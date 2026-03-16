Hàng hiệu Vịnh Xanh tái lập kỳ tích tăng giá 400% của Vinhomes

Sự quyết liệt trong triển khai loạt công trình giao thông nghìn tỷ đồng đang kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản phía đông Hà Nội.

Trong đó, Vịnh Xanh (Ocean City) - quỹ căn hiếm hoi hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng chiến lược và sở hữu chất sống compound thượng lưu - được dự báo sẽ tái lập, thậm chí vượt qua kỳ tích tăng giá 400% của Vinhomes Riverside trước đây.

Bệ phóng từ vành đai kinh tế và những nhịp cầu chiến lược

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, vị trí không chỉ là tọa độ trên bản đồ mà còn là khả năng kết nối và dư địa tăng trưởng từ quy hoạch. Vịnh Xanh hiện đứng tại tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ USD, nơi các mảnh ghép giao thông trọng điểm đang dần hoàn thiện.

Bên cạnh các trục huyết mạch đã hiện hữu như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, Quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khu vực này đang chứng kiến sự tăng tốc của các tuyến đường Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Đây được xem là những vành đai kinh tế kết nối Vịnh Xanh trực tiếp với lõi di sản của thủ đô và các cực tăng trưởng phía bắc. Với lộ trình vận hành trong giai đoạn 2026-2028, đây được xem là thời điểm tốt để các nhà đầu tư đón đầu làn sóng tăng giá nhờ sức bật từ hạ tầng.

Vành đai 3.5 từ cầu Ngọc Hồi sẽ chạy xuyên tâm Ocean City.

Đặc biệt, thế tựa sông của Vịnh Xanh càng trở nên đắt giá khi nằm tại điểm hội tụ của nhiều cây cầu vượt sông Hồng dự kiến hoàn thành vào năm 2027 như Ngọc Hồi, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo. Lịch sử thị trường đã chứng minh hạ tầng cầu đường luôn là “ngòi nổ” mạnh mẽ kích hoạt giá trị bất động sản.

Minh chứng rõ nét là cầu Nhật Tân. Báo cáo của CBRE từng ghi nhận giá đất khu vực lân cận tăng 20% ngay sau thời điểm hợp long. Với Vịnh Xanh, mức tăng được kỳ vọng còn đột phá hơn nhờ sự cộng hưởng của nhiều đại dự án hạ tầng triển khai đồng thời.

Tầm nhìn dài hạn còn mở ra trục giao thương di sản trị giá 10.000 tỷ đồng kết nối Phố Hiến (Hưng Yên) và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Những “con đường tơ lụa” hiện đại này được kỳ vọng biến khu đông Hà Nội thành tọa độ giao thương quốc tế, từ đó thiết lập mặt bằng giá trị hoàn toàn mới cho bất động sản Vịnh Xanh.

“Quiet luxury” và giá trị từ sự khan hiếm

Nếu hạ tầng là điều kiện cần, thì chất sống nội tại là điều kiện đủ để dự án trở thành hàng hiếm trên thị trường. Vịnh Xanh không chỉ kế thừa mà còn được xem là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của mô hình compound từng làm nên tên tuổi của Vinhomes Riverside.

Vịnh Xanh được xem là phiên bản nâng cấp của kiệt tác compound Vinhomes Riverside.

Giới tinh hoa toàn cầu luôn săn đón chuẩn sống compound bởi sự riêng tư. Tại Vịnh Xanh, yếu tố an ninh được thiết lập bằng công nghệ AI vận hành 24/7 cùng hệ thống trạm kiểm soát đa lớp.

Bên cạnh “hàng rào kỹ thuật”, Vịnh Xanh còn tách biệt khỏi nhịp sống xô bồ khi được bao quanh bởi không gian xanh rộng lớn. Hệ thống kênh đào mở ra tầm nhìn mặt nước khoáng đạt cho các dinh thự, đồng thời đóng vai trò như “lá phổi sinh thái” giúp điều hòa vi khí hậu, mang đến bầu không khí trong lành và dễ chịu.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi chinh phục nhà đầu tư nằm ở triết lý “quiet luxury” (sự xa xỉ thầm lặng). Ở khía cạnh này, Vịnh Xanh tựa được ví như “lãnh địa thượng lưu” biệt lập, nơi những căn biệt thự mang kiến trúc Địa Trung Hải đan xen giữa hệ thống kênh đào uốn lượn.

Vịnh Xanh còn sở hữu lợi thế kép khi vừa tiếp giáp sông Bắc Hưng Hải, vừa kề bên “kỳ quan biển hồ” VinWonders Water Park và VinWonders Wave Park quy mô hàng chục hecta, mang lại dòng vượng khí và giá trị phong thủy đắt giá cho chủ nhân. Theo báo cáo Waterfront Homes 2023 của Knight Frank, bất động sản cận thủy thường có mức giá cao hơn trung bình đến 48%.

Vịnh Xanh Ocean City sở hữu chất sống nghỉ dưỡng như resort 5 sao.

Cuộc sống tại Vịnh Xanh được ví như chuỗi 365 ngày nghỉ dưỡng với hệ tiện ích chuẩn quốc tế gồm clubhouse đặc quyền, bể bơi, cùng hệ sinh thái “all-in-one” đã vận hành tại Ocean City. Bên cạnh hệ thống trường học Vinschool và trung tâm thương mại Vincom, mới đây Bệnh viện quốc tế Vinmec Ocean Park 2 cũng đã đi vào hoạt động.

Với quy mô 114 giường nội trú và 14 chuyên khoa, bệnh viện cung cấp đầy đủ dịch vụ khám chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Chất sống tiện nghi này được xem là nền tảng giúp bất động sản Vịnh Xanh không chỉ giữ giá mà còn tăng trưởng bền vững.

Vinmec Ocean Park 2 được thiết kế theo chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” với 18 căn biệt thự tổng thống, đã đi vào vận hành từ ngày 1/3.

Vinhomes Riverside - mô hình compound đầu tiên tại Hà Nội - từng ghi nhận mức tăng giá đến 400% chỉ trong 6 năm (từ khoảng 75 triệu đồng/m2 năm 2018 lên gần 400 triệu đồng/m2 năm 2024). Vịnh Xanh hiện sở hữu nhiều tiền đề để tái lập kỳ tích này, thậm chí có thể vượt trội hơn nhờ tốc độ hoàn thiện hạ tầng vùng.

Bên cạnh đó, điểm mấu chốt còn nằm ở con số 748. Với chỉ 748 sản phẩm gồm biệt thự, liền kề và shophouse, Vịnh Xanh sở hữu mức độ khan hiếm trong lòng siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Trong kinh tế học, khi nguồn cung hữu hạn gặp nguồn cầu lớn từ giới thượng lưu đang có xu hướng dịch chuyển về phía đông, đà tăng giá là điều khó tránh khỏi. Đây được xem là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư nhạy bén đưa ra quyết định, trước khi “kỷ lục 400%” mới được thiết lập.