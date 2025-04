Gia đình Cao Pendant Quang Vinh cổ vũ CAHN

Tối 30/4, CAHN có trận đón tiếp PSM Makassar thuộc bán kết lượt về Cúp Đông Nam Á. Trận đấu diễn ra đúng ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa cùng không khí trong ngày kỷ niệm đặc biệt, gia đình của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh có mặt cổ vũ hậu vệ sinh năm 1997 cùng CAHN.

Đáng chú ý, trang phục mà bạn gái Solange cùng các con của Cao Pendant Quang Vinh mặc là chiếc áo, nón có in hình ngôi sao vàng 5 cánh cùng lá cờ Tổ quốc. Trên khán đài sân Hàng Đẫy, cả nàng Wags Solange cùng các con cầm cờ Tổ quốc đầy trang trọng và tự hào.

Solange cho biết gia đình cô đã là một phần của đất nước Việt Nam, vì vậy việc học hỏi văn hóa, truyền đạt văn hóa cho các con là một điều thiêng liêng. Nàng Wags sinh năm 2000 tự hào khi được chứng kiến và hòa mình vào những sự kiện quan trọng của Việt Nam.

“Chúng tôi biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt ở Việt Nam, đó là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là một ngày rất quan trọng đối với người Việt Nam. Chúng tôi đã nói với bọn trẻ về ý nghĩa của ngày này cũng như luôn dạy các con bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Những điều này rất quan trọng với gia đình chúng tôi vì Việt Nam là nơi chúng tôi thuộc về. Chúng tôi tự hào vì được chúng kiến những khoảnh khắc quan trọng như vậy Việt Nam”, Solange chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cao Pendant Quang Vinh có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Anh gia nhập CAHN từ đầu mùa giải 2024/45 và vừa có quốc tịch Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua. Hiện tại, cựu đội trưởng U18 Pháp được đánh giá là hậu vệ số 1 của V.League. Nhiều khả năng, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam ở đợt hội quân lần này.

