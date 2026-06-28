Giấc mơ an cư hóa trái đắng vì tin lời mời mua nhà ở xã hội 'suất ngoại giao'

Ngày 28/6, Công an tỉnh Hưng Yên phát cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn, nhiều gia đình có thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ, công chức mong muốn sớm ổn định chỗ ở. Tuy nhiên, chính nhu cầu chính đáng này lại bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường lập tài khoản mạng xã hội, hội nhóm hoặc website giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, đăng tải thông tin về các dự án nhà ở xã hội đang được quan tâm nhằm tạo lòng tin.

Ảnh: Minh họa.

Để tăng tính thuyết phục, chúng sử dụng hình ảnh phối cảnh dự án, giấy tờ giả có dấu xác nhận hoặc mạo danh nhân viên chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, cán bộ hỗ trợ hồ sơ. Sau khi tiếp cận, các đối tượng liên tục đưa ra những lời hứa như "giữ suất", "ưu tiên xét duyệt", "không cần bốc thăm", "có người lo toàn bộ thủ tục" để dụ dỗ người dân.

Tiếp đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản tiền như phí giữ chỗ, phí tư vấn, phí hoàn thiện hồ sơ, phí xác nhận đối tượng hoặc phí ưu tiên xét duyệt. Ban đầu, số tiền thường không lớn nhằm tạo tâm lý chủ quan. Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do như hồ sơ thiếu giấy tờ, cần bổ sung chi phí hoặc đóng thêm tiền để hoàn tất thủ tục. Đến khi phát hiện bị lừa, nạn nhân không còn liên lạc được với các đối tượng.

Để tránh trở thành nạn nhân, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân chỉ tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội qua cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và các kênh thông tin chính thống; tuyệt đối không tin vào các lời mời chào "bao đỗ", "suất nội bộ", "không cần xét duyệt" hoặc yêu cầu chuyển tiền để được ưu tiên.

Người dân cũng không nên cung cấp bản chụp căn cước công dân, giấy tờ cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc mật khẩu giao dịch cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ nội dung trao đổi, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, chứng từ chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.