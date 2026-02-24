Honor gây ngạc nhiên

Hãng smartphone nổi tiếng Honor vừa chính thức xác nhận sẽ gia nhập đường đua robot đầy tiềm năng bằng việc ra mắt mẫu robot hình người đầu tiên tại MWC 2026.

Honor tham vọng xây dựng hệ sinh thái thiết bị thông minh bao gồm cả robot và điện thoại. Ảnh: Honor.

Tâm điểm của Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2026 tại Barcelona tuần tới đang đổ dồn về phía Honor. Hãng công nghệ Trung Quốc vừa xác nhận sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt vào ngày 1/3 để trình làng "át chủ bài" mới: mẫu robot hình người đầu tiên của hãng, đánh dấu một bước ngoặt chiến lược trong hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Quyết định đổ bộ lĩnh vực robot đánh dấu một chương mới trong lịch sử của Honor kể từ khi tách khỏi Huawei vào năm 2020. Robot sắp ra mắt được định vị là một "robot dịch vụ", được thiết kế để hỗ trợ con người trong các công việc hàng ngày, chẳng hạn như giúp đỡ khách hàng trong quá trình mua sắm.

Không chỉ có robot hình người, Honor còn dự kiến trình diễn một ý tưởng độc đáo khác mang tên "Robot Phone". Đây là một thiết bị lai giữa điện thoại và cánh tay robot, được trang bị camera và hệ thống chống rung (gimbal) có khả năng tự xoay để theo dõi đối tượng.

Mẫu "điện thoại robot" được Honor công bố hồi tháng 10/2025. Ảnh: Honor.

“Chúng tôi tin rằng trong tương lai, các thiết bị sẽ không chỉ là công cụ vô tri, mà là những người bạn đồng hành thực sự. Chúng sẽ có khả năng cảm nhận, thích nghi và phát triển cùng với người dùng”, ông George Zhao, CEO của Honor, chia sẻ về tầm nhìn của hãng.

Việc tích hợp AI sâu rộng vào phần cứng giúp robot của Honor có thể tương tác tự nhiên hơn, hiểu được nhu cầu của con người và phản ứng một cách thông minh trong các môi trường phức tạp.

Honor sắp gia nhập vào thị trường robot hình người đang bùng nổ mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ IDC, doanh thu của thị trường này đã tăng trưởng chóng mặt ở mức 508% chỉ riêng trong năm 2025. Các hãng Trung Quốc như Agibot và Unitree đang dẫn đầu làn sóng này, buộc các ông lớn trong ngành di động như Honor phải nhanh chóng bắt kịp để không bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, động thái này còn được xem là một bước chuẩn bị chiến lược cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Honor. Việc chứng minh năng lực công nghệ trong những lĩnh vực tiên phong như robot hình người sẽ giúp hãng gia tăng giá trị thương hiệu và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế.

Dù thị trường robot vẫn còn nhiều thách thức về mặt kỹ thuật và giá thành, sự góp mặt của các thương hiệu tiêu dùng lớn như Honor hứa hẹn sẽ đưa những cỗ máy thông minh này đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày của người dùng toàn cầu trong tương lai không xa.