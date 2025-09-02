Hàng trăm nghệ sĩ Việt háo hức trước giờ diễu binh, diễu hành

Để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình vào sáng sớm 2/9, khoảng 1h cùng ngày, hàng trăm nghệ sĩ tập trung ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, sau đó di chuyển tới điểm tập kết Quán Thánh. Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Quỳnh Anh chia sẻ ảnh chụp cùng các nghệ sĩ như MONO, Trang Pháp, Huỳnh Lập… khi họ cùng chuyến xe di chuyển tới Quán Thánh. Trương Quỳnh Anh bày tỏ sự háo hức khi chỉ ít giờ tới lễ diễu binh sẽ chính thức diễn ra.

Là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi được tham gia cả A50 lẫn A80, Minh Luân bày tỏ niềm tự hào, vinh dự. “Chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9. Tất cả đã sẵn sàng cho Đại lễ Diễu binh - diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình. Tự hào là người Việt Nam”.

Buổi lễ chính thức sáng 2/9 có thêm sự tham gia của một số nghệ sĩ như Song Luân, Ninh Dương Lan Ngọc… Trong tà áo dài trắng, Lan Ngọc thoải mái giao lưu với các khán giả có mặt ở đường Quán Thánh hoặc trò chuyện với các đồng nghiệp. Họ được người dân ngồi kín hai bên đường cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh nên nhờ thế dù thức trắng đêm, không ai cảm thấy mệt mỏi.

Sự tham gia của các nghệ sĩ trong nhiều hoạt động khác nhau thời gian qua đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước. Các nghệ sĩ đã bày tỏ tình yêu với quê hương qua nhiều cách khác nhau. Người tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Người ra mắt sản phẩm âm nhạc hoặc tham gia các “concert quốc gia” với mục tiêu chung là khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Với Dương Hoàng Yến, việc được góp mặt trong Khối Văn hóa - Thể thao là niềm tự hào lớn lao, cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. “Yến cảm thấy vinh dự và tự hào khi là một trong 80 đại biểu đại diện Văn hoá - Thể thao - Du lịch biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình sáng nay. Sẽ không bao giờ quên cảm giác được đứng trước Lăng Bác cất cao tiếng hát vào ngày trọng đại kỷ 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chia sẻ hình ảnh cùng Tô Dũng và Minh Thu tập luyện buổi cuối cùng tại Sân vận động Mỹ Đình vào sáng 1/9, Tuấn Cry bày tỏ: “Nụ cười háo hức của anh em tôi trong những ngày luyện tập chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của dân tộc. Đêm nay còn vui hơn đêm 30 Tết bà con ạ. Chúc bà con đi chơi lễ vui vẻ”.

