Hàng không Mỹ tê liệt vì chính phủ đóng cửa

Hơn 6.000 chuyến bay bị hoãn, nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động vì thiếu kiểm soát viên không lưu do chính phủ liên bang đóng cửa suốt tuần qua.

Các lãnh đạo công đoàn ngành hàng không cảnh báo tình trạng này có thể sẽ kéo dài và gia tăng khi ngày trả lương hàng tháng rơi vào tuần này và các nhân viên không lưu, an ninh hàng không sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.

Trong hai ngày đầu tuần, các sân bay lớn của Mỹ liên tục ghi nhận tình trạng hoãn chuyến, trong đó các sân bay quanh New York, Los Angeles và Denver chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại Los Angeles, cơ sở kiểm soát không lưu phục vụ sân bay Hollywood Burbank buộc phải tạm thời đóng cửa từ chiều đến tối do thiếu nhân sự.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận đang đối mặt với vấn đề thiếu nhân sự nghiêm trọng tại các sân bay ở Nashville, Boston, Chicago và Philadelphia, cũng như các trung tâm kiểm soát không lưu ở Atlanta, Houston và khu vực Dallas-Fort Worth. FAA buộc phải giảm số chuyến bay cất hạ cánh để đảm bảo an toàn.

Hành khách làm thủ tục kiểm tra giấy tờ tại sân bay Sky Harbor, thành phố Phoenix, bang Arizona, ngày 7/9, trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: Cronkite News

Tình trạng này xảy ra kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa vào ngày 01/10 do phe Cộng hòa và Dân chủ không thể đạt thỏa thuận ngân sách cho năm tài khóa 2026, khiến khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc không lương.

Trong thời gian chính phủ đóng cửa, các kiểm soát viên không lưu vẫn phải tiếp tục làm việc không lương vì được xếp vào nhóm lao động thiết yếu. Điều này khiến lực lượng này càng thêm kiệt sức trong bối cảnh nhân sự vốn đã mỏng.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy, trấn an “không phận Mỹ vẫn an toàn”, dù ngày càng nhiều kiểm soát viên cáo ốm, xin nghỉ vì lí do sức khỏe.

Các kiểm soát viên đang phải làm việc “10 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần để đảm bảo an toàn cho hành khách và hàng hóa”, Công đoàn Hiệp hội Kiểm soát Không lưu Quốc gia nhấn mạnh, việc chính phủ đóng cửa gây ảnh hưởng không cần thiết, tạo thêm áp lực cho một lực lượng đang phải “vận hành không phận phức tạp nhất thế giới”.

“Thật bất công khi đẩy các kiểm soát viên không lưu vào tình cảnh gồng gánh chờ đợi tiến trình chính trị được giải quyết” lãnh đạo công đoàn Nick Daniels cho biết, cuộc khủng hoảng lần này phản ánh những vấn đề tồn đọng trong ngành như thiếu người trầm trọng, “không có lương tăng ca, không có người dự phòng”.

Năm 2019 khi chính phủ đóng cửa, nhiều kiểm soát viên không lưu phải làm thêm các công việc khác để có tiền trả hóa đơn, nuôi sống gia đình, dẫn đến căng thẳng và kiệt sức kéo dài.