhấn đắt giá và đáng nhớ nhất đêm nhạc.
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Tinh thần tự do, phóng khoáng và cuốn khán giả vào thế giới độc bản của Jay Park cũng chính là điều Tuborg mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tới thế hệ trẻ thông qua chiến dịch "Sao phải theo chuẩn". Trong một xã hội mà người trẻ thường xuyên phải đối mặt với vô vàn áp lực ngầm hay những kỳ vọng phải sống vừa mắt người khác, Tuborg lựa chọn khuyến khích họ tự tin thể hiện bản sắc cá tính, dứt khoát gạt bỏ những "nhãn dán" vô hình để tận hưởng cuộc vui theo cách nguyên bản nhất. Tinh thần ngẫu hứng đó không chỉ xuất hiện trên sân khấu qua màn trình diễn của Đại sứ toàn cầu, mà còn được hiện thực hóa sinh động ngay tại không gian trải nghiệm booth của Tuborg trong khuôn khổ sự kiện.
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Trước giờ G khi sân khấu chính thức sáng đèn, khu vực booth Tuborg đã nhanh chóng biến thành điểm hẹn sôi động và náo nhiệt bậc nhất tại K-PULSE. Không gian được thiết kế mang đậm dấu ấn chiến dịch với hình ảnh Jay Park nổi bật cùng thông điệp "Sao phải theo chuẩn", thu hút hàng nghìn bạn trẻ tấp nập kéo đến check-in.
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Bầu không khí được đẩy lên cao trào tới bến bằng các set nhạc đầy năng lượng từ DJ. Tại đây, hàng nghìn lon Tuborg mát lạnh sảng khoái đã được trao tận tay các homies để tiếp thêm lửa quẩy. Bên cạnh đó, minigame “Bắt beat cùng rapper Jay Park” cũng trở thành sân chơi hoàn hảo để người trẻ tha hồ khoe khả năng cảm nhịp, nhập cuộc cùng âm nhạc và rinh về loạt phần quà độc quyền cực chất từ bia Tuborg.
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Sự xuất hiện bất ngờ của rapper 24k.Right tại booth Tuborg càng làm cho khu vực này tăng nhiệt hơn bao giờ hết. Nam rapper đã có màn giao lưu vui vẻ cùng người hâm mộ trước đêm diễn và trực tiếp tham gia thử thách minigame “Bắt beat cùng rapper Jay Park”. Với bộ kỹ năng cảm nhịp của một rapper, 24k.Right nhanh chóng hoàn thành thử thách xuất sắc, mang lại những khoảnh khắc đầy hứng khởi và tiếng cười sảng khoái cho khán giả xung quanh.
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Hiện diện tại sự kiện với tinh thần bứt phá và tràn đầy năng lượng, Tuborg đã truyền đi nguồn cảm hứng mạnh mẽ: Người trẻ không cần cố trở thành một phiên bản rập khuôn của số đông. Hãy cứ tự tin bung chất riêng, "giật nắp" mọi áp lực và tận hưởng cuộc vui theo cách ngẫu hứng và độc bản nhất của chính mình.
*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.