Xử phạt 2 nhóm đào đãi khoáng sản trái phép ở rừng phòng hộ Yên Na

UBND xã Yên Na đã xử phạt 2 nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trong rừng phòng hộ tại tiểu khu 574, đồng thời yêu cầu khôi phục hiện trạng và cam kết không tái phạm.

Ngày 28/6, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na (Nghệ An) thông tin vào ngày 25/6, căn cứ các tài liệu điều tra của Công an xã, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai đối với các ông V.V.T và L.V.A (cùng trú tại bản Hạt, xã Yên Na, Nghệ An).

Các ông này bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng/người, đồng thời buộc phải khôi phục lại nguyên trạng đất đai, cam kết không tái phạm hành vi vi phạm.

Các ông này đã đào đãi, khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phần rừng phòng hộ, tại tiểu khu 574 và vi phạm lĩnh vực đất đai.

Đất đá lòng khe bị "vàng tặc" đào xới đến gần chòi của người dân. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.

Trước đó, ngày 16/6, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Trạm Quản lý bảo vệ rừng Yên Na (Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương) đã phát hiện 2 nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đào đãi, khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phần rừng phòng hộ, tại tiểu khu 574.

Nhóm đối tượng thứ nhất do ông V.V.T làm chủ, đang sử dụng các loại vật dụng cuốc, xẻng, xà beng và các dụng cụ khác để đào bới, tìm kiếm khoáng sản trái phép tại khu vực lòng khe Lúc (dân địa phương quen gọi là khe Huổi Lúc), thuộc tiểu khu 574 của rừng phòng hộ.

Tổ công tác phát hiện các đối tượng còn sử dụng 1 máy dò kim loại để tìm kiếm khoáng sản.

Nhóm đối tượng thứ 2 do ông L.V.A làm chủ, đang thực hiện hành vi đào bới, đãi tìm khoáng sản trái phép tại khu vực lòng khe Lúc, thuộc tiểu khu 574 của rừng phòng hộ.

Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện 1 máy dò kim loại và 1 máy bơm nước đang được nhóm đối tượng sử dụng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép.

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Yên Na đã lập biên bản, thực hiện tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan, báo cáo lên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, Công an xã Yên Na.

Ngày 19/6, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, Công an xã Yên Na tiếp nhận hồ sơ, biên bản, tang vật, phương tiện vi phạm, tiếp tục điều tra xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 7/5, từ kết quả điều tra của Công an xã, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các ông L.V.K, L.V.L, M.V.V (trú tại các bản Cặp Chạng, Huồi Pai, xã Yên Na, Nghệ An) do thực hiện hành vi đào bới, làm thay đổi hiện trạng bề mặt đất sản xuất nông nghiệp trong khe Lúc.

Ngày 16/6, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thực hiện loạt bài "Giấc mộng vàng và nước mắt rừng phòng hộ Yên Na" phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn bản Hạt và các bản lân cận thuộc xã Yên Na, tỉnh Nghệ An.

Sau đó, ngày 18/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Yên Na báo cáo kịp thời Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng trong trường hợp địa phương không thể ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép xảy ra trên địa bàn.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan trước ngày 28/6.