Cùng K-PULSE 2026, Tuborg lan tỏa tinh thần 'Sao phải theo chuẩn'

Đánh dấu bước dịch chuyển đầy ngoạn mục trong việc đổi mới hình ảnh và bắt trọn phong cách sống của thế hệ mới, Tuborg đã chính thức công bố siêu sao rapper Jay Park trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở vị thế của một trong những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng nhất hiện nay, Jay Park còn là biểu tượng sống cho tinh thần tự do, dám khác biệt và không ngừng phá vỡ mọi giới hạn, những giá trị cốt lõi mà Tuborg đang theo đuổi trong hành trình đồng hành cùng giới trẻ cởi trói những áp lực vô hình. Là thương hiệu gắn liền với âm nhạc và những cuộc vui đầy cảm hứng trên toàn cầu, Tuborg lựa chọn Jay Park như một tuyên ngôn cho tinh thần "Sao phải theo chuẩn". Từ một nghệ sĩ từng vượt qua nhiều khuôn mẫu của ngành công nghiệp giải trí để tự xây dựng đế chế âm nhạc riêng, Jay Park trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ dám sống theo cách mình muốn và tạo nên dấu ấn riêng biệt.