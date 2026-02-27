Hàng ngàn công ty kiện chính phủ Mỹ

Kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế “đối ứng” mà ông Trump áp đặt dựa trên Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế, hàng loạt công ty đã nhanh chóng nộp đơn ra tòa để đòi lại tiền.

Nhiều hãng nhập khẩu của Mỹ đã nộp đơn kiện đòi hoàn thuế. Ảnh: WSJ

Các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp với hàng loạt đối tác thương mại trên thế giới đã mang về ít nhất 130 tỷ USD cho ngân sách Mỹ trong 10 tháng có hiệu lực. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, việc được hoàn tiền có thể mất nhiều thời gian hơn thế.

Theo phân tích của báo Wall Street Journal, đến nay đã có ít nhất 1.800 công ty nộp đơn kiện yêu cầu hoàn thuế, và con số này tiếp tục tăng mỗi ngày. Phần lớn công ty, trong đó có những tên tuổi quen thuộc như Costco Wholesale, Goodyear Tire & Rubber và Barnes & Noble Purchasing, đã nhanh tay nộp đơn trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết.

Thêm nhiều công ty tham gia làn sóng này sau khi có phán quyết. Các luật sư dự đoán sẽ có một làn sóng kiện tụng lớn sắp tới nữa.

“Chúng ta đang nói tới mức độ kiện tụng như vụ amiăng”, ông Matthew Seligman, một luật sư đang đại diện cho nhiều hãng nhập khẩu cho biết, ám chỉ hàng nghìn vụ kiện được đệ trình trong nhiều thập kỷ để đòi bồi thường do những tổn hại liên quan đến vật liệu này. Tuy nhiên, ông cho biết các vụ kiện về thuế quan diễn ra dồn dập hơn.

Theo hồ sơ tòa án của Cơ quan Hải quan và biên phòng Mỹ, tính đến ngày 10/12/2025 đã có ít nhất 301.000 hãng nhập khẩu phải trả các mức thuế “đối ứng”.

Việc xử lý các vụ kiện đang được giao cho Tòa án Thương mại quốc tế của Mỹ tại TP. New York. Tòa án này có nhiều kinh nghiệm xử lý những vụ tương tự, nhưng chưa từng có vụ nào có số lượng nguyên đơn tiềm năng lớn như lần này.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, chính quyền Tổng thống Trump phát đi những tín hiệu trái chiều về cách họ sẽ xử lý vấn đề hoàn trả tiền thuế.

Ngày 20/2, trong trạng thái tức giận, ông Trump nói với một phóng viên khi được hỏi liệu chính quyền có dự định hoàn tiền hay không: “Chuyện đó chưa được bàn tới. Chúng ta có thể sẽ phải ra tòa trong 5 năm tới”.

Trong chương trình phát sóng hôm 22/2 trên Fox News, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền sẽ chờ hướng dẫn từ tòa cấp dưới. “Việc này nằm ngoài tầm tay chúng tôi, vì đang ở tòa án, và chúng tôi sẽ tuân theo lệnh của tòa”, ông nói.

Theo đánh giá lạc quan của các luật sư, quá trình tại tòa án có thể chỉ mất 1-2 năm, nhưng cũng có thể kéo dài hơn.