Hãng tàu cao tốc đi Phú Quốc, Côn Đảo lãi hơn 27 tỷ trong 3 tháng

Superdong báo cáo lợi nhuận sau thuế hơn 27 tỷ đồng trong quý II, thấp hơn 22% so với kỷ lục của cùng kỳ năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao so với quý II các năm trước đó.

Superdong tiếp tục có lãi trong quý II. Ảnh: SKG.

Theo báo cáo tài chính quý II mới công bố, CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (HoSE: SKG) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 125 tỷ đồng - tăng so với mức 108 tỷ đồng ở quý liền trước, nhưng thấp hơn 4% so với số thu cùng kỳ quý II/2023.

Giá vốn dịch vụ tăng 8% so với cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm 21%, còn chưa tới 42 tỷ đồng .

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của Superdong Kiên Giang cũng tăng 19% từ mức 3,1 tỷ đồng quý II/2023 lên 3,7 tỷ đồng . Tuy nhiên, công ty tiết giảm được 4% chi phí bán hàng và tiếp tục không phát sinh chi phí tài chính.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí và thuế, lợi nhuận ròng của Superdong Kiên Giang đạt hơn 27 tỷ đồng trong quý II, thấp hơn 22% so với mức kỷ lục của cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 236 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lãi ròng hụt hơn 20 tỷ so với 6 tháng đầu năm ngoái, ở mức chưa đầy 48 tỷ đồng .

Tại thời điểm 30/6, tài sản công ty tăng từ mức 897 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 917 tỷ đồng .

Superdong Kiên Giang tiếp tục thu hơn trăm tỷ trong quý II Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 I/2023 II/2023 III/2023 IV/2023 I/2024 II/2024 Doanh thu thuần tỷ đồng 84 127 114 84 118 131 91 69 108 125 Lợi nhuận ròng

10 26 14 -5 33 35 8 -7 20 27

Lý giải về kết quả kinh doanh quý II năm nay, ban lãnh đạo hãng tàu cao tốc cho biết giá vốn tăng 8% so với cùng kỳ do giá dầu bình quân tăng nhẹ; doanh thu thuần giảm 5 tỷ đồng so với quý II/2023.

Tuy nhiên, công ty đã áp dụng nhiều chính sách kích cầu, giúp các tuyến Rạch Giá - Lại Sơn, Sóc Trăng - Côn Đảo và Phan Thiết - Phú Quý tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh về giá tại các tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Phú Quốc đã được kiểm soát so với quý I.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ cũng tăng 16% do công ty đánh giá lại tỷ giá các khoản thu có nguồn gốc ngoại tệ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào cuối tháng 4, Superdong Kiên Giang đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần cả năm đạt 431 tỷ đồng và lãi sau thuế 73 tỷ đồng , tăng trên dưới 5% so với kết quả thực hiện của năm 2023.

Như vậy sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu và hơn 64% kế hoạch lợi nhuận.

Superdong Kiên Giang thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng . Năm 2014, công ty đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE). Vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp là 633 tỷ đồng , trụ sở đặt tại Phú Quốc, Kiên Giang.

Hiện Superdong Kiên Giang sở hữu 16 tàu cao tốc và 2 phà phục vụ cho hành khách đi tới các đảo Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, Hòn Nghệ, Côn Đảo và Phú Quý. Đây là một trong những doanh nghiệp nắm giữ thị phần lớn trong vận tải hành khách bằng đường biển.