Hàng loạt cây cầu trăm tỷ kết nối Bình Dương và Tây Ninh

Tuyến đường được thiết kế với vận tốc 80 km/h, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng. Chiều rộng nền đường là 28,5 m, dải phân cách giữa, dải an toàn và lề đường.

Cũng thuộc địa phận huyện Dầu Tiếng, cầu Thanh An trên đường Hồ Chí Minh (thuộc dự án Chơn Thành - Đức Hòa) đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến được UBND Bình Dương khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2025. Trong ảnh là khu vực sẽ xây cầu Thanh An nối hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh.

Tại địa phận huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), hàng loạt trụ cầu đã được xây dựng phục vụ dự án cầu Thanh An.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.