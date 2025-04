Hàng Đẫy ‘vỡ sân’

Việc CLB CAHN phát hành vé vượt quá số lượng ghế cho phép khiến nhiều khán giả dù có vé cũng không thể vào sân theo dõi trận bán kết lượt về Cúp Đông Nam Á với PSM Makassar hôm 30/4.

Khán giả đứng giữa khu vực khán đài A và C theo dõi trận đấu của CAHN - Ảnh: Kiều Oanh

Trong trận đấu giữa CAHN với PSM Makassar thuộc bán kết lượt về Cúp Đông Nam Á, nhiều khán giả dù có vé vẫn không thể vào sân. Theo ghi nhận của Tri Thức – Znews, hai khán đài A và B đều chật kín. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 nhưng đến 20h vẫn có nhiều khán giả xếp hàng ở khu vực cửa A7.

Khán giả đến sân đông, BTC trận đấu phải mở cửa thêm khán đài C. Tuy nhiên, chỗ ngồi ở khán đài C không đủ phục vụ nhu cầu của khán giả. Khi trời đổ mưa, nhiều khán giả đội mưa và đứng ở khu vực giữa khán đài A và C.

Theo tìm hiểu của Tri thức – Znews, sân Hàng Đẫy có sức chứa gần 14.000 chỗ ngồi nhưng CAHN phát hành 30.000 vé. Trong khi đó, CAHN là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vòng bán kết của giải đấu tạo nên sức hút rất lớn. Điều này dẫn tới việc nhiều khán giả dù có vé nhưng không thể vào sân.