Hàng nghìn người bị lừa tiền vì kênh bán thuốc giả mạo sư thầy ở Đồng Nai

Lợi dụng "tên tuổi" của sư thầy ở Đồng Nai, Hoàng và 14 đối tượng đã lập kênh bán hàng online thuốc chữa bệnh giả mạo để chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Trần Huy Hoàng (SN 2002, ở xã Cổ Đô, Hà Nội), Dương Quốc Lập (SN 1998, ở xã Bình Lục, Hà Nam), Dương Văn Tuấn (SN 1998, ở xã Cổ Đô, Hà Nội) và 12 bị cáo khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, các bị cáo Trần Hoàng, Dương Quốc Lập và Dương Văn Tuấn quen biết nhau từ năm 2013 do có thời gian làm cùng công ty bán thực phẩm chức năng.

Khi đó, Hoàng và Lập tìm hiểu, thì biết Công ty TNHH Quy Nguyên do sư thầy Thích Tuệ Hải ở chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) chuyên bán thực phẩm dưỡng sinh và tư vấn sức khỏe liên quan các bệnh về xương khớp, có nhiều khách hàng mua thuốc nam điều trị…

Bị cáo Hoàng và đồng phạm vì thế nảy sinh ý định lợi dụng danh tính sư thầy Thích Tuệ Hải để bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Huy Hoàng (trên cùng) và đồng phạm tại phiên tòa.

Thực hiện tội phạm, Hoàng thuê phần mềm quản lý bán hàng "TUHA.VN" có tài khoản đăng nhập là Ad.amg và Ad.win, đồng thời tạo các nhóm trên ứng dụng Telegram có tên "Chiến Binh Win", "Giục đơn Win", "Chiến Binh AMG", "Giục đơn AMG". Hoàng còn lập thêm nhóm "Cổ Đông AMG" gồm anh ta, Lập và Tuấn để bàn bạc thống nhất cách thức hoạt động.

Hoàng thuê địa điểm ở xã Quảng Oai (TP Hà Nội) làm văn phòng hoạt động, thuê nhà ở xã Cổ Đô (TP Hà Nội) làm kho chứa hàng để tập kết sản phẩm khách hàng đặt mua và đóng gói chuyển trả khách hàng.

Hoàng và Tuấn còn thuê 12 nhân viên (Sale) cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên tạo lập tài khoản ảo giả danh thầy Thích Tuệ Hải để lừa đảo khách hàng.

Hoàng cũng phân công Dương Quốc Lập chịu trách nhiệm quảng cáo, marketing giới thiệu tư vấn điều trị bệnh xương khớp trên mạng Facebook, lấy thông tin, số điện thoại của khách hàng chuyển lên nhóm TUHA.VN để nhân viên (Sale) quảng cáo, tư vấn bán sản phẩm.

Còn Tuấn chịu trách nhiệm đi mua các sản phẩm (là thuốc nam) của những gia đình tự làm để bán cho khách… Các bị cáo tự đặt tên các sản phẩm như Phục khớp Long Hương, Bách thảo khớp Long Hương, Tái tạo khớp Long Hương, Dạ dày Hải Đường, Dạ dày Tuệ Hải, Phục khớp Tuệ Hải, Kim Trĩ Long Hương, Teo Trĩ Tuệ Hải… để các nhân viên tư vấn cho khách hàng.

Hoàng và Tuấn trực tiếp hướng dẫn nhân viên về cách thức tiếp cận các thông tin liên quan đến các bệnh về xương, khớp, trĩ, dạ dày, tìm hiểu các clip YouTube, Facebook, đọc các bài viết tư vấn cách chữa các bệnh về xương khớp để các nhân viên nắm được các kỹ năng tư vấn cho khách hàng.

Đặc biệt, các bị cáo yêu cầu nhân viên khi tư vấn cho khách hàng giới thiệu thành phần thuốc là thuốc nam, chiết xuất từ các loại thảo mộc tự nhiên….

Hàng ngày, Dương Quốc Lập chạy quảng cáo đăng bài của sư thầy Thích Tuệ Hải. Lập thuê một tài khoản Facebook và sử dụng tài khoản này vào các Fanpage trên trang Facebook copy những bài quảng cáo liên quan đến các bài phân tích về bệnh tật do sư thầy Thích Tuệ Hải trao đổi chủ yếu là bệnh liên quan đến xương khớp.

Sau đó, Lập đẩy những bài này lên tài khoản đã thuê để chạy quảng cáo, khi các bài quảng cáo chạy trên nền tảng Facebook có nhiều người nhắn tin để lại số điện thoại ở những bài đăng này.

Từ đó, Lập copy những số điện thoại này đẩy lên phần mềm TUHA để Hoàng và Tuấn chia cho các nhân viên thực hiện hành vi phạm tội.

Khi các nhân viên (sale) có được thông tin, số điện thoại của khách hàng sẽ dùng mạng xã hội giả là thầy Thích Tuệ Hải hoặc sử dụng số điện thoại rác do Hoàng cung cấp để giả giọng là đệ tử của sư thầy nói chuyện, tư vấn chữa bệnh, giới thiệu sản phẩm là thuốc chữa bệnh của nhà sư để khách hàng tin tưởng mua hàng.

Các bị cáo mua sản phẩm với từ 17.000 đồng đến 25.000 đồng, nhưng bán ra cho khách từ khoảng 250.000 đồng đến 300.000 đồng/1 hộp.

Hoàng quy định nhân viên nào bán được nhiều sản phẩm hoặc giữ vai trò điều hành, phân phối sẽ được hưởng lương, phụ cấp cao hơn. Nếu nhân viên Sale nào bị khách trả về, không nhận sẽ bị trừ 5% theo sản phẩm.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 24/2/2024 đến ngày 16/4/2024, nhóm Hoàng giao thành công 1.431 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của khách hàng. Cơ quan điều tra xác định được 143 người bị hại bị chiếm đoạt hơn 503 triệu đồng.

Đối với các bị hại còn lại, cơ quan tố tụng dành quyền khởi kiện dân sự bằng vụ án dân sự khi bị hại có yêu cầu…

Đưa vụ án ra xét xử, song Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã phải quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.