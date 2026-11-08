Hàng thủ Man City bị chỉ trích đá như nghiệp dư

Manchester City trải qua ngày thi đấu ác mộng trước Nottingham Forest khi để thủng lưới hai bàn chỉ trong 16 phút đầu trận.

Hàng thủ Man City bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Điều đáng nói, Nottingham Forest không phải đội bóng được đánh giá cao hơn ở trận đấu tại vòng 10 Premier League hôm 7/11. Thậm chí, trước cuộc đối đầu này, Forest trải qua 167 ngày không ghi bàn trên sân nhà tại Premier League.

Tuy nhiên, trước một Man City phòng ngự thiếu tổ chức, đội chủ sân City Ground bất ngờ biến trận đấu thành màn trình diễn của riêng mình.

Ngay phút thứ 6, trung vệ Jair Cunha khiến hàng thủ đội khách hoàn toàn bất ngờ. Sau khi nhận bóng từ Josko Gvardiol, cầu thủ này thoải mái dẫn bóng lên phía trước mà không gặp bất kỳ sự truy cản đáng kể nào, trước khi tung cú dứt điểm đánh bại Gianluigi Donnarumma.

Chưa kịp ổn định đội hình, Man City tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh. Khoảng 10 phút sau, Liam Delap nhận bóng bên phần sân nhà, tự tin dẫn bóng vượt qua quãng đường dài trước khi tung cú sút uy lực, nâng tỷ số lên 2-0. Hàng phòng ngự Man City gần như bất lực trong việc ngăn chặn pha phản công này.

Delap trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ Man City. Ảnh: Reuters.

Sự thất vọng càng lớn khi đây không phải lần đầu Man City bộc lộ vấn đề phòng ngự. Đội bóng đã để thủng lưới trong 11 phút đầu ở ba vòng Premier League liên tiếp, đồng thời nhận tới 16 bàn thua trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Lần gần nhất Man City giữ sạch lưới đã từ ngày 11/10, trong chiến thắng trước Liverpool.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Man City không giấu được sự tức giận. Những sai lầm cá nhân, khả năng bọc lót yếu kém và việc để đối thủ thoải mái dẫn bóng qua hàng loạt cầu thủ khiến hàng phòng ngự Man City bị chế giễu "như những cầu thủ nghiệp dư".

Một bài bình luận của City Xtra cũng mô tả các hậu vệ đội khách trong hiệp một "gần như chỉ đứng nhìn đối phương ghi bàn".

Sự phẫn nộ còn được thể hiện trực tiếp trên khán đài. Sau trận đấu, Phil Foden được cho là đã định tặng áo đấu cho một số CĐV Man City, nhưng chiếc áo bị ném trả lại. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, phản ánh mức độ thất vọng của người hâm mộ sau thất bại thứ ba liên tiếp tại Premier League.

Thất bại này khiến Man City kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Từ vị thế ứng viên vô địch, thầy trò HLV Enzo Maresca đang tự đẩy mình vào cuộc khủng hoảng. Nếu không sớm cải thiện khả năng phòng ngự, tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội chủ sân Etihad sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nottingham Forest 3-1 Manchester City Rạng sáng 8/11, chủ nhà Nottingham Forest đánh bại đội khách Manchester City với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

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