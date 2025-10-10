Hãng router lớn nhất thế giới lọt tầm ngắm của Mỹ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể xem xét cấm bán sản phẩm TP-Link tại Mỹ vì lo ngại an ninh quốc gia.

Một mẫu router Wi-Fi của TP-Link. Ảnh: WSJ.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hạn chế hoạt động của TP-Link tại Mỹ. Đây là công ty Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị mạng, nổi bật với dòng sản phẩm router Wi-Fi (bộ định tuyến).

Sau cuộc điều tra về mối liên hệ giữa TP-Link với Trung Quốc, chính phủ Mỹ đang cân nhắc đưa ra “quyết định sơ bộ” rằng công ty này đe dọa an ninh quốc gia.

Bản kết luận được cho đã chuẩn bị từ lâu, song mới chỉ đẩy nhanh tiến độ xem xét trong thời gian gần đây. Nếu nhận về kết quả bất lợi, TP-Link đối diện nguy cơ bị hạn chế hoặc cấm hoạt động tại Mỹ.

Việc TP-Link trở thành tầm ngắm của Mỹ diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra cuối tháng 10.

Trong tuần này, Trung Quốc đã ban hành hạn chế mới liên quan hoạt động xuất khẩu đất hiếm. Những người ủng hộ quan điểm cứng rắn cho rằng ông Trump đang mềm mỏng hơn nhằm theo đuổi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

TP-Link đang chịu giám sát chặt chẽ tại Mỹ, khi các nhà lập pháp từ 2 đảng ở Mỹ bày tỏ lo ngại thiết bị của công ty thường xuyên bị tấn công, tạo lỗ hổng để tin tặc Trung Quốc khai thác. Hồi tháng 5, nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa kêu gọi cấm bán sản phẩm TP-Link tại Mỹ.

Năm 2019, ông Trump từng ký sắc lệnh nhằm mở đường điều tra TP-Link. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ có quyền cấm hoạt động các công ty công nghệ thông tin, truyền thông nếu liên kết đối thủ nước ngoài, gây “rủi ro không thể chấp nhận được” cho an ninh quốc gia.

Trong phát ngôn chính thức, đại diện TP-Link cho biết công ty sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Thương mại Mỹ để giải quyết các lo ngại, bao gồm giảm thiểu rủi ro an ninh.

“Chúng tôi tin rằng quá trình đánh giá của Bộ Thương mại Mỹ sẽ hoàn tất với việc đảm bảo an ninh hoạt động và sản phẩm của TP-Link”, người này nói.

TP-Link thuộc sở hữu tư nhân. Theo Bloomberg, cổ phiếu công ty tăng 11% sau khi tin tức được đăng tải ngày 9/10.

Một nhà máy TP-Link tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Zuma Press.

Thành lập tại Trung Quốc năm 1996, TP-Link đang nỗ lực thoát khỏi cái mác “công ty Trung Quốc”. Năm ngoái, hãng chia tách thành 2 đơn vị riêng biệt, một công ty đặt trụ sở tại California (Mỹ), bên còn lại đặt trụ sở Thâm Quyến (Trung Quốc).

Dù đơn vị Mỹ cam kết đầu tư mạnh vào thị trường trong nước, dữ liệu từ Bloomberg cho thấy công ty này vẫn hoạt động đáng kể ở Trung Quốc đại lục.

Trước khi chia tách, thống kê từ IDC cho thấy TP-Link là nhà cung cấp thiết bị Wi-Fi tiêu dùng lớn nhất thế giới. Router của công ty được bán rộng rãi tại các nhà bán lẻ như Amazon hay Best Buy, được sử dụng phổ biến trong gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Các quan chức Mỹ nhận định router TP-Link nằm trong nhiều thương hiệu (bao gồm một số hãng Mỹ) bị khai thác bởi tin tặc do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn, chẳng hạn như Volt/Salt Typhoon. Những nhóm này được cho phát động tấn công quy mô lớn, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Hiện tại, không có bằng chứng cho thấy TP-Link tham gia các cuộc tấn công. Đại diện hãng thừa nhận chưa thể xác minh những thiết bị được lợi dụng như thế nào.

Ngoài cuộc điều tra của Bộ Thương mại, Mỹ cũng đang mở điều tra hình sự về chống độc quyền, xoay quanh chiến lược định giá của TP-Link và mối đe dọa an ninh của công ty tại Mỹ khi thị phần ngày càng mở rộng.