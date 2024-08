Hàng không lo ảnh hưởng bởi nguy cơ mưa bão dồn vào cuối năm

Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.

Thời tiết xấu có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay của ngành hàng không. Ảnh: CAAV.

Càng về cuối năm, xác suất xuất hiện La Nina (hiện tượng trái ngược lại với El Nino, thường gây ra nhiều mưa bão) càng lớn, tăng nguy cơ xảy ra mưa, bão, lũ dồn dập trong những tháng cuối năm từ tháng 9 trở đi với nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các sân bay khu vực miền Trung.

Do đó, Cục Hàng không đã có yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và sân bay Vân Đồn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn khai thác khi điều kiện thời tiết bất lợi do thiên tai gây ra.

Đồng thời, cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai phương án phòng chống mưa, bão, ngập úng, khơi thông dòng chảy của hệ thống thoát nước trong các cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và bảo đảm nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), cơ quản quản lý hàng không yêu cầu rà soát, tăng cường công tác kiểm tra các công trình phục vụ quản lý, điều hành bay để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn khai thác khi điều kiện thời tiết bất lợi do thiên tai gây ra.

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay phù hợp. Các hãng bay cũng phải cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động và bảo đảm an toàn khai thác trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 9 và tháng 10 trở đi, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, dự báo hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 70-80%.

Dự báo từ nay đến tháng 10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-3 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên biển Đông trong thời gian này là 6-7 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 3 cơn.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên biển Đông trong thời kỳ này là 3-4 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 1 cơn.