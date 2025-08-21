Hãng robot hút bụi làm máy bay

Dreame được cho là đã chiêu mộ nhân tài từ DJI và Meituan, đồng thời đăng tuyển hàng loạt vị trí liên quan đến máy bay không người lái.

Dreame nối tiếng tại Việt Nam với các sản phẩm máy/robot hút bụi, lau nhà. Ảnh: Handout.

Dreame Technology, thương hiệu robot hút bụi nổi tiếng của Trung Quốc, đang tích cực tuyển dụng chuyên gia máy bay không người lái (drone) trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các công ty khởi nghiệp công nghệ. Đây được xem là động thái nhằm "đối đầu" trực tiếp với DJI, "ông lớn" đang thống trị thị trường drone toàn cầu.

Theo các tin đăng trên nền tảng tuyển dụng Boss Zhipin, Dreame đang tìm kiếm ít nhất 10 vị trí liên quan đến drone, bao gồm kỹ sư thuật toán, phi công thử nghiệm, giám đốc bán hàng vận hành và giám đốc kinh doanh cho ngành công nghiệp hàng không.

Các vị trí này sẽ làm việc tại trụ sở của Dreame ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, hoặc tại Thâm Quyến, trung tâm máy bay không người lái của Trung Quốc. Thâm Quyến cũng là nơi đặt chuỗi cung ứng rộng lớn, hỗ trợ DJI và các công ty khác.

Theo cổng thông tin Sina, Dreame đã chiêu mộ được nhân tài từ DJI và “gã khổng lồ” giao đồ ăn Meituan. Meituan đã phát triển dịch vụ giao hàng bằng drone từ năm 2017 và đã sử dụng chúng để giao hơn 200.000 đơn hàng trong năm 2024, gần gấp đôi so với năm trước.

Phía Dreame hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Cửa hàng bán drone của DJI tại Bắc Kinh. Ảnh: EPA-EFE.

Ngành công nghiệp drone tại Trung Quốc đang thu hút nhiều công ty khởi nghiệp nhờ chính sách phát triển của chính phủ. Thương hiệu máy bay không người lái Antigravity, được ươm mầm bởi nhà sản xuất camera hành trình Insta360, cũng đã ra mắt sản phẩm đầu tiên: A1, một máy bay không người lái dân dụng được trang bị camera 360 độ 8K và kính phi công.

Trong khi DJI duy trì vị thế là nhà cung cấp máy bay không người lái dân dụng lớn nhất thế giới với khoảng 70% thị phần, sự tiến bộ nhanh chóng của các công nghệ liên quan đã tạo điều kiện cho các nhà sản xuất phần cứng khác giới thiệu các sản phẩm của riêng họ.

Ông Yu Hao, nhà sáng lập Dreame, là cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa danh tiếng. Tại đây, vị này đã theo học ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ và thành lập hội sinh viên Skyworks, chuyên về nghiên cứu máy bay.

Việc Dreame mở rộng dường như là phản ứng trước việc DJI gần đây đã gia nhập thị trường cốt lõi của họ. Đầu tháng này, DJI đã ra mắt Romo, chiếc robot hút bụi đầu tiên, được trang bị khả năng tránh chướng ngại vật ở cấp độ máy bay không người lái.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, doanh số robot hút bụi trên toàn thế giới đã đạt 5,1 triệu chiếc trong quý đầu tiên, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Roborock của Trung Quốc dẫn đầu thị trường với 19% thị phần toàn cầu, trong khi Dreame đứng thứ ba với 11% thị phần.